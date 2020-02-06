DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Şehit Tarkan Karaca, Eskişehir'de toprağa verildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (24) memleketi Eskişehir'de son yolcuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurhan Karaca, 'Oğlum beni neden bıraktın' diye gözyaşı döktü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca'nın cenazesi Van'dan uçakla Eskişehir'e getirildi. Şehit Tarkan Karaca için Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karaca, Nabi Avcı, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir milletvekili Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, şehit babası Yasin, annesi Nurhan, erkek kardeşi Oğuzhan ve vatandaşlar katıldı.

Van'da yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı belirtilen Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi ikindi namazına müteakip tören mangasının omuzlarında top arabasına taşındı. Bu sırada anne Nurhan Karaca, oğlunun tabutu önünde durarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit Karaca'nın cenazesi top aranasına konulduğu sırada yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nurhan Karaca, 'Oğlum beni neden bıraktın' diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmak istemeyen Nurhan Karaca'yı, diğer oğlu Oğuzhan Karaca ikna ederek yol kenarına aldı.

ERKEK KARDEŞİ DE JANDARMA OLACAK

Şehit Tarkan Karaca, cenaze aracıyla götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Karaca'nın erkek kardeşi olan Oğuzhan Karaca'nın da Kastamonu 'daki askeri okulda eğitim aldığı ve 1 ay sonra mezun olarak ilk görev yerine atacağını öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cenazeye katılanlar

-İmamın helallik istemesi

-Şehit babası ve erkek kardeşi

-Cenazenin top arabasına taşınması

-Anne Nurhan Karaca'nın tabutun önünde durması

-Tabutu öpmesi

-Top arabasına şehit cenazesinin bırakılması

-Annesi, babası ve kardeşinin ağlaması

-Annenin feryatları

-Tabutu bırakmak istememesi

-Top arabasıyla cenazenin taşınması

-Tören mangasının cenaze aracına tabutu taşıması

-Cenazenin mezarlığa gidişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazada diş hekimi Zehra Bilgi Koşar da hayatını kaybetti. Koşar'ın İstanbul Adli TIP Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak, cenaze aracı ile memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulan Koşar, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Zehra Bilgi Koşar'ı cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin daha 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada uçak kazasında kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu. Ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Ablası kaza sonrasında hastane, hastane gezerek aradılar. En son saat gece 11 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek Adli Tıp Kurumu 'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane tabelası

-Cenaze aracının gelmesi

-Cenazenin indirilmesi

-Cenazeyi taşıyan kalabalık

-Amca Şadan Bilgi Röp.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Murat YAYIN/ MALKARA, Tekirdağ

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Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI

Antalya 'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftin ağaç parçalarını toplaması

Çiftten görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kızını kurtarmak için suya atlayan babadan bir iz bulunamadı

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen Gizem Günal'ı (15), kurtarmak için atladığı suda kaybolan baba Gürsel Günal'ı (50) arama çalışmaları 3'üncü gününde de sonuçsuz kaldı. Arama çalışmalarını ilk günden beri takip eden Günal'ın eşi Necla Günal, gözyaşı dökerek eşinden gelecek haberi bekliyor.

Olay, 4 Şubat'ta ilçe merkezindeki Terme Irmağı'nda meydana geldi. 4 çocuk babası Gürsel Günal, henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Günal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal ise bulunamadı.

SUYA ATLADIĞI YERDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, baba Günal'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Gece boyu süren çalışmalarda Gürsel Günal'a ait bir iz bulunamadı. Dün yapılan arama-kurtarma çalışmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Sahil Güvenliğe bağlı ekipler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve AFAD , yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta arama çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde tekrar arama-kurtarma çalışmasına başlayan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, Günal'ın suya atladığı bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ancak Günal'a ait bir iz bulamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarını ilk günden itibaren takip eden Günal'ın ailesi ise gözyaşı dökerek beklemeye devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü , dün Samsun için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Terme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekipler, zorlu şartlarda arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına bugün için ara veren ekipler, yarın sabah saatlerinde yeniden arama-kurtarma çalışmasına devam edecek.

