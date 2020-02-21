DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

İdlib'ten askeri araçlar geldi

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İdlib bölgesindeki gözlem noktalarında görev yapan aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçlar, konvoy halinde saat 16.00 sıralarında, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Buradan güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye giriş yapan askeri araçların, geldikleri birliklere dönüş yaptığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri araçların geçişi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/REYHANLI,Hatay

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Milli tren 29 Mayıs'ta test edilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan milli tren setini inceleyerek, "3 seti 29 Mayıs'ta raylara indirerek test etmeye başlayacaklar. Testlere göre Eylül ayında vatandaşlarımızda bu trenleri kullanacakö dedi.

2020 Yatırım Planı kapsamında Milli Tren Seti'nin üretimini gerçekleştirecek olan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'nin (TÜVASAŞ) Sakarya 'daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika yetkililerinden tren setiyle ilgili olarak bilgi aldı. Fabrikadaki üretim hattında incelemelerde bulunan Bakan Varank, lokomotif ve ilk vagon kısmı tamamlanan ilk prototipi inceledi.

Bakan Varank, ilk 3 setin 29 Mayıs'ta raylara indirileceğini açıklayarak, "Yatırım programında hızlı trenlerin 56 setinin TÜVASAŞ'tan temin edilmesi yayınlandı. Bu manada fabrikayı ziyaret etmek istedim.ö dedi.

Milli trenin yerlileştirilmesinin önemli bir kabiliyet olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Burası Türkiye için çok önemli bir altyapı. Milli hızlı trenlerimizi entegre bir şekilde tasarımdan son noktaya kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürün, tasarımından başlayarak burada üretilen, 160 kilometre hız yapabilen ve mevcut hatlarımızda çalışabilen bir tren seti. Burada gördüğümüz setin en önemli özelliği tedarikçiler vasıtasıyla bu setlerin yüksek oranda millileştirilmesi. Burada ASELSAN, YASKAR gibi firmalar trenin paydaşı oldu. Bu firmalar trenin çeşitli parçalarını yerlileştiriyor, bu bizim için önemli bir kabiliyet. Biz bundan sonra kendi yerli ve milli markamızı oluşturup hem kendi ihtiyacımız olan trenlerimizi üretmek hem de dünyada global ve rekabetçi bir oyuncu olmak istiyoruz. Ben burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.ö diye konuştu.

Milli Trenin Eylül Ayı içerisinde kullanılmaya başlanacağının müjdesini veren Bakan Varank, "Burada bulunan 3 set treni 29 Mayıs'ta raylara indirerek test etmeye başlayacaklar. Bu senenin sonuna kadar inşallah kullanılmaya başlayacaklar. Testlere göre Eylül ayında bu trenler inşallah vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlanacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TÜVASAŞ Fabrikası Detay

Yerli tren üretimi detay

Bakan Varank incelemeler

Bakan Varank açıklama

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Çermik Belediye Başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Belediye Başkanı AK Partili Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu (37) ve yanındaki Cuma İpek (29), yüzü maskeli 1 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Karamehmetoğlu ve İpek'in hayati tehlikesi devam ederken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre başına 'poşu' tabir edilen şal sarıp göz çevresini beyaz boyayla kaplayan kimliği belirsiz 1 kişi apartman boşluğunda Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu ve yanında bulunan arkadaşı Cuma İpek'e ateş açtı. Saldırgan kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken saldırganın kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Olayın terörle bağlantısının olup olmadığı araştırılırken yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden detay

Acil servisten detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor (3)

'PAZAR GÜNÜNE KADAR VATANDAŞLARIN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Uşak Valisi Funda Kocabıyık , gövde dolgusunda çatlak oluşan ve su sızdıran Bahadır Barajı'ndaki çalışmaları takip etmek üzere bölgeye geldi. DSİ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kocabıyık, evlerinden tahliye edilen Bahadır ve Hatipler köylerindeki vatandaşların tahmini olarak pazar günü evlerine dönebileceklerini söyledi. Kocabıyık, "Dünden bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Su seviyesi, oluşan çatlağın altına düştüğünde daha da rahatlamış olacağız. Şu anda olumsuz bir durum yok ancak tedbiri elden bırakmıyoruz. 2 pompa, baraj suyunu tahliye etmeyi sürdürüyor. Buradaki çalışmalar bittikten sonra, olayın neden ve nasıl meydana gelmiş olabileceğiyle alakalı olarak teknik heyet incelemeler yapacak" dedi.

Vali Kocabıyık, basına yaptığı açıklamadan sonra beraberindekilerle birlikte bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tahliye borusundan tahliye kanalına su gitmesinden görüntü

Ekiplerin tahliye çalışmalarından görüntü

Vali Kocabıyık'ın açıklamalarından görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ UŞAK,

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İzmir'de gümrük kaçağı şarj kablosu ile telefon ekranları ele geçirildi

İZMİR'deki bir işyerine yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL tutarında 3 bin 148 şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçıılğı Büro Amirliği ekipleri, Konak 'ta faaliyet gösteren ve cep telefonu aksesuarı satılan bir işyerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL tutarında 3 bin 148 adet şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, adreste bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Operasyondan görüntüler

Haber: Ahmet Turhan ALTAY- Kamera: İZMİR,

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5 hasta, Bahçesaray'dan askeri helikopterle Van'a götürüldü

VAN'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi 'nden, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek istenilen 5 hasta, karayolunun çığ nedeniyle kapalı olması nedeniyle, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait askeri helikopter ile sevk edildi.

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı Van- Bahçesaray Karayolu, halen çığ riski bulunması nedeniyle kapalı tutulurken, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi gereken 5 hastanın yakınları askeri yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan askeri helikopter, bölgeye gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopter, düşük yapan Yasemin Tan ile farklı sağlık sorunları bulunan Ali Akyol , Mehmet Tanış, Fazile Kavalı ve Medine Seçen'i alıp, Van Jandarma Filo Komutanlığı'na getirdi. 5 hasta, burada hazır bekleyen ambulanslarla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikoterin piste inişi

-Bekleyen ambulanslar

-Hastaların helikoptere götürülmesi

-Havalanan helikopter

-Helikopterden ambulansa alınan hastalar

BAHÇESARAY (Van),

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Yangın çıkan evde dumandan etkilenip, hastanelik oldu

ADIYAMAN'ın Siteler Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Siteler Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki Ramazan Bozkurt 'a ait dairede, öğleden sonra belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çocuk odasından yükselen alevleri görerek, müdahale etmek isteyen Bozkurt, başaramayınca dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahale ettiği alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Dumandan etkilendiği belirlenen Ramazan Bozkurt ise sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

Evin içi ve yanan eşyalar

Toplanan kalabalık

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki danalar kurtarıldı

SİVAS'ta biriken kar nedeni ile çatısı çöken ahırda bulunan 2 dana enkaz altında kaldı. Danalar, ekiplerin çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Uzuntepe Mahallesinde meydana geldi. Yaşar Mert'e ait ahırın çatısı üzerinde biriken yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 2 dana enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi , İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkazdaki danaları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası danalar canlı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Kurtarılan danalar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,