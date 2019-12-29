DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülen ve gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay sonrası eşini aracıyla hastaneye götüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif K. ve Mehmet K. çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., tekme tokat eşini dövdü. Mehmet K., yaralanan Elif K.'yi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Tedaviye alınan Elif K.'nin dövülmüş olduğu ve kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'VÜCUDUNUN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'

Olayla ilgili konuşan Elif K.'nin yengesi Neriman K., "Hastaneden bize telefon geldi. Elif'in durumunun ciddi olduğu ve hastanede olduğunu öğrendik. Apar topar hastaneye geldiğimizde Elif'in gözünün bandajla sarılı olduğunu ve vücudunda morluklar olduğunu gördük. Ardından Elif, üniversite hastanesine sevk edildi. Muayene eden doktor, Elif'in göz yuvasının, göz kapaklarının ve korneasının zedelendiğini ve görme yetisini kaybetmiş olabileceğini söyledi. Ameliyatı sonrasında da iç kanama riski olduğundan dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. İnanın her yerine vurmuş kocası. Biz kocasının en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Elif K.'nın yengesi Neriman Keskin röportajı

-Yoğun bakım ünitesinden detaylar

-Ailesinden detaylar

-OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Adıyaman'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

ADIYAMAN'DA meydana gelen 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.İlk kaza, Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. amet Kizilet (17) idaresindeki 02 BB 852 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Kizilet'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Kizilet, çağıılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. urgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise Musa Akça idaresindeki 27 DB 843 plakalı otomobil ile Mustafa Karaca idaresindeki 06 DH 3437 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fatma(58) ve Özlem(44) Akça yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü.

Son kaza ise akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Erhan Çoşkun'un kullandığı 46 AAA 851 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ekrem ve Erhan Çoşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan otomobiller

-Trafik polisleri

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulanslar

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas- Kayseri yolunda, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobille Selami Polat'ın kullandığı 58 BN 772 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle iki otomobil de refüje çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (4)

KAYMAKAMLIK: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hassa Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine acil olarak soruşturma başlatıldığı belirtilerek, görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaştığı bildirildi.

Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan, aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadeleri alınarak, adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmeden başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: GÖRÜNTÜLERİ ÜZÜLEREK İZLEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay 'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülere yönelik, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim. Olayın araştırılmasına ilişkin il müdürümüze talimat verdim. Köpeğin gömüldüğü yer jandarma ekiplerince tespit edilmiş, il ve ilçe müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır. Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır. Konunun yakın takipçisiyim. Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum."