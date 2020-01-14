DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

'Terör'den tutuklanan Süryani rahip Bileçen için tahliye kararı

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda PKK 'lı teröristleri sakladığı suçlamasıyla tutuklanan Süryani rahip Sefer Bileçen, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Üçyol Mahallesi'ndeki Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, 10 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. PKK'lıları teröristleri manastırda sakladığı ve erzak yardımı yaptığı iddia edilen rahip Bileçen'in avukatları tutukluluğa itirazda bulundu. Avukatların itirazını değerlendiren Mardin 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararı verdi. Bileçen'in tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi'nde tahliye edilmesi bekleniyor.

Rahip Bileçen'in görevli olduğu manastırda PKK'lı teröristleri sakladığının hem İHA ile tespit edildiği hem de teslim olan teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta yapılan operasyonda rahip Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Şanlıurfa'da nakliye dolandırıcılığına 1 tutuklama

ŞANLIURFA'da bir TIR dolusu konfeksiyon malzemesini istenen adrese teslim etmeyerek kendilerine ait depoya boşaltan nakliyeci tutuklandı.

Denizli'de piyasa değeri 400 bin lira olan konfeksiyon malzemesini TIR'ına yükleyen Ş.K., yükü istenen adrese teslim etmeyip kendilerine ait depoya boşalttı. Firma yetkilileri yüklediği malzemelerin adrese ulaşmaması üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis Ş.K.'nin konfeksiyon malzemesini Şanlıurfa'ya getirerek Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoya sakladığını belirledi. Sürücü Ş.K.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada çalınan malzemeleri depoya saklanmış halde buldu. Malzemeleri sahibine teslim eden ekipler Ş.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şubeden çıkarılan şüpheli

-Ele geçen malzemeler

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA -

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Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıldönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zübeyde Hanım'ın büstünden genel ve detaylar

-Yazıdan detay

-Vatandaşın diğer harfi sökmeye çalışması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),

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Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantanın boş olduğunu belirledi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hatıroğlu Camii'nin yanındaki tuvalette valizi görenler, patlayıcı olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrol etti. Valizin içinin boş olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri genel görüntü

-Polisin aldığı tedbir görüntü

-Bomba imha ekibinin şüpheli valizin olduğu tuvalet içine girmesi

-Boş valiz ile çıkması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ

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Kemer'de ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.

Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları saat 17.00 sularında kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak, yardım istedi. Sahile gelen veteriner hekim Olgun Arslan, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettiği 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre uzunluğundaki Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi. Plaja çıkarılan Akdeniz fokunu alan Olgun Arslan, kliniğe götürüp Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni aradı. Kliniğe gelen bakımevi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Akdeniz fokunu teslim aldı. Hayvanın üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Antalya 'nın Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fokun karadaki görüntüleri

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2)

GÖZALTILAR ARTTI

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Emniyetten detaylar

-Asayiş Şube Müdürlüğü'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)

8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. İzmir'den, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CHP Meclis Üyesi Burhan Irk, Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin ve hayatını kaybedenlerin Turgutlu'da yaşayan yakınları katıldı. Ölenlerin Turgutlu'ya 4 yıl önce Suriye'nin Haseke şehrinden gelerek, Atatürk Mahallesi'ne yerleştikleri öğrenildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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