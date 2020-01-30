DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

İmamoğlu: Kayak, zil takıp, oynamak değil (2)

CAĞ KEBABI KESTİ, HEDİYE ALDI, ERZURUM'DAN AYRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu , 23 Temmuz Kongre Binası'ndan sonra Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstempaşa Bedesteni'ne geçti. Buradaki esnafı tek tek dolaşarak sohbet eden İmamoğlu, girdiği bir işyerinden kendisine Oltu taşı tespih alırken, eşine ve çocuklarına da kolye, bileklik aldı. İmamoğlu, 650 lira ödeme yaptı.

Buradan tarihi Çifte Minareli Medrese 'ye giden İmamoğlu, yanındaki Ulu Cami'de öğle namazını kıldı. Namazdan sonra İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu , çocukları Mehmet Selim , Semih ve Beren ile lokantada buluştu. Burada Erzurum 'un meşhur cağ kebabını tadan İmamoğlu, ocak başına geçerek, kendi de et kesti.

İmamoğlu, cağ kebabı ziyafetinden sonra Erzurum gezisini tamamlayarak, İstanbul'a dönmek üzere havalimanına gitti. İmamoğlu, Erzurum'dan ayrılırken, geride eleştirilere rağmen sürdürdüğü tatiliyle ilgili tartışmalar bıraktı.

Öte yandan Palandöken 'de kayak yapanların bazıları İmamoğlu'nun tatiline destek verirken, bazıları da eleştirilerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erzurum kongre binasını gezmesi

-Esnafı ziyareti ve sohbeti

-Oltu taşı ürünler alması

-Çifte Minareli Medreseyi gezmesi

-Ulu Camiye girmesi

-Cami çıkışı vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Cağ kebabı kesmesi

-Havalimanından ayrılması

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,

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Bakan Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ 'daki depremin ardından başlatılan hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade ederek, "Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van 'da, Bingöl 'de, Afyon 'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ kent merkezindeki depremde etkilenen Mahmut Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulamasını yapacağız. Çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamayı da Malatya 'da gerçekleştireceğiz. Hem Malatya, hem de Elazığ belediyelerimiz, hem de ilçe belediyelerimize 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Lazer tarayıcılarımız, mobil laboratuvarımızla detaylı bir inceleme yapıp, süratle hasar tespitini neticelendirmeye çalışıyorlar. 3- 4 gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanları tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımızın yarasını saracağız. Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

'AFET BÖLGESİNDE ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ KARAR ALINMIŞ DURUMDA'

Bakan Kurum, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Elazığ için etkinlik oluru, afetten etkilendiğini İçişleri Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede Elazığ ve tüm ilçelerinde etkinlik oluru ilan edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkinlik olurunun birbirinden farkı yok. Etkinlik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Etkinlik oluru çerçevesinde KOSGEB, vatandaşlara kredi verecek. Borçların ötelenmesine yönelik kararımız açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması gereken, ötelenmesi gereken her türlü karar alınmış durumdadır."

'BÖYLE BİR DURUM TESPİT EDİLİRSE GEREKLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAKLAR'

Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından kira artış iddialarına yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı 'mız araştırmalarına yapıyorlar. Geriye dönük evraklar, gelir vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Elazığ, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaralımızı hep birlikte saracağız. En geç 10-15 gün içerisinde konteyner kentimiz kurulacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarında bulundu. Ağır hasarlı binalarda eşyanın alınıp alınmayacağını ekiplerin bildirdiğini söyleyen Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarımızda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Bütün muhtarlarımız kanalıyla vatandaşlarımıza bu durumu duyuracağız" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER/ KAMERA: Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ELAZIĞ,

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine giden sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç ile 01 ACK 326 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Soydaş (25), Mahmut Çarşık (27), Cevdet Kıroğlu (35) ve Özden Sözdeş (40) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan araçlar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri

Yaralılar ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Kaybolmasının 37'nci gününde ölü bulunan çiftçi toprağa verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan çiftçi Ali Kaçar (63), toprağa verildi.

Erdemli'ye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli mevkiinde 23 Aralık 'ta Ali Kaçar ve arkadaşları yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişi bölgede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine FAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 kişiye ulaşıldı, ancak Kaçar'ın izine rastlanmadı.

Bölgedeki karların erimesinin ardından ekipler, Kaçar'ı bulmak için yeniden çalışma başlattı. Jandarma Komando Timleri, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma köpeği ve Yörüklerden oluşan 30 kişilik ekibin yaptığı arama- kurtarma çalışmasında 37 günün ardından Ali Kaçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaçar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçar'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından ilçeye bağlı Türbe Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı mezarlığa gelirken

- Tabut vatandaşlar tarafından taşınırken

- Cenaze namazı kılınırken

- Ali Kaçar'ın yakınlarının görüntüsü

- Ali Kaçar'ın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi 'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.10 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu 'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Öte yandan Ekrem Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sorgun'da toprağa verildi.

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat),

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