DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'de gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli 6 günlük denetim sonuçlarını açıkladı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, Vali İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Hakkari'de gerçekleştirilen yatırımlara değinerek 17 Şubat tarihinde ikincisi başlatılan ve 6 gün süren seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletmenin denetlendiğini açıkladı.

82 BİN İŞLETME DENETİMDEN GEÇTİ

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla 17 Şubat'ta ikincisi başlatılan ve 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirilen ikinci seferberlik kapsamında ise 82 bin 623 işletme denetimden geçtiği belirtildi. İlkinde olduğu gibi yine eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu. Vatandaşların gıda güvenliği hususunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattını aramaları gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli; "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık. Seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıdada sahtekarlığa asla izin vermeyeceğizö diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. Toplantının sonunda çiftçilere ve misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Pakdemirli'nin üniversiteye gelişi

-Çiçek verilmesi

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Erkek hemşire, hasta yakınları tarafından darp edildi

GAZİANTEP'te Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde görevli erkek hemşire Zülküf Özdemir (30), hasta yakınları tarafından dövüldü.

Olay, pazar günü gece saatlerinde hastanenin yoğun bakım ünitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun bakım ünitesinde nöbet tutan hemşire Zülküf Özdemir, ziyaret saatinin bittiğini hasta yakınlarına duyurmaya başladı. Bu sırada yoğun bakımın kapısı açılınca içeri girmeye çalışanlara uyarılarda bulunan Özdemir, hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Olayı gören hastane personelleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, erkek hemşire Zülküf Özdemir ise tedavisinin ardından darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayın ardından Türk-Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ve sendika üyeleri öğle saatlerinde hastane bahçesinde toplandı. Kalabalık adına açıklama yapan Kemal Kazak, sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyerek, "Sağlık çalışanlarının can güvenliğinden emin bir şekilde hizmet veremez olmuş ve bugün evlerine sağ salim dönebilecekleri konusunda endişe duyuyorlar. Hemşire arkadaşımız kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve mevzuatı uyguladığı için darp edilmiştir. Arkadaşımız şehir magandalarının insanlık dışı kaba davranışları karşısında bile sessizliğini korumuştur. Buna rağmen saldırıdan kurtulamamıştır. Yaptığımız araştırmalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 70'i meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalıyor. Caydırıcı önlemleri arttırmadığımız ve ağır ceza hükümleri uygulamadığımız sürece sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önünde toplanan kalabalık

Kemal Ka'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Göçmen kaçakçılarına 'Aylan Bebek' operasyonu: 60 gözaltı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Ege Denizi'nden göçmen taşımacılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne İzmir merkezli 12 ilde yapılan 'Aylan Bebek' operasyonunda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon'da yasa dışı yollarla Ege Denizi'nde göçmen taşımacılığı yaptıkları iddia edilen suç örgütüne eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. 'Aylan Bebek' adı verilen ülke genelinde gerçekleştirilen en büyük operasyonda, 60 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı kararı verilen 21 zanlının daha önceki operasyonlarda yakalanıp cezaevine gönderildikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheliler arasında yer alan üç kamu personelinden ikisinin rüşvet, biri ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı açıklandı. Suç örgütünün bugüne kadar yaptıkları organizasyonlarda 959 göçmenin, 12 lastik botun, 12 deniz motorunun, 780 can yeleğinin de ele geçirildiği açıklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Bornova'da bir adreste 69 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği de belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyondan görüntü

Emniyetten görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera:/İZMİR,

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Kayıp 3 kızın arkadaşı: İzmir'e gittiklerini duydum

ISPARTA'da 5 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3'ü de 16 yaşındaki kızların en yakın arkadaşı Arzu Pamuk (16), İzmir'e gittiklerini duyduğunu belirterek, "Endişeli ve tedirginim. Paraları yoktu" dedi.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kızlarının izini süren ve merak eden anneleri ise bir televizyon programına çıkarak kızlarının kaybolmadan önce plan yaptıklarını söyledi. WhatsApp üzerinden yapılan konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Kayboldukları gün okula gitmedikleri de ortaya çıkan 3 kızın, ilk Denizli'de görüntülendikleri tespit edildi. Isparta, Denizli, Aydın ve İzmir il emniyet müdürlükleri kızların bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

MUHTARLAR DA ARIYOR

Genç kızların oturduğu mahallelerin muhtarları da arama çalışmalarına katıldı. Isparta Muhtarlar Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, kızların maddi durumunun iyi olduğunu, ailelerinin herhangi bir yardım aldığı yönünde muhtarlıklarda kayıt olmadığını söyledi. Kızların bir an önce bulunması için muhtarlıklara bildiri gönderdiklerini ve il emniyet müdürlüğüyle ortak çalışma yürüttüklerini aktaran muhtar Büyükleblebi, endişeli olduklarını ve merak ettiklerini söyledi.

Kayıp kızlardan Buse Aydoğan'ın ikamet ettiği mahallenin muhtarı Adem Şamlı ise Aydoğan'ın ailesini yakından tanıdığını ve bilinen bir sorunları olmadığını söyledi. Anne Hatice Aydoğan'ın bir okulda hizmetli olarak çalıştığını ve duruma çok üzüldüklerini kaydeden muhtar Şamlı, "Biz de takip ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. En kısa sürede inşallah evlerine dönerler. Aileyle görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onlar da kızlarını çok seviyor ve üzgünler. Sanırım arkadaş çevresinden kaynaklanan bir durum" dedi.