'BÜYÜK İHTİMAL BİR YERE TAKILDI'

Arama çalışmasını izleyen İsmail Yeşilyurt isimli bir vatandaş, "Bu adam iki köprünün arasında bir yerde. Çünkü suyun altında takılabileceği çok fazla şey var. Bu bölgede su derin. Ağaç değil ki ırmakta akıp gitsin. Büyük ihtimal suyun dibine battı, su dibinde ilerlerdi ve bir yere takıldı. Su çok bulanık ve derinliğin 7 metre olduğu bölgeler varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin arama çalışmalarından detaylar

Vatandaş röpotajları

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Doç. Dr. Yuluğkural: Çin'den gelen ürünle hastalık bulaşmaz

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, dünyanın gündeminde olan 'koronavirüs' salgını altında olan Çin'le yapılacak ticaretlerde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ticaretten kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Çin'den gelen bir ürünle virüs bulaşmaz. Aynı zamanda seyahat etmekte de bir sıkıntı yok. Zaten gerekli tüm önlemler alınıyor" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimince, 'Viral Enfeksiyonlar ve Koronavirüsü' konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, 'koronavirüs'ün damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için halkın özellikle sık sık ellerini yıkama gibi basit yollarla gerekli önlemleri alabileceklerini belirtti.

Türkiye'de şu an için bir 'koronavirüs' vakasının söz konusu olmadığını söyleyen Yuluğkural, "Dışarıdan gelen vakalar için de Sağlık Bakanlığı doğru bir eylem hareketiyle gelebilecek olan şeylere karşı önlemini aldı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de bir koronavirüs vakasından ya da salgınından söz etmek mümkün değil. Kesinlikle korkmuyoruz, korkarak hiçbir yere varılmıyor. Karşılaşabiliriz, şu an için bir şey yok ama oldu ki karşılaştığımız takdirde, enfeksiyon kontrol önlemlerini uygularsak zaten bu hastalık için yapabileceğimiz en önemli şeyleri yapmış oluyoruz" dedi.

'TİCARET ÜRÜNLERİNDEN BULAŞMA SÖZ KONUSU OLMAZ'

Çin'den ticaret yapılmasını engelleyecek herhangi bir riskin olmadığının altını çizen Yuluğkural, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün de kararını hatırlattı. Yuluğkural, "Çin'den gelen bir ürün kapalı şekilde geliyor. Zaten virüsler dışarıdaki ortamda çok uzun kalmıyor. Çin'den gelen ürünlerden zaten uzun bir süre içinde geliyor. Ticaretle gelen ürünlerde bulaşma söz konusu olmayacaktır. Şu anki bilgilerimiz ışığında bunu söyleyebiliriz. Ticaretten kaçınmayı gerektirecek bir durum yok. Çin'den gelen bir ürünle virüs bulaşmaz. Aynı zamanda seyahat etmekte de bir sıkıntı yok. Zaten gerekli tüm önlemler alınıyor" diye konuştu.

'MUTLAKA ELLERİNİZİ YIKAYIN'

Halkın basit işlemlerle virüse karşı önlem alabileceğini söyleyen Yuluğkural, "Mutlaka maske takmalıyız. Ama bundan da önemlisi el yıkamak. Ellerimizi su ve sabunla düzgün şekilde yıkayarak güzel bir önlem alabiliriz. Gün içinde birçok yere temas ediyoruz, o yüzden el hijyeni çok önemli. Hasta birisiyle çok yakına geleceksek basit bir maskeyle korunmak bizim için yeterli olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural açıklaması

Toplantının yapıldığı odadan detaylar

Yuluğkural'ın konuşmasından detaylar

Odadan genel görünüm

Haber- Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Akşener: İttifakta ana hedef, İstanbul ve Ankara'nın alınmasıydı; başardık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , yerel seçim sürecinde yapılan ittifakla ilgili, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nu aradım ve teklifi sundum. Görüşme süreçleri başladı. 'Partimiz mi, Türkiye mi?' dedik. Yönetici arkadaşlarımız 'Türkiye' dedi. Bazen dişimizi sıktık, gözümüzü kapattık ama ana hedef, İstanbul ve Ankara'nın alınmasıydı. Bunu iş birliğiyle başardık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, salı günü yaşamını yitiren İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Sedat Hiçdurmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için bu sabah kente geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi'ndeki taziye ziyaretini tamamlayan Akşener, daha sonra İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Akşener, parti üyelerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üye sayısı çok sıkı takip ettiğim bir süreç. Dolayısıyla en çok üye yapan ilçeler, ilçe başkanları, benim için çok muteberdir. Tek tek, ilçe ilçe her yeri takip ediyorum. Üye ne kadar fazlaysa aidiyet, o kadar artar. Üye sayısı ne kadar fazlaysa bir ilçede demokrasi, o kadar uygun hale gelir. Bu konuda ortaya çıkan problemleri de çöze çöze gidiyoruz. Benim gözümde Türkiye genelinde iyi gidiyor. İl ve ilçe kongrelerimizin tamamında bütün arkadaşlarımız, kadın, erkek fark etmeksizin aday olmada sınırlamaya tabi değildir. İsteyen aday olur. Tek bir şartım var; seçilmeyen ile seçilen kişiler salondan el ele çıkacak. Tersi olursa çok kızarım."

