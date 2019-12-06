DHA YURT BÜLTENİ-14

Ağrı'da teröristlerle çatışma; 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği'nce Tutak ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Tutak Soğukpınar köyünde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

AĞRI

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Demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi: 5 yaralı

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete minibüsle giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın eşi, annesi, babası ve kardeşi dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın eşi Başak, annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş ile kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ve Mehmet Akkaya hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan 5 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu'ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

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Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından inerken aşağı düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanırken, sürücü tam kusurlu bulundu. Sürücü Yüksel K. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Olay, 16 Temmuz günü Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Günay Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada inmek için kapıya yaklaştı. Günay Gönülaçar, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlanan, okul masraflarını çıkarmak için çalışan Günay Gönülaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Günay Gönülaçar'ın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'BIRAKTIĞI KAĞIDI, BAKMADAN ATTIM'

Soruşturma kapsamında otobüste Günay Gönülaçar'ın yanında oturan A.Ç. de emniyette ifade verdi. Günay Gönülaçar'ın yanında bulunan kişiye bir kağıt verdiği iddiasıyla ilgili A.Ç., genç kızı tanımadığını, sağ bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.

Sürücü Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirterek, genç kızın otobüs hareket halindeyken ayağa kalkıp kapıya yöneldiğini, basamağa adım atıp aşağı düştüğünü, aracı durdurarak yardıma koştuğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.

İddianamede Yüksel K. asli ve tam kusurlu bulunurken, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanması talep edildi. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay görülecek duruşma kapsamında Yüksel K., 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoldan görüntüler

Halk otobüslerinden görüntü

Muhabir anons

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyerek, "İnfaz sistemimizi değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım" dedi. Şentop, Doğu Akdeniz için Libya ile yapılan mutabakata ilişkin de "Kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planlamış olduğu uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu bu adım" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Orhangazi ilçesinde Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim binasının açılışını yapan Şentop'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ile Bursa milletvekilleri eşlik etti. Meclis Başkanı Şentop, okul açılışı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'BAZI TEDBİRLERİ ALMAMIZ LAZIM'

Sözlerine Ordu'da yaşanan olayda, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan TBMM Başkanı Şentop, "Başta kadına karşı şiddet olmak üzere, her türlü cinayetin açıklaması, gerekçesi olamaz. Adalet bakanımızın da bu hassasiyetimizi ortaya koyan açıklamaları var. Bu katil şahıs gibi, bu şekilde bazı mahkumların izinde olarak dışarıya çıkmaları da dahil olmak üzere bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım. Ceren Özdemir kızımıza rahmet diliyorum. Benzer olayların tekrarlanmaması için meclis olarak da Adalet Bakanlığı olarak da, hükümet olarak da büyük bir titizlikle, konunun üzerinde olacağımızı, takip edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKUN SINIRLARI DIŞINDAKİ GİRİŞİMLERİ ÖNLEYECEK BİR ADIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj'ın 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamasına dair yöneltilen soruyu cevaplandıran TBMM Başkanı Şentop, "İki mutabakat zaptı imzalandı; birisi iş güvenliği ile ilgili, diğeri ise Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair bir mutabakat zaptıydı. Bu çok kısa bir süre içerisinde meclisimize geldi. Çok hızlı bir şekilde, hemen hemen bütün siyasi partilerin desteğiyle meclisimizden geçti. Libya da anlaşmanın kanunlaşması için ilgili prosedürleri tamamladı. Birleşmiş Milletlere vererek, uluslararası anlamda geçerliliğini ilan etmiş olacağız. Şu anda iki ülke arasındaki süreçler tamamlanmış oldu. Bu çok önemli. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri, hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım. Türkiye'nin çok stratejik bir adımı. Düşünülen, yapılması planlanan, aslında uluslararası hukukun sınırları dışındaki birçok girişimi de önleyecek önemli bir adım" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DOĞRU AKDENİZ İLE İLGİLİ ATMIŞ OLDUĞU EN STRATEJİK ADIMDIR'

Meclis Başkanı Şentop, "Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir" diye konuştu. Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili atmış olduğu en stratejik adımdır. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planlamış olduğu uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu bu. Panik halinde birtakım adımlar planlamaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde özellikle bölge halklarının, bölge ülkelerinin haklarını, menfaatlerini dikkate alan adımlar atmak lazım. Libya ile yaptığımız anlaşma yeniden uluslararası hukuku gündeme oturtma yönünde de önemli bir hamle olmuş oldu."

