DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması

DENİZLİ'nin Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural , şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilçedeki canlı hayvan pazarının kapatıldığını hatırlatıp, "Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi. Şap hastalığının tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma riski üzerine canlı havyan pazarı, geçici olarak kapatıldı. Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, ilçede hayvancılık sektörünün önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. İlçelerinde 155 bin küçükbaş, 53 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu kaydeden Vural, "Doğu illerinden ilçemize hayvan getiren bir kişi, hayvanındaki hastalığı fark edip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmiş. Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan Pazarından detaylar

-Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile röportaj

Haber- Kamera: Tunay YAZICI/ ÇİVRİL (Denizli),

==============================

Binbir surat hırsız, peruk bakımı yaptırırken yakalandı

KÜTAHYA'nın yanı sıra bir çok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ile asansör bakımcısı olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelisi Zelkif Bay (58) peruk bakım yaptırırken yakalandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin Zelkif Bay olduğunu tespit edildi. Şüphelinin Bay'ın Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen Zelkif Bay'ın 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016 yılında çıkarak hırsızlık yapmaya devam ettiği ve Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan Zelkif Bay'ın üzerinde işçi yeleği, hırsızlık için girdiği evlerden aldığı değiştirilmiş kimlikler, asansör bakım dosyaları, polis rozeti, suçta kullandığı malzemeler ile Kütahya'da dün meydana gelen hırsızlık olayında çaldığı 10 bin lira değerinde altınlar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin emniyete götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

=============================

Antalya'da kadın şoförlerin tuvalet tepkisi

ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Antalya'da 4 ay önce toplu ulaşım şoförleri, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurarak sorunlarına çare aramaya başladı. Derneğin başkanlığına ise toplu ulaşım şoförü Elçin Güner (46) seçildi. Şoförlerin sıkıntılarını dile getiren Güner, otobüslerin seferlere çıkmadan önce bekleme yaptıkları depolama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Güner, fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve yolcuların şiddetine maruz kalmalarının yanı sıra, tuvaletler konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. Şoförler Odası'nın bu tür konulara bir çözüm bulamadığını ileri süren Güner, "En büyük sıkıntımız tuvaletler. Depolama alanlarının çoğunda erkek ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. İçeride pisuvarlar ve normal bir tuvalet var. Erkeklerle aynı zamanda tuvalete girdiğimiz zamanlar oluyor. Biz kadınlar içerideyken bazı duyarlı arkadaşlarımız kapıda bizi bekliyor. Ama o zaman da seferlerine geç kaldıkları oluyor. Bu yüzden para cezası uygulanan arkadaşlarımız oldu" dedi.

'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'

Erkek şoförlerin pisuvarda ihtiyaçlarını görürken, tuvaletin içinden çıkan kadın şoförlerin karşı karşıya kaldığı utanç durumları olduğunu dile getiren Güner, "Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Antalya'da tuvalet ihtiyacını henüz çözebilmiş değiliz. Antalya merkezinde 12- 13 kadın şoför var. İçeri girerken kapıdan 'Kimse var mı' diye sesleniyorlar. Avrupa standartlarında çalışma bekleniyor ama uygulanan Afrika standartları" diye konuştu.

ERKEK ŞOFÖRLER DE MAĞDUR

Erkek şoförlerden Selçuk Akünlü ise tuvaletlerin sıkıntılı olduğunu aktardı. Kadınların tuvalete girmesi durumunda bazen kapıda uzun kuyruklar oluştuğuna dikkati çeken Akünlü, kendilerinin içeride olması durumunda kadın arkadaşlarının dakikalarca beklemek zorunda olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yolcu otobüslerinden detay görüntüler

-Şöförlerden görüntü

-İşletmecinin göstedigi tepki

-Tuvaletin telefonla çekilen görüntüsü

-Elçin Güner ile röp

-Selçuk Akünlü ile röp

-Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=====================================

Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

LÜKS Hint düğünlerinin son dönemde en gözde merkezlerinden biri olan Antalya'da, Titanic Mardan Hotel'de Hindistanlı zengin bir çift evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı. Özel davetli 400 kişinin katıldığı milyon dolarlık kutlamada tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün sürdü.

