DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Suriye sınırına askeri araç ve polis takviyesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine çok sayıda fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank ve paletli iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Sınır hattına çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yoğunluğu görüldü.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen fırtına obüsü, ZPT, tank ve paletli iş makinelerinden oluşan konvoylar, gün boyu Reyhanlı ilçesinde yoğunluk oluşturdu. İlçede Suriye sınırına sıfır noktada TIR'lardan indirilen araçlar daha sonra Suriye'deki görev noktalarına hareket etti. Öte yandan, sınır hattında ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Suriye'ye ait Babel Hava Gümrük Kapısı'nda TOMA ve çevik kuvvet polisi yoğunluğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sivil araçlarda polislerin geçişi

-Tank üzerindeki Yatak

-Çocukların askeri kaşılaması

-Askeri araçların geçişi

-Genel ve detaylar

Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI,(Hatay)

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Ölü bulunan çobanın son anları kamerada

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün sürüsü eve dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki Sabri Duru, dağlık alanda ölü bulundu. Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı.

Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sabri Duru, dün Dikmen Mevkisi Kızılin Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Duru gelmedi. Aramaya çıkan ailesi Duru'nun cansız bedenini su deposu mevkisinde buldu. Ağız ve burnunda kan lekeleri olan Duru'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ön otopsi sonucunda Duru'nun vücudunda herhangi bir delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Duru'dan alınan örnekler Antalya Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi.

ÖLMEDEN ÖNCE GASP EDİLMİŞ

Sürüyle dağlık alana giderken bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Duru'nun geçen 11 Şubat'ta 2 koyunun silah zoruyla gasp edildiği ortaya çıktı. Duru'nun jandarma karakoluna gidip, gasp edildiğini söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ertesi gün adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Kalınkoz Mahalle Muhtarı Aytekin Eren, çoban Sabri Duru'nun ölümüne üzüldüklerini belirtip, "Sabri, dün eve gelmeyince yakınları jandarmaya haber vermiş. Dağda ölüsü bulundu. Geçen hafta koyunlarını silah zoruyla çalmışlar. Yazık olmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasında

-Koyun sürüsünün geçmesi

-Sabri Duru'nun kamera önünden geçmesi

-Sabri Duru'nun resmi

Haber-Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ, (Denizli),

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Yaylada elektriksiz kalan aile için ekipler seferber oldu

BOLU'da, Kasaplar Yaylası'nda bir ailenin evindeki elektriğin kesilmesi nedeniyle ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi yaylanın yollarını açarken, elektrik dağıtım şirketi de ailenin elektriğe kavuşmasını sağladı.

Bolu'da, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, yaklaşık 1 buçuk metre kar kalınlığının olduğu Kasaplar Yaylası mevkiinde bulunan bir elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Kış mevsimi nedeniyle yaylada yalnızca bir ailenin yaşadığı öğrenildi. Başka bir evleri olmadığı için yaylada yaşayan Yılmaz çifti, elektriksiz geçirdikleri 4 günün sonunda Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin yolu açmasının ardından elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Ekipler, ağacın devrilmesi sonucu hasar gören elektrik direğini onararak yaylaya yeniden enerji verilmesini sağladı.

Elektriğe kavuştuğu için İl Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi personellerine teşekkür eden İbrahim Yılmaz, "4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

"TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK"

Elektrik dağıtım şirketinin Bolu sorumlusu Levent Şimşek, "Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içerisinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Elektrik dağıtım şirketinin çıkış yapması

-Yoldan görüntüler

-Direğe tırmanıp tamir etmeleri

-Aile ile röportaj

-Şirket sorumlusu ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İzmir'de depoya baskın; kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu (2)

'3-4 GÜN GEÇTİĞİ ZAMAN BAKTERİ ÜRER'

İzmir'in Çiğli ilçesindeki depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi. Sakatat etlerinin korunması hakkında uyarılarda bulunan 32 yıldır kasaplık yapan Bayram Taşer, "Sakatat tezgahta en fazla 3-4 gün durabilir. Daha fazla saklamak için -18 derecelik bir soğuk hava deposunda saklanması gerekir. 6 ay içinde tüketilmeli. 3-4 gün geçtiği zaman bakteri ürer ve erken bozulma başlar. Sakatatla et aynı yerde tutulmamalı. Sakatat daha fazla bakteri üretir. Kesim de veteriner kontrolünde kesilmeli. Ciğerler çok hastalık taşıyor, kontrol edilmeli. Kendi yemeyeceği şeyi kimse başkasına yedirmemeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Depodan görüntü

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Kasapla röp.

