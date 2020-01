DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan ve yapılan çalışmalarda kurtarılamayan Rusya bandıralı kuru yük gemisindeki yük başka gemiye aktarılmaya başlandı. Geminin yükünün boşaltılmasından sonra hafifleyeceği belirterek, yeniden kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı, 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 25 Aralık 2019 günü saat 05.00 sıralarında, karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.

Önce kurtarma çalışmaları için yardım istemeyen kaptan, kendi imkanlarıyla gemiyi kurtaramayınca iki gün sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin römorkör ile yaptığı çalışmalarda karaya oturan gemi bugüne kadar olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamadı. Bunun üzerine gemide bulunan 2970 bin ton yükün başka bir gemiye aktarılarak, karaya oturan geminin hafifletilmesine karar verildi. Firmanın İstanbul'dan kiraladığı bir gemi bugün karaya oturan geminin yanına yaklaşarak, yükün transferine başlandı.

Yetkililer, ilk etapta gemide bulunan yükün yarısının boşaltılacağını belirterek, "Yükün boşaltılmasıyla gemi hafifleyecek. Daha sonra kaptan kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlayacak. Kaptan gemiyi kurtaramazsa, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri römorkör ile devreye girecek" dedi.

------------------

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde otomobiliyle deniz kıyısında şüpheli hareketlerde bulunan kişi, polise direnip, aracını denize sürmeye kalkıştı. Sivil giyimli polisin kazma ile camını kırdığı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Arkadeniz mevkii sahil kenarında meydana geldi. 16 AK 449 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü aracını sahil kenarına çekti. Sahilde otomobil içinde ve dışında şüpheli hareketlerde bulunan sürücüyü, ada halkı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün otomobilden inmesini istedi. Otomobilin camlarını kapatan ve kapılarını kilitleyen sürücü aracından inmek istemedi. Polisin ikna etmek istediği sürücü zaman zaman aracını denize sürmeye kalkıştı. Vatandaşlar ise polislere aracın önüne geçmesini isteyerek, sürücünün otomobili denize sürmesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden alınan kazma ile aracın sağ ön camı sivil poılis tarafından kırılan otomobilin sürücüsü polisler tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün otomobilinde geniş çaplı arama yapıldı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

----------------

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı 1900 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz" dedi.

Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik , Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan , İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç , Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile protokol üyeleri katıldı.

Salda Kayak Merkezi'ne geçen yıl 30 bin kişinin geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Burada 8 personelimiz kafeterya, restoran, otopark ve teleski hizmetlerini yürütüyor. Buradaki çok makul düzeyde fiyatlarımızla çevredeki kayak tesisleriyle kıyaslarsak ucuz ama kaliteli hizmet sunuyoruz. Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz. Aralık sonunda sezon açıldı. Özellikle pazar günleri ve sömestir tatilinde yoğunluk bekliyoruz. Az sayıda olsa da konaklama imkanımız var. Tüm kayak severleri, sporseverleri merkezimize bekliyoruz" dedi.

KONUM İTİBARİYLE DİĞER TESİSLERDEN ÖNDE

Burdur'un sahip olduğu turizm potansiyelini her geçen gün daha çok kullanmaya, daha ön plana çıkarmaya ve daha işlevsel hale getirmeye devam ettiğini vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Her ile nasip olmayacak şekilde bizim tarih, doğa, kültür üçlüsü bileşeninden oluşan nimetlere sahibiz Allah'a şükürler olsun. Bize düşen, hem siyaset kurumu, hem bürokrasi, yöneticiler ve yerel yönetimler olarak bu ile adeta bir mozaik gibi serpiştirilmiş olan doğal, tabii ve tarihi güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek ve insanımızın hizmetine sokmak ve gelir getirici bir unsura dönüştürmek. 2012'de kurulan bu tesisle Burdur kış turizminden de nasibini almış ama şu an itibariyle bize göre bu tesisin imkanları bu potansiyele, buradaki kar kalitesine kayak merkezi vasfını taşıyan özelliklere rağmen yeterince kullanamıyoruz. Tam kapasiteyle buranın çok daha iyi şartlara kavuşması hem sosyal tesisler ve konaklama imkanı yönüyle hem teleski, telesiyej imkanları hem de pist uzunluğu olarak daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştıracağız" diye konuştu. Salda Kayak Merkezi'nin konum itibariyle bölgedeki diğer kayak tesislerinden daha önde olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak, şöyle devam etti:

