DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine geldi. Yakınları tarafından karşılanan İdlib gazisi, Osmanlı torunu olduklarını ve kolay kolay yıkılmayacaklarını söyledi.

Komando Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, 27 Şubat'ta İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında yaralandı. Topal, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasin Topal, tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki evine getirildi. Yakınlarının sevinçle karşıladığı Yasin Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin, beni duygulandırdınız. Biz Osmanlı torunuyuz ve kolay kolay yıkılmayız. Olacak, yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.

Gazi uzman çavuşun babası Atıf Topal, saldırıyı ilk duyduklarında kahrolduklarını belirterek, "Olayı duyduğumuz anda dünyamız yıkıldı. Allah o anki hissi kimseye yaşatmasın. Ama buna da çok şükür. Benim evladım vardı, gitti gazi oldu ve döndü bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Anne Elif Topal da oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, şehit ailelerine sabır diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Gazi'yi bekleyen kalabalık

-Gazi Topal'ın gelişi

-Gaziyi karşılayan vatandaşlar

-Gazi Yasin Topal'ın konvoyla evine gelişi

-Gazi Topal'ın açıklaması

-Gazi Topal'ın anne ve babasının açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

=============================

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Polis ekiplerince yanan araçtan son anda çıkarılan şüpheli Uğur K. (38) tedavi altına alındı. Söndürülen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi İkizce Sokak'ta meydana geldi. Mevlana Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize yunus polisi, şüphe üzerine 55 ADD 181 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe aldı. Kovalama sırasında kava yapmasına rağmen durmayan ve Derebahçe Mahallesi'nde sıkıştırılan araç sürücüsü, karanlık sokakta farlarını kapatarak gizlenmeye çalıştı. Farkedilince tekrar kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak alev aldı. Bir anda alevler arasında kalan araç sürücüsü Uğur K., polis memurları Adem Keskin, Abdullah Ertunç ve Hüseyin Akar'ın müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürüldü. Başından yaralanan Uğur K., sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, bagaj kısmında sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Araç yangınından vatandaş görüntüsü

-Bagaj kısmından sentetik uyuşturucu çıkması

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

==============================

Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)

BAKAN ALBAYRAK UŞAK'TA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından özel uçakla Uşak'a geçti. Bakan Albayrak, burada ilk olarak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen Uşak İş Dünyası Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, UTSO Başkanı Suat Selim Kandemir, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'2019 YILINDA ENFLASYON, KUR VE FAİZ DİZGİNLENDİ'

Burada konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden güçlenerek çıktığını belirten Bakan Albayrak, "Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz, Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı" dedi.

'OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI ÇOK İYİ SİNYALLER VERİYOR'

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu, 2020'ye çok güçlü girdikleri ifade eden Bakan Albayrak, tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz. İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı başlatılan finansal saldırılarla birlikte içeride insanımızı korkutmak, piyasalar üzerinde bir endişe oluşturmak, baskı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Her gün 'dolar 10 TL olacak, 12 TL olacak' diyen felaket tellallarına şahit oluyorduk. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü altyapısıyla, attığı adımlar, güçlü koordinasyon, aldığı önlemler ve uyguladığı politikalarla birlikte bu kriz sevdalılarının hayallerini boşa çıkardı" diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ MODEL

Tarımsal üretimde farklı projeler yürüttüklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Tekstilin yanında özellikle, demir-çelik, mobilya, ayakkabı, beyaz eşya sektörünün yeni pazarlara açılma imkanlarını değerlendiriyoruz. Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde değişim ve dönüşümü başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Toplantının ardından Uşak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Berat Albayrak, Uşak Havalimanı'ndan özel uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Berat Albayrak'ın UTSO'ya gelmesi

-Bakan Albayrak'ın salona girmesi

-Salondan detaylar

-Bakan Albayrak'ın konuşması

Haber: Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN - Kamera: Feyzi DAVULCU, UŞAK,

===================================

Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, FOÇA'DAN EGE'YE AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nın ardından Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinde Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan eşlik etti.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, eğitim merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, ziyareti sonrası balıkçı barınağına geçip, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve diğer yetkililerle birlikte Avcı Baba adlı büyük balıkçı (Gırgır) teknesiyle Ege Denizi'ne açıldı. Bakan Pakdemirli ve heyetin bulunduğu tekneye, filonun diğer balıkçı tekneleri ile Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü'nün Su Ürünleri Kontrol maksatlı gemisi Reisbey de eşlik etti. Bakan ve yetkililerin balıkçılıkla ilgili konu ve sorunları ilgililerle denizde değerlendireceği, balıkçı teknelerinin avlanılacak sahayı tespitleri, ağ döşenmesi, toplanması ve balıkların kasalanması gibi konuları yerinde izleyeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Foça balıkçı barınağından genel ve detay görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin karşılanması.

-Bakan ve heyetin Avcı Baba teknesine geçişi.

-Tekne ve balıkçı filosunun limandan ayrılışı

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),