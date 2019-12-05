DHA YURT BÜLTENİ- 14

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6)

KATİL ZANLISI: YURTTA BANA İŞKENCE YAPAN GÖREVLİYİ ARIYORDUM

Ordu 'da, balerin Ceren Özdemir 'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini öne süren Özgür Arduç'un cezaevinden firar ederek Ordu sokaklarında onu aradığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısının sorgusunda, "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.

HABER: Ahmet BAYRAK, ORDU

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Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Türkiye 'nin birçok ilinde soğuk hava hakimken, Kemer'de ise yazdan kalma güneşli günler yaşanıyor. Son dönemde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ilçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklıklarının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece hissedildiği bu günlerde ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler denize girip, plajda güneşlendi.

İstanbul 'dan oğluyla Kemer'e gelen mimar Aslıhan Çalıoğlu, "Bir günlüğüne de olsa Kemer'e sıcaklar bitmeden gelelim, ziyaret edelim dedik. Şu anda İstanbul'da 12-13 derece hava sıcaklığı ama burada 20 derece. Oğlum Sarp 'Denize girebilir miyim' diye sordu. 'Tamam' dedim. Bu anları kameraya çektik" diye konuştu. 9 yaşındaki Bülent Sarp Çalıoğlu, "Deniz güzeldi" dedi.

Rusya 'nın Kaliningrad şehrinden tatil için eşiyle birlikte Kemer'e gelen Vadim Govzbit de "Biz geleli 3 gün oldu. Çok güzel bir hava var. Güneş var ve deniz şu anda bizim için sıcak. Biz Baltık Denizi 'ne yakın bir yerden geliyoruz. Biz de yaz aylarında zaten 20 derece sıcaklığı görebiliyoruz. Burada ise şu anda 22 derece ve bizim için çok güzel bir hava bu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Denizden detay

Plajdaki turist bayan detayı

DHA Muhabiri Levent YENİGÜN'ün anonsu

Plajdaki bayanlar detay

Plajdaki topluluk detayı

Aslıhan ve Bülent Sarp Çalıoğlu röportajları

Denizde yüzenlerden detaylar

Günübirlik tur teknesi detay

Plajda güneşlenen ve kitap okuyan turist detay

Vadim Govzbir röportaj (Rusça)

Denize giren turist detayı

Plajdaki turistlerden detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Çelikhan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Çocukların kar topu oynadığı ilçede yolların kapanmaması için ekipler seferber olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İlçe merkezi

-Cadde ve sokaklar

-Kar yağışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA

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Terminalde uyuşturucu ile yakalandı

Şanlıurfa'da, polisin düzenlediği operasyonda, otobüs terminaline inen bir yolcu, valizinde poşete gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri otobüs terminaline gelen uyuşturucu ticareti şüphelisini bir süre takip ettikten sonra gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, 2 paket halinde 50 gram kokain ile poşet içerisine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturuycuya el koyan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi ifade için emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen uyuşturucu madde

Şüpheli otoğara gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA