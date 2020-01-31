DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kapaklı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile İ. A., gittiği hastanede sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi. Tuvalette doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı. İzmir 'de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.'nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

Öte yandan, bebeğin ölü mü doğduğu ya da tuvalete atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapaklı Devlet Hastanesi

Hastaneden detaylar

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ),

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Ardahan'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda bin 234 adet Bizans, Ortaçağ ve Rus dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Göle ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi , farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda zeytin bidonları, otomobil, otobüs ve ikametlerde ki gizli bölmelere saklanan Bizans, İslami, Ortaçağ ve Rus dönemine ait olduğu belirlenen bin 234 adet sikke, mühür ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma kamerasından operasyon anı

-Ele geçirilen tarihi eserler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması olan 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edilerek, tepki gösterildi.

ABD ve İsrail, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması planı protesto edildi. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Muş temsilciliği tarafından, basın açıklaması düzenlendi. Kentte lapa lapa kar yağışı etkili olmasına rağmen Muş Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş Belediyesi Meydanında toplanan grup adına, HÜDA PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan açıklamalarda bulunarak, planı protesto edip, tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alanda toplanan vatandaşlardan detay

-Açıklamanın yapıldığı alandaki kar temizlemeden detay

-Basın açıklamasında katılımcılardan detay

-Sloganların atılmasından detay

-Kar yağışı ve katılımcılardan detay

-HÜDA PAR İl Başkanı M. Şirin Çağlayan konuşmasından detay

-Sloganların atılması ve katılımcıların alandan ayrılmasından detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,