Lüks ve eğlencenin sınır tanımadığı düğünleriyle meşhur Hintlilerin son yıllarda, milyon dolarlar harcanan bu düğünlerinin merkezi olan Antalya'da, Hintli bir inşaat firması sahibinin evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü de tıpkı düğün gibi kutlanıyor. Çiftin milyon dolarlık kutlama töreni için Hindistan'dan 400'e yakın özel davetli geldi. Başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli turistik merkezlerinde bugüne kadar birçok Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global, Ocak ayında Hindistan'dan ikinci grubunu da getirdi. Türkiye'de yılın ilk Hint düğününü 15- 19 Ocak tarihlerinde gerçekleştiren Inventum Global, bu grubun hemen ardından 20- 23 Ocak tarihlerinde de ikinci büyük Hint grubunu da Titanic Mardan Palace'a getirdi. İsmi gizli tutulan ünlü bir Hintli iş adamı ve Sırp gelinin bu lüks düğünü, aynı zamanda 2020 yılında ülkemizde gerçekleştirilen ilk Hint düğünü oldu. Bu düğünün hemen ardından da 20- 23 Ocak tarihlerinde yine aynı otelde, Hintli inşaat firması sahibinin 25'inci evlilik yıl dönümü kutlanıyor. Hindistan iş ve sosyete camiasının önemli isimlerinin de davetli olarak katıldığı 25'inci yıl dönümü kutlamaları için de Hint düğünlerinin gösterişli seremonilerine benzer birçok özel etkinlik hazırlandı.

Otelin farklı alanlarında konuklar için her güne ayrı olarak özel dekorlar, sahne şovlarıyla görsel şölen yaşatılıyor. Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıklarının aylarca sürdüğü belirtilen özel yıl dönümü için misafirlerin Hindistan ve dünyanın farklı şehirlerinden Antalya'ya geldiği açıklandı. Yolcuların büyük çoğunluğunun ise Delhi 'den direkt Antalya'ya özel bir charter uçakla getirildiği ve uçuşların Türk taşıyıcı şirketlerle gerçekleştirildiği kaydedildi. Inventum Global ortağı Asil Akar, 400 kişilik grubun katıldığı bu organizasyonun aslında evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi. Yıl dönümü kutlamasının tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün süreceğini anlatan Akar, bu yıl firma olarak 200'e yakın Hint düğünü planlamaları olduğunu ve Antalya'nın yanı sıra İstanbul ve Bodrum 'un da seçildiğini söyledi.

ANTALYA'YA ÇOK TALEP ALIYOR

Hint düğünlerinin Türkiye'deki düğünler gibi aslında 3- 4 gün sürdüğü, otelde yapmalarının sebebini ise akrabaların daha çok birbiriyle vakit geçirip, hasret giderebildiklerini söyleyen Akar, "Ses, ışık dekor gibi bizim yaptığımız özel hazırlıkların yanı sıra Hindistan'dan gelen özel aşçılar burada yemekleri, tatlıları hazırlıyorlar. Çünkü normal Hint mutfağının yanında düğüne özel Hint yemekleri de var" dedi.

Organizasyonun düzenleyicilerinden Hindistanlı Beautiful Wedding isimli firmanın sahibi Aditya Jain, Antalya'da düzenlediği ikinci büyük organizasyon olduğunu belirterek, "Antalya bu tür organizasyonlar için gördüğüm en iyi yerlerden biri. Otellerin altyapısı çok iyi ve büyük organizasyonlar için bize çok rahatlık oluşturuyor. Antalya'ya çok talep alıyoruz. Önümüzdeki Aralık 'ta da büyük bir organizasyonum daha var. Eminim ki Antalya'da senede 10 organizasyon yapabilecek duruma geleceğim" dedi.

Hint iş dünyası ve sosyetesinin de katıldığı kutlamanın ülke tanıtımı açısından da iyi bir fırsat sunduğuna dikkat çekilen kutlamayla ilgili, ismi gizli tutulan ünlü iş insanının 8 ülke ve 17 şehir arasından Antalya'yı tercih ettiği belirtildi.

YENİ PAZAR HİNDİSTAN

Hindistan'ın Türkiye için yeni bir potansiyel Pazar olduğunu belirten Inventum Global ortağı Bünyat Özpak ise, "Daha önce olmayan bir pazarı ülke turizmimize kazandırıyoruz. Gelmeyecek olanı büyük çabalarla getiriyoruz. Tabiri caiz ise tarih yazıyoruz. Bu pazara girdiğimizde Hindistan'da Antalya'yı sokaktaki insanı zaten geçin, turizm sektörü yetkilileri ve profesyonel acenteciler bile doğru düzgün bilmiyorlardı. Büyük bir çoğunluğu Antalya'nın, Bodrum'un adını dahi duymamıştı" dedi.