'CHP'YE TEKLİF EDEN BİZİZ'

İYİ Parti lideri Akşener, bir gazetecinin "Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapmaya devam edecek misiniz?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerde büyükşehirlerle ilgili umutsuz oluş, seçmenin umudunu tahkim edecek. Böyle sonuçlanacağına inanan siyasi parti, İYİ Parti'dir. Dolayısıyla bu proje bizim. Bu projeyi CHP'ye teklif eden, biziz. Tabi bu bir görüşme süreci. Biz iş birliği konusunu Genel İdare Kurulu'nda, il başkanlarıyla ve milletvekillerimizle defalarca tartıştık. Ben bu durumu oylattım. 1 milletvekilimiz hariç partideki herkes 'Evet, CHP ile iş birliği yapmalıyız' dedi. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ve bu teklifi sundum. Böylelikle görüşme süreçleri başladı. Bu görüşme sürecinde 'Partimiz mi, Türkiye mi?' dedik. Yönetici arkadaşlarımız 'Türkiye' dedi. Bazen dişimizi sıktık, bazen gözümüzü kapattık ama ana hedef şuydu; İstanbul ve Ankara'nın alınmasıydı. Bunu iş birliği ile başardık."

Görüntü Dökümü:

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-Meral Akşener'in il başkanlığına gelmesinden detaylar

-Akşener'in konuşması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Mezun olan aşçılardan görsel şölen

MARDİN Halk Eğitim Merkezi'nce verilen aşçılık kursu sonunda düzenlenen etkinlikle kursiyerler, iki aylık eğitimde öğrendiklerini sergiledi.

Mardin Halk Eğitim Merkezi, meslek edinme çalışmaları kapsamında 'Yardımcı aşçılığı' kursu açıldı. Kursa katılan 22 kişi 2 aylık eğitimlerinin ardından düzenlenen etkinlikle maharetlerini sergiledi. Kursiyerler, kaburga dolması, sembusek, içli köfte, çiğ köfte, zingil tatlısı gibi yaptıkları yöresel yemekler katılımcılara ikram edildi. Yemeklerin tadına bakanlar, idareciler, kursiyerlere 10 üzerinden puan verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, kursa katılanların hem Mardin yöresine hem de dünya mutfağına ait yemeklerin yapımı öğrendiklerini söyledi. Çete, "Hocalarımız, 2 ay boyunca hem Türk, hem dünya mutfağı hem mahali yemekleri hazırlama konunda kursiyerlerimize yardımcı oldular. Genelde kursumuza gelen kursiyerlerimiz, turizm sektöründe çalışan bireyler, çalışma alanlarını biraz daha genişletip, ürün çeşitlerini artırmak için kurslarımıza rağbet gösteriyorlar. Şu an mevcut kursumuzda 22 kursiyerimiz vardı. Bugün itibarıyla turizm sektöründe çalışacak 22 deneyimli aşçı yardımcısı yetiştirmiş olduk. Bu eğitimlerde öğrencilere ellerinden geldiğince destek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

'LEZZETLİ YEMEĞİN PÜF NOKTASI EL LEZZETİDİR'

Kursun usta öğreticisi Deniz Elbir, bugün Mardin mutfağına ait kaburga dolması, örok, içli köfte, haşlanmış içli köfte, Artuklu mezesi gibi yöresel yemekleri hazırladıklarını söyledi. Yemeğin püf noktasının el lezzeti olduğunu söyleyen Albir, her insanın el lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendi aramızda biz hep aşçılık bir aşktır diyoruz. Yemek yapmak bir aşktır, bir zevktir. Onu kursiyerler aşılayabildiysem ne mutlu bana. Kursiyerler hem türk hem de dünya mutfağını çalıştılar. Restoranlarda kafelerde yapılacak veya yapacakları tüm menüleri hem tatlı hem de yiyecek olarak çalıştılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mutfaktan görüntü

-Kursiyerlerin çalışmaları

-Yapılan yemekler

Röportajlar

-Sunulan yemekler

-İdarecilerin puan vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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MATSO'nun düzenlediği ticaret fuarı başladı

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu sene 6'ncısı düzenlenen 'Ne Varsa Manavgat'ta Var' ticaret fuarı başladı.