"Uzmanların söylediğine göre kayak sporuna ilk başlayanlar ve orta düzey kayak severler için bulunmaz bir Hint kumaşı. Çok elverişli koşullara sahip bu kayak merkezinin yaz turizmiyle birleştirerek Yeşilova ilçemizin hem yaz hem kış turizminin gerçekleştirilebileceği Salda Gölü ile bütünleşik projeler içinde değerlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. İlgili bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi 2020 yılı içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 'mızla birlikte yürüteceğimiz bir güdümlü projeyle hem kayak merkezine hitap edecek hem de Salda'nın genel turizm yoğunluğunu azaltacak konaklamalı bir otantik, yeme içme tesislerinin de içinde yer alacağı tesisi ilimize kazandırmak istiyoruz. Bir başka projemiz de fizibilite çalışmalarını Kalkınma Ajansı eliyle sonuçlandırdığımız teleferik projesinin de artık Burdur gündeminde olmasını, hepimiz tarafından takip edilmesini hem Sagalassos 'ta hem de Yeşilova ilçemizde bir teleferikle donatılmış kapsamlı bir turizm faaliyetinin çok daha bizlere değer katacağını, artı değerler sunacağını düşünüyorum."

GÖL VE KAYAK MERKEZİ BİRLEŞMESİ

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Kurulduğundan bu tarafa bu tesisin geçen süre içerisinde yeteri kadar tanıtım yapamadığımızı düşünüyoruz. Burası ilk kurulurken gelen bakanlarımızla biz yerin tespiti ve tesislerin kurulması aşamasında bunun bir zaman alacağını da öngörmüştük. Antalya ve Denizli gibi metropol şehirlerde güzel bir tanıtım yapılırsa buranın gelecekte güzel bir kayak merkezi olacağı ifade edilmişti. Sayın Valimizin çalışmalarıyla, onun rehberliğinde biz bu süreci daha da hızlandırmak istiyoruz. Her yıl bir şeyler koyarak yolumuza devam etmemiz lazım. Salda Gölü ile Salda Kayak Merkezi'nin birleşmesini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tesisler arttığı zaman bu daha güzel olacak. Bu noktada çalışmalarımız olacak. Tesisleşme yolunda bakanlık düzeyinde öncülük etmeye çalışıyoruz" dedi.

-----------------

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını döyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.

Mardin 'in Artuklu ilçesinden Diyarbakır 'ın Silvan ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi'ne 2019 yılının Mayıs ayında gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek mahalle sakinlerinden M.A.'ya ait çiftliği kiraladı. Bir süre sonra M.A., çiftliği kiralayan M.A.'ya, parası ekim ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş hayvan teslim etti. Ödeme tarihi geçmesine karşın parasını alamayan, M.A.'ya da ulaşamayan M.A., alacağını tahsis etmek için 31 Aralık günü çiftliğe gtti. Ancak M.A., çiftliğin boş olduğunu görüp jandarmaya başvurdu.

M.A.'nın bir kişiden daha hayvan aldığı, parasının bir bölümünü ödediği, kalanını ise ileri bir tarihte vermek için taahhütte bulunduğu, bir başka mahalle sakininden ise bir miktar para aldığı tespit edildi.

Mağdur 3 kişinin başvurusu üzerine jandarma çiftlikte inceleme yaptı. M.A.'nın hayvanlarla birlikte kaçtığı belirlendi.

MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını ödeyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karışmasının ardından çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar, M.A.'nın milyonlarca lira parayla kaçtığını öne sürerek, yakalanması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

'ARAZİMİ BENDEN ALIP YENİ BİR ÇİFTLİK DAHA KURACAKLARDI'

Gündüz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ezer'in babası Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A. tarafından dolandırıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Ezer, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi vermişim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz mahallesindekilerini değil bir çok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:

"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."

----------------

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,