DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

SURİYE'de, rejim saldırıları nedeniyle siviller, İdlib 'in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor.

İdlib'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor. Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor. Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

YARDIM PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in güney kırsalındaki rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göçün devam ettiğini, bölgeye gelen aileler içinde acil olarak 20 bin yardım paketi hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Tosun, 100 bin kişinin kuzey bölgelerine doğru göç ettiğini belirterek, "Göç yolundaki ailelere dağıtmak amacıyla acil yardım paketi hazırladık. İdlib'in güneyinden göç eden aileler için hazırlanan paketlerde, ekmek, kahvaltılık, bisküvi ve çeşitli gıda bulunuyor. Ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Göç eden aileler

-Araçlardan görüntü

-Gıda paketleri hazırlanırken

-İHH Selim Tosun'un açıklaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

BURSA'da kış turizm merkezi Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken, kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

Kış turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ, yılbaşı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yıla sayılı günler kala tatilciler ve günübirlikçiler Uludağ'da yoğunluk oluştururken, ziyaretçilerin önemli kısmı kayak için geldiği bölgede şoka uğradı. Geçen yıl 28 Ekim'de Uludağ'daki kar yağışıyla kayak sezonu açılırken, bu sezon kar kalınlığı beklentilerin oldukça altında kaldı. 2 hafta önce eriyen karlar nedeniyle pistlerde kayak yapamayan ziyaretçiler, bir an önce kar yağışı beklediklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Kar kalınlığının 18 santimetre olduğu Uludağ'da otellerin doluluk oranına ulaşması dikkat çekti. Yılın son günlerine doğru yoğun kar yağışının beklendiği Uludağ'da ziyaretçiler vakitlerini çeşitli etkinliklerle ve bölgeyi dolaşarak geçiriyor.

Görüntü dökümü;

-Kayak pistinden detaylar

-Ziyaretçilerden detaylar

-Anons

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. (35) ve Y.G. (28), saklandıkları evde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. ve Y.G.'nin İzmit'te olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Soruşturma başlatan ekipler, 2 firarinin Erenler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Araştırmanın tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.G. ile hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y.'yi yakaladı. 2 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, buradan cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların adliyeye gelişi

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Motosiklet kazası güvenlik kamerasına takıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Serhat Özkan, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptıktan sonra dengesini kaybederek düşerek yaralanması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba saat 09.30 sıralarında Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. 28 AAL 227 plakalı motosikletiyle trafikte seyreden Serhat Özkan, önüne otomobil çıkınca motosikleti manevra yaptı. Manevrasıyla otomobile çarpmaktan son anda kurtulmasına rağmen dengesini kaybederek yere düşen Özkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı müdahalede sol ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Özkan, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet kazası ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Özkan'ın motosikletiyle karşısına çıkan otomobile vurmamak için manevra yaptıktan sonra düştüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI, Kamera/ İZMİR,

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Lösemi hastası Burak'tan acı haber

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve en büyük hayali Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız, bu hayalinin gerçekleşmesinden 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Burak'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, takımlarının taraftarı olan, lösemi hastası Burak Yıldız'ın en büyük isteğinin Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği harekete geçip, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de desteğiyle Yıldız'ın bu isteğini Galatasaray Kulübü'nün yetkililerine bildirdi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yıldız'ı geçen 22 Ekim'deki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına davet etti. Davet üzerine İstanbul'a giden Yıldız, maç öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ardından da akşam taraftarı olduğu Galatasaray'ın maçını statta canlı olarak izleyerek, hayalini gerçekleştirdi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluğunu yaşayan Yıldız'dan bu sabah acı haber geldi. Yıldız, hayatının baharında lösemiye yenik düştü. Genç Burak'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ ASLANIM'

Burak Yıldız'ın ölüm haberini alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Günel, mesajında büyük üzüntü duyduğunu belirtip, "Küçük bedeniyle büyük mücadeleler veren kardeşimiz Burak'ın aramızdan ayrılışını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Seni hiç unutmayacağız aslanım" diyerek, tüm sevenlerine da başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Lösemi hastası Burak Yıldız'ın görüntüsü

Burak Yıldız'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile buluşması

Galatasaraylı futbolcuların Burak Yıldız'a mesajı

Burak Yıldız'ın 22 Ekim 2019 tarihindeki İstanbul'da maç izlemesi

Haber: Ediz VERDİOĞLU/ KUŞADASI (Aydın),

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Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

KAHRAMANMARAŞ'TA Germanica temalı takı tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Cemresu Erdoğan, Germanica Antik Kenti'ndeki mozaiklerde çok sık görülen bereketin simgesi üzümden esinlenerek tasarladığı küpe ile 10 bin liranın sahibi oldu.

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük altın kenti olan Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya 5 şehirden 39 yarışmacı 58 eser ile katıldı. Kağıt paftalar üzerine artistik ve teknik çizimlerden oluşan eserleri inceleyen jüri, ön elemede en kıymetli gördüğü 3 eseri finale taşıdı. 3 eserin prototipi yapıldıktan sonra jüriye gönderildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda finale kalan 3 eserden Cemresu Erdoğan'ın tasarladığı küpe 1'inci, Nilüfer Ersoy'un tasarladığı kolye 2'nci, Aslıhan Karakurt'un pazu bandı ise 3'üncü oldu. İstanbul'dan katılan yarışmacıların ödülü ise bir otelde düzenlenen törenle verildi.

Birinci Cemresu Erdoğan, ödülü Kahramanmaraş Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Özkan'ın elinden aldı. İkinci Nilüfer Ersoy'un 7 bin lira para ödülünü KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can verirken, üçüncü olan Aslına Karakurt ise 5 bin lirayı Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz'ün elinden aldı.

ERDOĞAN: MOZAİKLERDEKİ ÜZÜMLERDEN ESİNLENDİM

Yarışmanın birincisi Cemresu Erdoğan, herkesin Germanica Müzesi'ni görmesi gerektiğini söyledi. Daha önce de birçok yaraşmaya katıldığını, Amerika ve Singapur'un da aralarında olduğu 10'un üstünde derecesinin bulunduğunu ifade den Erdoğan, küçüklüğünden beri sanatla iç içe olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tasarımımda bu Germanica mozaiklerinden üzüm motiflerini çok görüyoruz. Üzüm, Anadolu'da eskiden beri bereketin sembolüydü. Damat evine giderken bereket olsun, mutlu, güzel bir hayat yaşasınlar diye gelinin başından üzümler, yemişler saçarlarmış. Ondan da esinlenerek sanki kafasından üzümleri saçmışlar gibi bir hikaye vesile oldu bu tasarımıma."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,