EN YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

Kayıp kızlardan Tuana'nın ortaokuldan arkadaşı Arzu Pamuk, en son kayıp 3'lü ile geçen çarşamba günü bir kafede buluştuklarını söyledi. Kızlarla birçok ortak arkadaşları olduğunu söyleyen Pamuk, "En son Endüstri Meslek Lisesi'nin oradalarmış. Bir daha hiç görmedik. Yazdım, aradım ama ulaşamadım. Yakındık, her şeyini bana anlatırlardı. İzmir'i merak ediyorlar ve onun için gidiyorlar. En son İzmir'e gittikleri yönünde bir bilgi geldi ama detay yok. İçlerinde en çok Tuana ile yakındım. Sosyal medya hesapları aktif değil. Korkuyorum ve tedirginim, yanlarında para da yok. Otostop çekerek gidiyorlar" diye konuştu.

EN SON PAYLAŞIMI 14 ŞUBAT

Tuana Yıldız'ın açık olan sosyal medya hesabından en son paylaşımının 14 Şubat tarihinde olduğu, elinde çiçekle bir fotoğraf paylaştığı görüldü. 'Çiçeği yok dedirtmem' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda 'Kızım dönün evinize aileniz perişan', 'Bu kızlar kayıp, gören polise haber versin', 'İzmir'deyseniz haber verin, bende kalın dışarıda dilenmeyin', 'Umarım kısa sürede bulunurlar' şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kayıp kızlardan tuananın sosyal medya hesabından görüntü

Tuanannın yakın arkadaşı Arzu pamuk ile röp

Muhtarlar odası başkanı Gökhan Büyükleblebi ile röp

Mahalle muhtarı Adem Şamlı ile röp

HABER: Alparslan ÇINAR- Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rus savaş gemisinin boğazdan geçişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Türkmenistan, İran'a sınır kapılarını kapattı, Türk TIR'lar mahsur kaldı

TÜRKMENİSTAN, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'la olan kara sınır kapılarını kapattı. Yüzlerce Türk TIR şoförü, sınır kapısında mahsur kaldı.

Türkiye'den yükledikleri malları İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan ve Orta Asya ülkelerine götürmek için günler öncesinden yola çıkan Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkmenistan'ın, İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 600'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı.

Türkiye'ye de geri dönemeyen Türk şoförler, İran hükümetinden yardım istedi. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), TIR'ların sağlıklı bir şekilde Turkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türkesinden İran sınırında bekleyen TIR'lar

-Türk TIR şoförlerinin konuşması

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

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Kadın komutanlardan depremzedelere yardım

TÜRKİYE- İran sınır hattında meydana gelen ve Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine yardımlar gelmeye başlarken, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, köylerde yardım malzemeleri dağıtıp aileleri teselli etti.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde hissedildi. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bölgede birçok konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 250 konut ile 300 ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar aldığını açıkladı. Depremin ardından mahalledeki bir arazi iş makinalarıyla kardan temizlenerek çadırlar kurulmaya başlandı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ise depremde enkaz altında kalan hayvanlar için harekete geçti. Hayvanlar için tespit çalışması yapılırken, bir yandan da enkaz altında kalan hayvanlar çıkartılıp gömülmeye başlandı. Belediye ekipleri iş makinalarıyla ahır enkazlarını kaldırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de ölen hayvanları çıkardı. Enkazdan çıkartılan hayvanlar hazırlanan çukurlara kireç dökülerek gömüldü.

Depremde evleri büyük hasar gören vatandaşların bir kısmı da 3 gündür korkudan giremedikleri evlerinden bugün eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Evi 3 gün önce meydana gelen depremde oturulamayacak duruma gelen ve duvarlarının bir kısmı tamamen çöken Abdurrahim Aslan, "Gördüğünüz gibi enkaz altından kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Perişan durumdayız. Geriye kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar da ne yazık ki çok kötü durumda. Karın üzerine çadır kurduk ve mağduruz" dedi. Bir başka depremzede ise hayvanların kuzulama dönemi olduğunu ve deprem öncesi yeni doğan hayvanların birçoğunun soğuktan öldüğünü belirterek, "Sadece hayvanlarımız için çadır istiyoruz. Hayvanlara bir çare bulunsun biz artık bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

KADIN KOMUTANLAR DEPREMZEDELERİN YANINDA

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, bugün depremde en çok hasarın ve can kaybının olduğu Özpınar Köyü'nü ziyaret etti. Kurulan çadır kentte çadırları tek tek ziyaret eden kadın komutanlar, depremzedeler için ısıtıcı, battaniye, yatak, erzak ve kıyafet gibi yardımlarda bulundu. Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Aydın Tosun'un ailesinin yerleştirildiği çadırı da ziyaret eden kadın komutanlar, aileyi teselli etti. Depremde hayatını kaybeden Tosun'un gözü yaşlı ailesiyle yakından ilgilenen kadın komutanlar, ellerindeki yardım paketlerini dağıtmaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çadır kentin kurulduğu alandan drone ile görüntü

-Çadır kentteki yaşamdan detaylar

-Çadırlardan detaylar

-Muhabir anonsu

-Çorba dağıtımı ve çadırlardan detaylar

-Depremzede çocukların oyun parkında oyun oynaması

-Çadır kentten detaylar

-Evleri yıkılan depremzedelerin eşyalarını çıkarması

-Depremzedeler ile röportaj

-Kadın komutanların depremzedeleri ziyaret ve yardımda bulunması

-Kadın komutanların depremzedeler ile çadırda buluşması

-Kadın komutanların ağlayan depremzedeleri teselli etmesi

-Drone ile çadır kentten genel görüntü

-Tarım müdürlüğü ekiplerinin enkaz altında kalan hayvanları çıkarması

-Detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN