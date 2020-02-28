DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlerin cenazeyi araçtan almaları

-Askerlerin şehit cenazesinin omuzlarında taşıması

-Tören alanına getirmeleri

-Bakan Hulusi Akar'ın şehit yakınlarına baş sağlığı dilemesi

-Şehit annesinin sedye ile oğlunun tabutu başında görüntüsü

-Hulusi Akar'ın şehit babası ve kardeşinin yanında görüntüsü

-Törene katılan askeri erkan

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Hulusi Akar'ın babaya sarılması

-Cenazenin askerlerin omuzlarında taşınması

-Cenazenin araca konulması

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 104 oldu (2)

AİLE SAYI 104 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu ve 6 yıl önce yine Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Şükrü (33) için gelen Saadet Kartal ile 104 oldu.

Adıyaman'dan 9 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu, "Düğüne gitti. Düğünde arkadaşları define bulmaya gidelim demişler. Gidiş o gidiş. Ben çok araştırdım. Aramadığım yer kalmadı. HDP'ye de gittim. İnkar ettiler. Tanımıyoruz oğlunu dediler ama oğlum HDP binasını alçı yapmıştı. Ben dedim ki bu kalıptan bizden başka kimse de yok. Oğlum İzmir'den getirmişti, dedim. Fotoğrafını gösterdim. Gelip işimizi yaptı ama nereye gittiğini bilmiyoruz, dediler. Eşim Diyarbakır'da HDP il binasına geldi. İlk başta içeri almamışlar. İnkar etmişler. Parkta yatmış eşim. Sonra bazıları bir hafta HDP binasında kaldığını sonra da gönderildiğini söylemişler. Artık aramadığı yer kalmadı. Dağda olduğunun haberini aldık. Nişanlıydı. Nişanlısı kazada hayatını kaybetti. Oğlum gittiğine pişman. Kim anne-babasını bırakır? Buraya geldik. Oğlumdan rica ediyorum. Onlardan da rica ediyorum. Allah rızası için, bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine merhametiniz varsa oğlumu gönderin. Benim durumum yok. Eşim işçidir. Oğlum işçiydi. Oğlum duyuyorsa bilsin bizim hiçbir gelirimiz yok. Oğlum gel. Ağabeyin cezaevinde, baban kanser hastası, ben şeker hastasıyım. Allah rızası için size yalvarıyorum çocuğumu gönderin buraya" dedi.

'2 ÇOCUĞUN VAR GEL ONLARA KAVUŞ'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Şükrü (33) için Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal da, "Oğlumu istiyorum. Benim oğlumun iki çocuğu var. Benim çocuklarım yetim büyüdü. Oğlumun çocukları yetim büyümesin. Oğlum Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde okuyordu. Üniversiteden geldi. 3 ay sonra formasyon alacağım. Param yok dedi. Pasaportunu çıkartıp öyle gitti. Gidiş o gidiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben hiç görüşemedim. Kızıma telefon açmış. 6 yıldır bana telefon açmamış. Ne olur benim oğlum gelsin eve. Ne gecem var ne gündüzüm. Eşim öldü. Gelinim 5 yıl yanımda kaldı. Sonra ablamın yanına gitti. Orada çocuklarına bakıyor. Oğlum eğer beni duyuyorsa 2 tane çocuğun var. Onlara kavuş" diye konuştu.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler Suriye'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup dua etti. Hain saldırıyı kınayan bir açıklama yapan aileler şehit ailelerine başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin İdlip açıklaması

Bedriye Topaloğlu'nun konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Sahadet Kartal'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Devrilen sobadan sızan gazdan zehirlenen ev sahibi öldü

ADIYAMAN'da, Orhan Göktaş (51) devrilen sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Göktaş'tan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde ise sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Orhan Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Göktaş'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Cenaze aracının gelişi

-Tabutun evden çıkarılışı

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Siirt'te amca-yeğen silahlı saldırıda ağır yaralandı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kahvede oturan amca-yeğen, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçe merkezinde meydana geldi. Amca Fahrettin Ayaz (33), yeğeni Suat Ayaz (26) ile birlikte kahvehanede oturdukları sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan amca ve yeğen Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı amca ve yeğeninin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Güvenlik önlemleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet DERYALAR/KURTALAN(Siirt),

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Beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Aksu Çayı'nda, balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen oğlu Beşar Şireki'nin (10) peşinden atlayan Suriyeli Necip Şireki'nin (41) cesedi bulundu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni ise dün bulunmuştu.

Olay, geçen Çarşamba akşamı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşar Şireki babası ile balık tutmak istediği Aksu Çayı'na düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Necip Şireki de suya atladı. Ancak kısa süre sonra baba-oğul gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk gün herhangi bir ize rastlayamayan arama kurtarma ekipleri, dün akşam küçük çocuğun cesedini buldu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarıdı.

Bugün devam edilen arama kurtarma çalışmalarında da baba Necip Şireki'nin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş),

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Sivas'ta, bodrum katındaki yangın korkuttu

SİVAS'ta bir apartmanın bodrum katındaki evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kadına müdahale edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki G.E.'ye ait dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden G.E., durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında apartmanda bulunan ev sahibi G.E. ile G.Ö., dumandan etkilendi. G.E. ile G.Ö.'nün tedavisi olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Dumandan etkilenen kadınlara müdahele

-Hasar gören mutfaktan görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,