Kasaptan et görüntüsü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,

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Hurda araç yüklü TIR altgeçide sıkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hurda araç yüklü TIR altgeçide sıkıştı. Polis, gerekli önlemleri aldıktan sonra TIR'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, S.D. idaresindeki 01 BH 186 plakalı hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen Konak alt geçidinden geçmek istedi. Ancak S.D, köprünün yüksekliğini hesaba katamadı. TIR'ın köprüye sıkışmasıyla kasasında yüklü olan hurda aracın parçaları dışarı fırladı. Bu sırada çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli önlemi aldıktan sonra, TIR'ın kurtarılması için vinç çağırdı. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar sürerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köprüye sıkışan kamyondan detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan belediye personeli Savaş Yüksel(26), kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak tiyatro sahnesinde evlilik teklifinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan 26 yaşındaki Savaş Yüksel, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem Özkazak'a tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı. Genç adam, arkadaşlarının da yardımıyla önce ilçenin sanatsal etkinliklerinin düzenlendiği Erkan Yücel Sahnesi'ni çiçek ve balonlarla donattı. Yere kırmızı halı serdiren Yüksel, daha sonra sevgilisini tiyatro oyunu izleyeceklerini söyleyerek salona çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Özkazak, salona gelip koltuğuna oturduğu sırada birden sahnenin kırmızı perdeleri açıldı. Fonda çalan romantik müzik eşliğinde Özkazak'ı sahneye davet eden Savaş Yüksel, üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı bulunan pankartın önünde diz çöküp, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Özkazak ise haykırarak 'Evet' deyip, teklifi kabul etti. Çiftin mutlu dakikalarına salonu dolduran Kuşadası Belediyesi çalışanları da alkışlarla eşlik etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İrem Özkazak, "Savaş, bana hayatım boyunca unutamayacağım dakikalar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Sahnede şampanya patlatan mutlu çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sürpriz eavlenme teklifinden görüntü

-İrem Özkazak ve Savaş Yüksel ile röp.

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Şanlıurfa'da 14 Şubat'ta nikahlanan 35 çifte zeytin fidanı

ŞANLIURFA'da 35 çift, en mutlu günlerini özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi. Nikahları kıyılan çiftlere, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından zeytin fidanı hediye edildi.

Şanlıurfa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftlere, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları verildi. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade ederken, bazı çiftler ise bugünden habersiz olduklarını, Sevgililer Günü'ne tesadüfen denk geldiğini söyledi.

Nikah masasına oturan çiftler oldukça heyecanlı görünürken, 35 çift, nikah memurunun huzurunda Sevgililer Günü'nde çifte mutluluk yaşadı. Nikahları kıyılan çiftlere, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından zeytin fidanı hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nikah masasına otuan çiftler

Nikah merasiminin yapılması

Nikah törenine katılanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA -

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Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden hakim karşısında (3)

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Eski CHP'li Belediye başkanı Oğuz'un yargılandığı davaya verilen aradan sonra duruşmaya tanıkların ifadeleriyle devam edildi. Oğuz ile birlikte sohbetlere gittiklerini söyleyen C.Y., "Burak Oğuz ile 2003 yılında iş vasıtasıyla tanıştım. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldık. Sohbetlerde toplam 8-10 kişi oluyorduk ve ayet ile hadisler hakkında konuşuyorduk. Oğuz'un herhangi bir sohbette konuşmacı olduğuna şahit olmadım. Yamanlar Koleji'ne gittiği konusunda da bilgim yok" ifadelerini kullandı. Karardan önce konuşan Oğuz, "Benim üç tane kırmızı çizgim var: Namusum, vatanım ve bayrağım. Bunu kimse sorgulayamaz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yanımda FETÖ'cü olduklarını bile bile eleman çalıştırmak akla ve mantığa aykırı" ifadelerini kullandı. Oğuz'un avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti Oğuz'un tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI - Davut CAN/ İZMİR,

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