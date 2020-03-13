DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yulculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin Resulayn kentinde kontrol noktasındaki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye sınır bölgesinde görev icra eden Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, teröristlerin kontrol noktasındaki bombalı saldırısında şehit düştü. Şehit Buluş'un cenazesi, Şanlıurfa Gap Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi.

BAKAN AKAR DA KATILDI

Dedesi merhum Ali Ertem'in Kore gazisi olduğu, babası Mehmet Buluş'un da 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Şehit Buluş için Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, ailesi ve askeri erkan katıldı.

ŞEHİT OĞLUNUN MONTUNU GİYDİ

Törende şehit oğlunun askeri montunu giyen annesi Aynur Buluş ile kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Anne ve kızlarını kadın askerler teselli etti. Cuma namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından olan şehit Buluş'un naaşı götürüldüğü Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit cenazesinin hasteneden alınması

Cenaze aracına konulması

Cenaze aracı ve beraberindeki konvoyun hastaneden çıkışı

Cenazenin şehit evine getirilmesi

Yakınlarının görüntüleri

Helallik alınması

Kalabalıktan görüntü

Cenazenin tören alanına getirilmesi

Bakan Hulusi Akar'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Oğlunun asker montunu giyen şehit annesi ile kız kardeşlerinden görüntü

Cenazenin mezarlığa getirilmesi

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Düzce'de öldürülen emekli istihbaratçı Ateş, Tokat'ta toprağa verildi

HRANT Dink suikasti davasında olay yerinde olduğu iddiasıyla yargılanan ve Düzce'de silahlı saldırıyla öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Şeref Ateş'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, dün gece yarısı karayoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ateş için bugün Evciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şeref Ateş'in babaevinin karşısındaki bahçede düzenlenen cenaze töreninde emekli astsubayın kardeşleri Şehri Ateş ve Cevdet Ateş taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin uğurlanışı

-Fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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2 bin yıllık antik kenti soymaya kalkan defineciyi profesör yakaladı

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinin Kilye Koyu yakınında, 2017 yılında arkeolojik yüzey araştırması yapan Prof. Dr. Reyhan Körpe, Roma İmparatorluğu'nun İtalya dışındaki en önemli şehirlerinden 2100 yıl önce kurulmuş Coela Antik Kenti'nin yerini tespit etti. Geçen Eylül ayında, antik kentin bulunduğu arazideki araştırmaları sırasında bir barakaya rastlayan profesor, 2 bin yıllık antik kenti soymak isteyen defineciyi suçüstü yakaladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, 2012 yılından bu yana Eceabat ilçesinde arkeoloji yüzey araştırmaları yapıyor. Arkeolog Körpe, daha önce bölgede 4 farklı antik yerleşim ve höyüklerin varlığını tespit etti. Son olarak 2017 yılında bölgede çalışırken bu kez Roma İmparatorluğu'nun Gelibolu Yarımadası'ndaki eyalet başkenti olan Coela Antik Kenti'nin yerini tespit etti. Kilye Koyu yakınlarında 1 kilometre genişliğindeki arazide tespit ettiği Coela Antik Kenti'nin günümüzde tamamen toprak altında kaldığını, yüzeyde ise antik kente ait mimari kalıntılar, seramik ve mozaik parçalarının yanı sıra çok sayıda sikke buldu.

Halen araştırmalarına devam eden Körpe, geçtiğimiz Eylül ayında ise bölgede ikinci bir keşfe imza attı. Bu kez sahada gezerken bir baraka dikkatini çeken Körpe, yanına gittiğinde kapının açık olduğunu görüp içeri girdi. Define çukurunu gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada Körpe'nin sesini duyup çukura inen merdivenlerden bir kişi çıktı. Körpe, bu kişiye ne yaptığını sorduğunda, 'Su arıyorum' yanıtını aldı. Ancak Körpe bu cevaptan tatmin olmadı ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı'nı telefonla arayıp, durumu bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, bu kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Şüpheli kişinin, kazı yaptığı arazinin kendisine ait olduğu, daha öncede zeytin fidanı dikmek için çukur kazdığında antik kalıntılar bulduğunu söylediği öğrenildi.

'Arkeolog Reyhan Körpe, 2017 yılında antik kenti tespit ettikten sonra bölgenin arkeolojik sit ilan edilmesi yönünde girişimde bulundu. Ancak defineci yakalanana kadar bir türlü bölge koruma altına alınmadı. Körpe'nin defineciye suçüstü yapmasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgeyi 3'üncü derece sit ilan ederek koruma altına aldı. Roma İmparatorluk döneminde başkent olan kentin şu anda tamamen toprak altında olduğunu belirten Körpe, "Kent, Kilye koyunun biraz içerisinde varlığını 1-8'inci yüzyıllar arası sürdürmüş. Daha sonra kent terk edilmiş ama Bizans döneminde Kilye Koyu'na küçük bir kale inşaa edilmiş. Kilye Kalesi olarak bilinen bu kaleye ait halen ayakta olan deniz kıyısında bir kule kalıntısı ve bazı sur duvarları arazide izlenebiliyor. Bu kent 1'inci yüzyılda Roma İmparatoru Augustus tarafından kuruluyor. Daha sonra 2'nci yüzyılda İmparator Hadrianus bu kente 'municipium' unvanı veriyor. Bu unvan ile Koela Roma kenti ile eşit haklara sahip oluyor. Roma İmparatorluğu zamanında bu unvan İtalya dışında iki kente verilmiş Anadolu'da başka yok. Coela, Roma İmparatorluğu boyunca Roma'nın eyalet başkenti oluyor. Anadolu'da diğer iki eyaletin başkentleri biri Ephesos, diğeri İzmit'teki Nicomedia" dedi.

