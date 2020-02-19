DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DEAŞ infazcısının eşi ve diğer oğlu Kocaeli'de yakalandı

BURSA'da iki gün önce yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit 'te yakalandı. B.A. ve V.E., buradaki işlemlerinin ardından Bursa 'ya getirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., 2 gün önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te oturduğu evinde gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.A.A.'nın eşi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri süren Y.A.A., eşi B.A. oğulları K.E. ve V.E.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-DEAŞ infazcısı Y.A.A'nın eşi ve oğlu V.E'nin emniyete getirilme görüntüleri

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA,

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Kahramanmaraş'taki kazalar MOBESE'de

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezde geride bıraktığımız 2019'da meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin hayatını kaybettiği 2018'e oranla yüzde 47'lik düşüşün yaşandığı kent merkezindeki kazalar MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi.

YAYAYA YOL VEREN ARACA ÇARPTI

Görüntülerden birinde caddede ilerleyen bir otomobil, tali yoldan çıkan minibüse çarpıyor ve orta refüje çıkarak durabiliyor. Bir diğer görüntüde ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar araçların çarpması sonucu düşüyor. Bir başka görüntüde de otomobil geri gelirken arkadan gelen hafif ticari araç çarpıyor ve çarpmanın şiddetiyle otomobil de park halinde bir diğer otomobile çarpıyor. Bir başka kazada ise araçlar yaya geçidinde durup yayalara yol verirken, arkadan gelen kamyonet araçlardan birine çarpıyor.

Görüntülerin genelinde hem yayaların hem de sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşlı adama yaya geçinde otomobilin çarpması

-Kadına yaya geçinde kamyonetin çarpması

-Otomobille minibüsün çarpışması

-Kamyonetle otomobilin çarpışması

-Hafif ticari aracın motosiklete çarpması

-Yaya yol veren araca arkadan gelen aracın çarpması

-Geri gelen otomobile hafif ticari aracın çarpması

-Otomobille hafif ticari aracın çarpışması

-Kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobilin çarpması

-U dönüşü yapmaya çalışan otomobile hafif ticari aracın çarpması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-

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Evin bahçesindeki kamyonet kundaklandı

ADANA'da, Nurettin S.'ye ait kamyonet, evinin bahçesinde park halindeyken kundaklanma sonucu kullanılmaz hale geldi. Kundaklanma olayını Nurettin S.'nin ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden yaptığı öne sürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Askerde olan Nurettin S.'ye ait kamyoneti evinin bahçesine park eden eniştesi, eve girdikten birkaç saat sonra dışarıdan alevlerin yükseldiğini fark etti. Bahçeye çıkan enişte, kayınbiraderine ait kamyonetin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın motor ve sürücü kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının ardından kullanılmaz hale gelen kamyonette inceleme yapan itfaiye erleri, aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Nurettin S. ile ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden sorun yaşadığını belirledi. Bünyamin S.'nin akşam saatlerinde evin çevresinde görüldüğünü saptayan polis, ağabeyin aracı kundakladığı üzerinde duruyor.

Şüpheli Bünyamin S.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Zırhlı polis aracından görünüt

-Yanan kamyonetten görüntü

-Yanan kamyonetin içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, oğlu olduğu öğrenilen 5- 6 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi alıp, sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Firari mahkum, polisin 3 saatlik çabasıyla teslim oldu

SİVAS'ta, polisten kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan cezaevi firarisi Mustafa Deniz (31), ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'ta meydana geldi. Sivas Açık Cezaevi'nde 31 ayrı suçtan hükümlü bulunan Mustafa Deniz, firar etti. Polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda Mustafa Deniz'in gizlendiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Mustafa Deniz, ekipleri fark edince, apartmanın çatısına çıkarak yanında silah bulunduğunu ve yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Mustafa Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Önlem alan ekiplerin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve drone'ların da kullanıldığı operasyonda, ekipler bazı evlerin kapılarını koç başı ile kırarak girdi. Polisin adreslerde yaptığı aramada, 46,1 gram metamfetamin, 19,5 bonzai, 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 6 adet fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone

-Ekiplerin emniyet önünde hareket etmesi

-Operasyon adreslerine ilerlemeleri

-Polislerin kapıyı koç başıyla kırması

-Özel Hareket Polisleri

-Arama yapılması

-Aramada çıkan uyuşturucu ve silahlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-