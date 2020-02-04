DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Vali Pekmez, UMKE görevlisi Emine ve arkadaşlarını ödüllendirdi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'dan bölgeye giden kurtarma çalışmalarının sembol isimlerinden Emine Kuştepe'nin de aralarında bulunduğu 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, gösterdiği performans ve özverili çalışmaları nedeniyle Vali Aykut Pekmez tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Sivrice merkezli, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından görevlendirilen Adıyaman UMKE ekibinden Emine Kuştepe, kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki Azize Çelik ile bağlantı kurup 8 kişinin kurtarılmasıyla dikkat çekti. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Elazığ'dan dönen UMKE Ekibi, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, zorlu kış şartlarında depremzedelerin yardımına koşan ve fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE personeline teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez, doğal afetlerde UMKE personelinin sağlık hizmetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir birimi olduğunu belirterek, "UMKE ekibinin insanları hayata döndürmek için gösterdiği yoğun gayret ve çabasını Elazığ'daki arama kurtarma sırasında gördük. Mobil iletişim merkeziyle ekipler arası koordinasyonu da profesyonelce yöneten UMKE ekibi, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yaralılara seslenerek ya da telefonla iletişim kurup hayatta tutmaya çalışma, göçük altında solunum tüpü takmaya kadar pek çok önemli müdahalelerde bulundu. Fedakarca görev yapan UMKE personelimize özverili çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Valiliği

-Vali Aykut Pekmez'in UMKE ekiplerini karşılaması

-Vali Aykut Pekmez'in UMKE ekipleri sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adli Tıp Kurumu

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satıcılarını belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, şüpheliler, B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik köpeği Kiraz'ın uyuşturucu araması

-Polisin yıkık bir evde arama yapması

-Aramalardan detaylar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detay görüntüler

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış

BURSA'da, ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında bin 700 şüpheli yakalandı, 1 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin, uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşeti içine gizlediği ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli yunus timleri tarafından, 'suçların önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanması' amacıyla ocak ayı boyunca kentin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Sabit ve şok uygulamalarda, 401'i hakkında arama kararı bulunan bin 700 şüpheli yakalandı.

SALLAMA ÇAYLARA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 58 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu madde ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulama sırasında yakalanan bir şüphelinin uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetlerine gizlediği saptandı.

Haklarında arama bulunan 401 kişi ilgili makamlara teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Poşet çay paketindeki uyuşturucu maddeden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Şanlıurfa'da 2 kalp hastası, ameliyatla sağlık buldu

ŞANLIURFA'da doğuşta kalp kası kalınlaşması hastalığı bulunan Hanife Aktay (67) ile doğuştan kalbinde delik olan Sinan Demir (53) Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştular.

Doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı bulunan Hanife Aktay nefes darlığı, çarpıntı şikayetiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne başvurdu. Hanife Aktay'ı muayene ettikten sonra operasyonla sağlığına kavuşturan Doktor Feyzullah Beşli, "Hastamızın esas problemi kalbindeki iki ayrı bölmenin doğuştan kalın olmasıdır. Hastamızda bu iki boşluğu besleyen damarı saklayarak, özel ilaçla damarı yakmış olduk. Bu tedavi Şanlıurfa'da ilk kez uygulanmaktadır. Bu hastalara zamanında tanı konulamasa göğüs ağrılarına neden oluyor. Hastalar da kalp ritmi farklı attığı için ani ölümlere de neden olabilirö dedi. Şanlıurfa'da göğüs ağırı çektiği için hastaneye giden Sinan Demir, kalbinde iki delik olduğunu öğrendi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında görevli Feyzullah Beşli tarafından ameliyata alınan hastanın kalbindeki büyük delikten girilerek küçük delik şemsiye yöntemi ile kapatıldı. 53 yıl boyunca kalbindeki iki delikle ağır işler olmak üzere habersiz şekilde çalışan Sinan Demir'in tıp tarihinde ender rastlanan vakalar arasında yer aldığını ifade eden Feyzullah Beşli, "Hastamız kalbindeki deliğin farkında değilmiş. Hataya teşhis konuldu, kalp deliği olarak saptandı. Kalp delikleri doğuştan başlar, 10'lu yaşlarda tanı konulur. Hastamız 53 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşamış. Hastamızda diğer hastalardan farklı olarak kalbinde bir delik değil, iki delik bulunuyordu. Normalde bu hastalarda tek seçenek olur, açık kalp ameliyatı. Hastamız daha önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle ameliyat edilmek istemedi. Hastamızın kalp deliğini şemsiye denilen bir yöntemle kapattık. Büyük delikten girip, büyük olan deliğe balon yaparak, iki deliği birleştirip tek delik haline getirdikö şeklinde konuştu.

Hastanede gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuşan Sinan Demir ile Hanife Aktay doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kalp kası kalınlaşması tanısı konulan Hanife Aktay'yı muayene eden doktor

53 yıldır kalbindeki 2 delikle yaşayan Sinan Demir

Hastalar hakkında bilgi veren doktor Feyzullah Beşli röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -

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Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci soyadı ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı.

Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre M.T., okulda arkadaşı C.K.'nin soyadıyla dalga geçti. Bunun üzerine iki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.K., M.T.'yi sağ bacağından bıçaklayarak, yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı M.T., ambulansla sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtı

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir apartmana giren 4 şüpheli, kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Muradiye Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, hırsızlık olayları artınca bina sakinleri güvenlik kamerası taktırdı. Ancak önceki gün apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapıları önündeki ayakkabılıkları alıp, kaçtı. Birkaç saat sonra yine aynı apartmana şüpheli 2 kişi girdi. İkili de ilk hırsızlıktan geride kalan ayakkabı ve terlikleri aldı. Hırsızlık olayları ve şüphelilerin rahat tavırları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Apartmana giren iki hırsızın ayakkabıları incelemesi

-Marka ayakkabıları seçip çalmaları

-Aynı gün farklı iki hırsızın girip ayakkabılıktan hırsızlık yapmaları

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

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