Körpe, şimdiye kadar yüzlerce defineci çukuruyla karşılaştığını, ancak ilk kez bir defineciyi o çukurda suçüstü yakaladığını belirterek, "Hiç beklemediğim bir manzara ile karşılaştım. Çukuru gördükten sonra içerisinden bir definecinin çıkacağını açıkçası beklemiyordum. Defineciyi yakalamam aynı zamanda antik yerleşkenin de koruma altına alınmasına vesile oldu. Bu yüzden mutluyum. Benim arkeoloji yüzey araştırması yapmamın sebebi, Çanakkale bölgesinde pek çok antik kent ve höyük bulunmasıyla alakalı. Bunların tespitini yapmaya çalışıyorum. Ardından da bunların koruma altına alınmasına katkı veriyorum. Bu antik kentler daha sonraki yıllarda bilim insanları tarafından kazılarak ortaya çıkarılabilir ve daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Bölgede bütün antik yerleşimlerin ille de kazılması gerekmiyor. Bilim dünyasına ışık tutacak antik yerleşimlerde kazı yapılabilir. Ama o kazının yapılacağı zamana kadar da bu alanların tahrip edilmeden korunması gerekiyor. İşte benim yapmak istediğim de tam bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kilye ovasındaki kaçak kazı yapılan barakadan drone ile genel ve detay görüntü

-Kilye koyundaki antik kentten drone ile görüntü

-Kilye ovasındaki kaçak kazı yapılan barakadan yerden genel ve detay görüntü

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe ile röp.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT(Çanakkale),

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Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı

MERSİN'de Şoförler ve Otomobilciler Odası, koronavirüs önlemleri çerçevesinde minibüsler ile taksilerde dezenfekte işlemi yaptı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte, minibüs ve taksilerde dezenfekte işlemi yaptı. Oda Başkanı Veysel Sarı, bin taksi ile 194 minibüste dezenfekte işlemi yaptıklarını belirterek, "Dezenfekte işlemi yapılmayan araçlar sefere çıkamayacak" dedi.

Öte yandan Toroslar Belediyesi de camiler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, STK'lar, dernekler, kreşler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesislerde dezenfekte işlemi yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekip ise, cuma namazı öncesinde ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüs ve taksiler dezenfekte edilirken

-Minibüs ve taksilere dezenfekte edildiğine dair belge yapıştırılırken

-Toroslar Belediyesi dezenfekte çalışması yaparken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Samsun'da öğrenciler evlerine dönmeyi sürdürüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit kampüsündeki yurtlarda kalan öğrenciler, bavullarını alarak Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Burada bilet alan öğrenciler, tatili geçirmek üzere otobüslerle memleketlerien hareket etti.

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlhami Kızıltaş, 3 haftalık tatil ilan edilmesi üzerine fazla beklemeden yola çıkıtğını söyleyeraek "Bavulumu topladım ve bugün yola çıktım. Giresun'a evime gideceğim. Dün haberi aldıktan sonra internet üzerinden otobüs bileti almaya çalıştım ama çok yoğundu o yüzden bu gün alabildim. Koronavirüse karşı böyle bir tedbir alınmasını çok doğru buluyorum" dedi.

Şule Özal ise tedbir amaçlı olarak tatil ilan edilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirterek "Bir sınıfta 100-150 kişi olabiliyor. Böyle bir ortamda korunmak da kolay değil o yüzden tatil ilan edilmesi çok güzel oldu bende evime Çorum'a gidiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üniversite öğrencilerinden detaylar

-Otagar yoğunluğundan detaylar

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Koronavirüs, dünyanın sıkıntısıdır

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, koronavirüse karşı Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah hem Türkiye hem bütün dünya, daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Bingöl Üniversitesi'nde 'Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Malkoç'un yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, akademik ve idari personel ile öğrenci kulüp başkanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Malkoç, koronavirüsü Türkiye'nin ilk fark eden ülkeler arasında olduğunu söyledi. Malkoç, "Dünyanın bütün ülkelerinde koronavirüsten dolayı ölümlerin arttığı, tedirginliklerin arttığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda bir kamu başdenetçisi olarak şunu memnuniyetle ifade ediyorum; Türkiye olayı ilk fark eden ülkelerdendir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle ilk 3 aylık koronavirüs fırtınasına baktığımızda çok şükür Türkiye, bu süreci başarıyla yürüttü. İnşallah alınan bu tedbirlerle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çeken Malkoç, "Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da, Çin'de bu kadar ölümler olurken, Türkiye'nin etrafında ölümler olurken, bu süreç zarfında Türkiye'nin aldığı tedbirlerle 1- 2 vaka sayısının olması, hepimizin duası ve yöneticilerin ferasetli davranması sonucu. İnşallah hem Türkiye hem de bütün dünya daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil, dünyanın sıkıntısıdır. Bilimsel çalışmaların uzaya kadar ulaşmasına rağmen teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen koskoca dünya görünmeyen bir varlık karşısında neredeyse yeniliyor. İnşallah dünya bu sıkıntıdan kurtulur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kamu Başdenetçisi Malkoç'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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Takla atan kamyonette sıkışan sürücü, yaralı kurtarıldı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ekici, tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar yolunun Çavuştepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ekici yönetimindeki 65 ER 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Ekici, aracında sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ekici'yi sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri de Ekici'yi ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cep telefonu Görüntüsü

-Kaza yapan araç

-Hurdaya dönüşen araçtan detaylar

-Ekipler

-Genel ve detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

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