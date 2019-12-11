DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedeflenen otoyolun Kocaeli geçişinde de asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar TL olan proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 430 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasındaki projenin 5'nci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Dilovası Liman Kavşağı ile İzmit kesiminde inşa edilen 4 şeritli tüneller dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. Dilovası Liman Bağlantı Yolu ile Körfez Sevindikli arasındaki yol ulaşıma açılırken, proje tamamlandığında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafiğin rahatlaması planlanıyor.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 kavşak yer alıyor. 21 Aralık 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana araçlarıyla girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM yoluna bağlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Yolun drone görüntüsü

-Anons

-Yoldan çalışmalar

-Asfaltlama makinesi detayları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş: O anlar kameralarda

Adapazarı'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı. Yapılan araştırmada Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı. F.A.'nın, daha önce kürtajı kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Taner Oktay K. ve Ümit Ö., adliyeye sevk edildi.

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.'yü gözaltına aldı.

KÜRTAJI KABUL ETMEMİŞ

Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.'dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, F.A.'nın kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi. Taner Oktay K.'nin, iş arkadaşı Ümit Ö.'den, gasbedecekmiş gibi yapıp, F.A.'yı dövmesini istediği ve bu sayede bebeği kaybetmesini sağlamayı amaçladığı ortaya çıktı.

BERABER PLANLAMIŞLAR

Ümit Ö. ise ifadesinde Taner Oktay K.'nin, F.A. ile birlikteliklerinden olan bebeği istememesi nedeniyle 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu ve bu işi beraber planlayarak, gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Hamile F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Taner Oktay K. ile Ümit Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.A.'nın sokak ortasında Ümit Ö. tarafından dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Edremit'te, denize dökülen derede binlerce balık telef oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nden denize dökülen derede çok sayıda balık telef oldu. Kirliliğe tepki gösteren bölge sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Edremit'in Güre Mahallesi'nden geçerek denize dökülen derede binlerce balık telef oldu. Martıların dere üzerinde uçuşmasıyla, çevre sakinleri balıkların telef olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Yetkililer, dereden ve ölü balıklardan numune alarak incelenmesi için laboratuvara gönderdi.

Bölge sakinleri, dereninin denize döküldüğünü, bu nedenle endişe yaşadıklarını söyledi. Dere kenarında turistik oteller bulunduğunu ve buradaki havuz kimyasallarının ölümlere neden olduğunu ileri süren sakinler, denetimlerin arttırılmasını istedi.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dereden genel ve detay görüntüler

-Ölen balıklardan genel ve detay görüntüler

-Ömür Levent röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Evi yanan kadın gözyaşları içinde yardım istedi

Kahramanmaraş'ta Neriman Kuşkayası'nın evi dün 2 kez yandı. Sabah geldiği evin kül olduğunu görünce gözyaşlarını tutamayan Kuşkayası, eşinin cezaevinde olduğunu, son olarak 30 lira yevmiye ile çalıştığı kebapçının kapanmasıyla işsiz kaldığını belirterek yardım istedi.

Eşi ve bir oğlu cezaevinde olan, yakında askere gidecek diğer oğluyla birlikte yaşayan Neriman Kuşkayası'nın Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap evinde ilk yangın dün saat 18.00 sıralarında çıktı. Ödenmeyen borç nedeniyle elektrik kesik olduğu içi Neriman Kuşkayası'nın oğlu Samet telefonunu şarj ettirmek üzere internet kafeye gitti.Evde tek olan kadın kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, Neriman Kuşkayası da oğluyla yeğeninin evine gitti.

Ancak gece yarısı evden tekrar alevler yükselmeye başladı. Olay yerine tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürülürken, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

EVİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Neriman Kuşkayası, sabah oğlu Samet ile geldiği evde eşyalarının tamamen yandığını görünce gözyaşlarına boğuldu. 'Hiçbir şeyim kalmamış' diyerek ağlayan Neriman Kuşkayası, yetkililerden yardım istedi. Yakınlarının ve komşularının verdiği erzakı dahi yanan kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Bulaşıkları yıkarken evin tavanından sesler gelmeye başladığını belirten Neriman Kuşkayası, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde yalnız olduğum için korktum 'Kim var damda?' dedim kendi kendime. Çıtır çıtır sesler geliyor, ben de kediler sandım. Sonra alevleri görünce korktum, panikledim, ne yapacağımı şaşırdım. Bağırmaya başladım 'Komşular evim tutuştu, evim yanıyor' diye. Hortumla söndürmeye çalıştım. Sonra itfaiye geldi ve onlar da söndürdü."

'27 YILLIK YUVAM YANDI'

Daha sonra oğlunun geldiğini ve yeğeninin ısrarı üzerine evden çıktığını belirten Kuşkayası, "Nereden bileyim bu kadar yanacağını iyi ki evden gitmişiz. Ev sonradan bir daha yanmış, her yer kül olmuş. Yetkililere sesleniyorum eşim yok, cezaevinde. 27 yıllık bir evliliğim var. 27 senelik yuvam var burada ve yanıp kül oldu. Yetkililere sesleniyorum lütfen benim evimi yapsınlar, ne olur. 30-40 lira yevmiye ile kebapçı salonlarında çalışıyordum. Onlar da iş yerini kapatacak. İşsizim şu anda" diye konuştu.

Öte yandan Dulkadiroğlu Belediyesi ile Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililer de evde incelemelerde bulunup Neriman Kuşkayası ve Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Emirhan'dan bilgi aldı. Muhtar Emirhan, ara sokakların dar olmasından dolayı itfaiyenin güçlükle yangına müdahale ettiğini ve 3 saatlik bir çalışma sonunda söndürüldüğünü söyledi. Mahallede evlerin iç içe olduğunu ve alevlerin diğer evlere sıçramamasının bir mucize olduğunu belirten Emirhan, "Dulkadiroğlu Belediyesi ile görüştüm, ev için yıkım kararı çıkartacağız. İnşallah bu aileye yardımcı olacağız. Belediye başkanımızla da görüşeceğim. Divanlı Mahallesi çok eski bir mahalle ve ahşap ev çok.Buralar da terk edildiğinden evler Suriyeli vatandaşlara kaldı. onlar da çöp ve atık topladıklarından dolayı Bu sıkıntıları çekmeye mecburuz. Bu ilk de olmayacak. Yetkililerden en kısa zamanda Divanlı'ya el atmalarını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan ev

Neriman Kuşkayası'nın eve girmesi

Ağlaması

Kuşkayası ile röp.

Kuşkayasa'nın ağlayarak yanan eşyaları göstermesi

Yanan evden detaylar

Atılla Emirhan ile röp.

Yetkililerin incelme yapması

Kuşkayası'nın yetkililerle konuşması

HABER: Ömer KOÇ, KAHRAMANMARAŞ/

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