Manavgat'ta üretilen ürünlerin ilçede tüketilmesinin hedeflendiği fuar Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye salonunda açıldı. Fuara Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MATSO üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

OSB KARARI KABUL EDİLDİ

Fuarın açılışı öncesinde düzenlenen törende konuşan Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Manavgat'ın 250 bin aşan yatak sayısıyla önemli bir turizm ve çok uzun bir süreden beri önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyerek, "Manavgat'ta organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması için ciddi çalışmalar var. Önceki hafta benim başkanlığını yaptığım toprak kurulunda da, OSB'nin yeriyle ilgili karar kabul edildi. Böylece dosya bakanlığa gönderilecek" dedi.

MANAVGAT'TA NÜFUS ARTIŞI YÜZDE 4

Kaymakam Mustafa Yiğit , MATSO'nun gerçekleştirdiği organizasyonun herkesi bir araya getirdiğini belirtti. Manavgat'ın gittikçe büyüyen ve cazibesi artan bir şehir ve bölge olduğunu vurgulayan Kaymakam Yiğit, "Önemli olan bir cazibe merkezi olabilmek. Şu anki nüfusu 241 bin, nüfus artışı geçen yıla göre yüzde 4. Beklentilerimiz yükseliyor, elbette üniversite olması lazım, bunun için de çok çaba sarf etmek lazım. Hastane en çok arzu edilen bir konu, hakikaten Manavgat'ın ciddi bir hastaneye ihtiyacı var. Bu konuda da önemli bir yol kaydedildi. Belediyemizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlaması yapması gerekiyor. Bunun tamamlanması gerekiyor ki ihale aşamasına gelebilsin" diye konuştu.

Manavgat'ı Allah'ın bütün lütuflarını içinde barındıran dünyanın en güzel kenti olarak nitelendiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat'ta üretileni, Manavgat'ta kullanılanım. Büyük yatırımlarımız var, 250 bin yatak kapasitesiyle Antalya'nın ilk, Türkiye'nin en büyük noktasıdır Manavgat. Manavgat'ta üretileni Manavgat'ta harcayabilirsek, büyük yatırımcılarımız buralarda zor koşullarda üreten esnafımıza destek verdiği takdirde bu denge sağlanacaktır. Bunun da en önemli ayağı Organize Sanayi Bölgesi 'nin devreye girmesi, çiftçimizin, üreticimizin desteklenmesidir. Bunu son derece önemsiyoruz" dedi.

'FİRMALARIMIZI E-TİCARETE YÖNLENDİRİYORUZ'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da 2020 yılında e-ticaret konusuna önem vereceklerini anlattı. Başkan Boztaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Firmalarımızın talepleri doğrultusunda artık e-ticarete doğru Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası bir yönlendirme yapıyor. Bu yıl e-ticaret konusunda eğitimler düzenleyeceğiz. BAKA ile birlikte bir proje yürütüyoruz. E-ticaretin önemi, e-ticarete geçişle ilgili ciddi eğitimler vereceğiz. Biz de e-ticaretin önemine işaret etme amaçlı 'Ne Varsa Manavgat'ta var' sloganıyla bir web sayfası, alan oluşturduk. Buraya Manavgat ve Ticaret Odası'ndaki 17 meslek grubundaki tüm üyelerimizin web sayfalarını buraya koyacağız, koymaya başladık. Dünya artık e-ticarete doğru gidiyor. Ülkemizde yaklaşık 39,3 milyon insan e-ticaret kullanıyor. İstatistiklere göre en fazla tableti ve cep telefonunu kadınlar ve gençler kullanıyor ve şu anda e-ticaretteki işlem hacmi 60 milyar lirayı geçti. İkinci el otomotivden beyaz eşyaya kadar perakende sektörünün her tarafında, turizmde bile e-ticaret hakim. Ama bizim üyelerimizin birçoğunun web sayfasında bir çok eksiği var. Web sayfalarını tamamladıktan sonra biz bunları tıpkı büyük e-ticaret firmaları gibi 'Ne Varsa Manavgat'ta var' sayfasını oluşturduk, bundan sonra ihracat yapan firmaların ihracat yaptıkları ülkeleri başlatacağız. Ayrıca bize misafir olarak gelen ülkelerin ilk beş tanesini dikkate alarak, o ülkelerin de sosyal mecralarında reklam ve tanıtımını yapacağız. E-ticarete doğru üyelerimizi yönlendirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz'ın konuşması

-Kaymakam Mustafa Yiğit'in konuşması

-Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konuşması

-MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın konuşması

-Salondan görüntüler

-Kurdele kesilmesi

-Standların gezilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,