MERKEZİ BÜTÇE KANUNU, 9 ARALIK'TA MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'nin bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan TBMM Başkanı Şentop, "Yeni sistemde tüm kanun tekliflerini milletvekilleri veriyor. İstisnası 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi oldu, Cumhurbaşkanı tarafından gönderilmiş bir tekliftir. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü, 7 Kasım'da görüşmeler başladı 29 Kasım'da görüşmeler sonuçlandı. Çok yoğun bir çalışma yürütüldü. Bunlar tamamlandı, milletvekillerine bugün itibariyle dağıtıldı. 9 Aralık'ta Genel Kurul'da görüşmeler başlayacak. 20 Aralık'a kadar devam edecek ve oylamalar yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 20 Aralık'ta da sonuçlandırıp 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Şentop salona girişi

-Salondan görüntüler

-Mustafa Şentop açıklamalar

-Detaylar

Süre: 07.05 Boyut: 793 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Bakan Pakdemirli: Hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıla oranla canlı hayvan ithalatının yarı yarıya azaldığını belirterek, "Canlı hayvan ithalatını bitirmekte kararlıyız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının, Afyonkarahisar'daki değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, toplantı öncesinde Çay ilçesini ziyaret ederek inşası süren 13 milyon metreküp su hacmine sahip Çay Barajı'nda incelemelerde bulundu. Bekir Pakdemirli'ye, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek eşlik etti.

Barajda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını belirten Pakdemirli, inşası devam eden barajın, kent için önemine işaret etti. Barajın yerden 105 metre yükseklikte olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Çay Barajı, 13 milyon metreküp su hacmi olan ve bölgenin en büyük hacimli barajlarından biri. Barajın açılışı için gerekli brifingleri aldık, müteahhitle de görüştük. İlkbaharın ilk günleriyle beraber barajda su tutulmaya başlanacak. Çay ve Bolvadin ilçeleri, memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Tarlalarımız, bozkırlarımız daha yeşil hale gelecek. Mart ayı gibi bu işi bitirmiş olacağız. Şu ana kadar inşaatın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumda" dedi.

TARIM DESTEKLERİNE BÜYÜK PAY

Bakan Pakdemirli, daha sonra kent merkezinde bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5'nün tarım desteklerine ayrıldığını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmak adına 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Böylece 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışla tarımsal desteklemede en yüksek artışı sağlamış olacağız. Sizlerin nezaretinde hem Hazine ve Maliye Bakanımıza, hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, hükümetin hiçbir bütçe kaleminde yüzde 36,5'lik artış yok. 16.1 milyar lira olan tarımsal desteklememizi bu yıl 22 milyar liraya çıkarmaya muvaffak olduk" dedi.

'KARARLIYIZ, İTHALATI BİTİRECEĞİZ'

Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda da son derece kararlı olduklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili de geçenlerde yapmış olduğum açıklamayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını kasten saptırmak, çarpıtmak isteyenler var. Kimsenin besicilerimizin, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ekmeği ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz. 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece de bunu böyle devam ettireceğiz. 2018 yılına oranla 2019 yılında yapmış olduğumuz canlı hayvan ithalatları tam tamına yarı yarıya azaldı. Aynı hassasiyetle 2020'de de besicimizin, yetiştiricimizin para kazanması işin bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de biz bu işlerin içerisinde olmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Bekir Pakdemirli ve protokolün otele girişi

Protokol üyelerinin yerlerini alması

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşması

Haber-Kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR/DHA

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Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü

SİVAS'ta, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında Afgan ailenin kaldığı ev kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Afgan, Seracettin Saidi ve ailesinin yaşadığı evin mutfağında ocaktaki gaz kaçağından dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin diğer odalarını sardı. Evde yaşayan 10 kişilik Afgan aile, dumanı farkettikten sonra evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Evde kalanların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,