UÇUŞ MESAFESİ 6-7 SAAT

Son 6- 7 yıldır Hindistan'a sayısını dahi hatırlayamayacakları kadar gidip, geldiklerini söyleyen Özpak, şöyle konuştu:

"Her kapıyı çaldık. Her mecrada yorulmadan ve yüksek sesle ülkemizi anlattık. Bize ve ülke turizmine faydası olacağına inandığımız kim varsa tuttuk kolundan Türkiye'ye getirdik, şehir şehir gezdirdik, tanıttık, öğrettik, sevdirdik. Çok büyük bir umut, zaman, para ve enerji harcadık. Ülkemizi en iyi şekilde tanıttık, en güzel özelliklerini gösterdik ve en sonunda kalplerine girdik ve onları inandırdık. Ocak ayı gibi düşük sezon bir dönemde, Hindistan gibi en yakın noktasının 6-7 saat uçuş mesafesinde olduğu ve bizi diğer ülkelere nazaran çok daha az tanıyan bizim için yeni bir pazardan yeni yılın ilk ayı itibarı ile ikinci grubumuzu yapıyoruz. Hint grup pazarında 2020 yılına hızlı bir başlangıç yapmaktan dolayı mutluyuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Davulculurdan detay görüntü

-Misafirlerden detay görüntüler

-Katılımcılardan detay görüntüler

-Otelin drone ile çekilmiş görüntüleri

-Düğünden görüntüler

-Asil Akar ile röp

-Aditya jain ile röp

Haber: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

===============================

Bakan Soylu'dan Şeyh Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bitlis 'te geçen Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mardin'deki programının ardından helikopterle Bitlis'in Güroymak ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Nurtepe Mahallesi'nde bulunan Muhammed Hafid Efendi Kuran Kursu binasında yapılan taziyeye katıldı. Yaklaşık 20 dakika burada kalan Bakan Soylu, Çevik'in yakınlarına başsağlı dileğinde bulunarak dua etti. Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileyerek Muş Havaalanı'na gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ak Parti teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Bakan Soylu'nun taziye evine gelişi

-Bakan Soylu'nun vatandaşları selamlaması

-Bakan Soylu'nun taziye evine girişi

-Bakan Soylu'nun taziye evinden çıkışı ve vatandaşlara başsağlığı dilemesi

-Detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Orhan AŞAN-Ceren KURTYE/BİTLİS,

=====================

Kamer Genç, mezarı başında anıldı

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile eşi Sevim Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, konuşmasında Kamer Genç'in terör örgütlerine karşı her zaman dik durduğunu söyleyerek, "Zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini her yerde açık açık söyleyen bir milletvekili profiliydi. 12 Eylül'ün cuntacılarına karşı, FETÖ terör örgütüne karşı, PKK terör örgütüne karşı açık bir şekilde karşı duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz. Bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarına dokunan, acılarını ve sevinçlerini bilen bir insandı" dedi.

'O BİZİM USTAMIZDI BİZLERDE ONUN ÇIRAKLARIYIZ'

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Kamer Genç'in çırağı olduğunu söyledi. Genç'in terör örgütü FETÖ ile mücadelesine de değinen Özel, "O bizim ustamızdı bizlerde onun çıraklarıyız. Türk siyasetine vurduğu damga azımsanacak gibi değildir. 1980 sonrası kendi adına ve tek başına ret oyu kullandığı darbe anayasasından tutun da ölümünden 6 ay sonra ortaya çıkan, onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlerin yaptığı o uyarı ve kendisinin 'Bundan ben zarar görmem siz zarar görürsünüz' şeklinde yaptığı uyarı ve onun FETÖ dediği ve 15 Temmuz günü FETÖ olarak terör örgütü kabul edilmesine kadar, Türkiye siyasetine damga vuracak tespitlerde bulundu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Mezar başındaki kalabalık

Kamer Genç'in mezar taşı

Milletvekilleri

Dua okunması

Mezar'a karanfil bırakılması

Nazimiye kaymakamı konuşma

Özgür Özel Konuşma

Lokma dağıtılması

enel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,