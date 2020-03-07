DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Otomobil takla attı: 2 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Nofel Dağ yönetimindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Dağ yara almadan kurtulurken yanındaki Mücahit Ünal (25) ile Okan Dağ (19) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/ KULU(Konya),

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Otomobilinin internetten satışa çıktığını öğrenen kişi, şaşkına döndü

ELAZIĞ'da, 178 bin TL değerindeki otomobilini internetten satışa çıkaran Yunus Ataş'ın (35) kullandığı fotoğrafları alan bir kişi, farklı bir sitede aracı 135 bin TL'den satışa sundu. Durumu fark ederek şaşkına dönen Ataş, şikayetçi oldu.

Elazığ 'da meydana gelen olayda, Yunus Ataş, otomobilini satmak için internette ilan verdi. Ataş, aracına 178 bin TL bedel talep ederek, özelliklerini de belirtti. Bir süre sonra Ataş'ı arayan bir kişi, aracının başka bir internet sitesinden 135 bin TL'ye satışa verildiği söyledi. Bunun üzerine, ilana bakan Ataş, kendi aracını gördü. İlanı veren kişiyle mesajlaşma yoluyla irtibata geçtiğini anlatan Ataş, yazışmaları savcılığa iletip, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ataş, "Biri aracımızın resimlerini internetten indirerek bir sitede yayınlamış. Bunu zaten yayınlandıktan kısa bir süre sonra fark ettik. O kişiyle irtibata geçtim. Daha sonra yazışmaları alıp savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundum. Öğrendiğim kadarıyla bir kişi benim aracımı almak için bu kişi ön ödeme de yapmış. Herkes bu konuda dikkatli olmalı. Emin olmayınca ücret ödemeyin" dedi.

Ataş, olayın yaşanmasının ardından aracının satışına bir süre ertelediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yunus Ataş'tan detay

Araçtan detay

Yunus Ataş'ın röportajı

Mesajlaşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Sosyal deneyde kadına şiddete vatandaşlar engel oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla tramvay içinde sosyal deney gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seçkin Aksu , eşi Nilüfer Aksu ve kızları Alara Aksu sosyal deneye katıldı. Senaryo gereği eşini tramvayda gören kişi, kızının önünde bağırmaya başladı. Daha sonra tepki gösteren vatandaşlara da bağıran erkek oyuncu, tam eşine vurmak için elini kaldırdığı sırada vatandaşlar tarafından engellenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra sosyal deney kapsamında bir oyun oynandığını fark eden vatandaşlar Seçkin Aksu'yu serbest bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle sosyal deneyi gerçekleştiren kadın oyuncu Nilüfer Aksu, "Kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir projeyi canlandırmak istedik. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddetin sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerekiyor. Kadın her zaman kadındır. O yüzden, 'Mutlu Şehir Kocaeli, Mutlu Kadın' projesi adı altında birçok güzel şeylere imza atıldı. Bunun en önemlisi saat 22.00'den sonra kadınların durak haricinde istedikleri yerde otobüslerden inebilmeleridir. Bu tarz projeler arttırılırsa kadınlarımızın çok daha güvende olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erkek oyuncunun tramvay içerisinde olay çıkarması

Vatandaşların kadına şiddeti engellemesi

Nilüfer Aksu'nun konuşması

Vatandaşlarla röp.

Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

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Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldular

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, annelerinin yaklaşık 1 ay önce yavruladığı tünelde meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 9 yavru köpek, AKUT ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi 806'ncı Sokak yakınındaki boş arazide bulunan 6 metre uzunluğundaki tünelde bir sokak köpeği, yaklaşık 1 ay önce 9 yavru köpek doğurdu. Sokak köpeği, tünelin girişinde bugün meydana gelen çökme nedeniyle, yavrularını beslemek için tünele giremedi. Yavrularına ulaşamadığı için tünelin başında uluyan köpeğin sesini, mahalle sakinleri duydu ve itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiyesi de AKUT ekiplerinden destek istedi. Çalışma başlatan ekipler, önce tünelin girişini kepçeyle kazarak genişletti. 2 saat süren çalışmanın ardından 9 yavru köpek de sağlıklı halde tünelden kurtarıldı.

Karton koli içine yerleştirilen yavru köpekler ile anne köpeğe bir mahalle sakini sahip çıktı. Anne köpek, mahalle sakininin evine götürülen yavrularını saatler sonra emzirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışması

Kurtarılan köpekler

Anne köpeğin yavrularını emzirmesi

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/ GÖLBAŞI(Ankara),

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