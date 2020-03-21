DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

Elazığ'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı. Kazada makinist ve bir tren görevlisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana geldi. Kurtalan- Ankara seferini yapan 52013 sefer nolu yolcu treni, Tekevler köyü mevkisindeki tünelden çıktıktan sonra, yağış nedeniyle çöken istinat duvarının raylara düşen yıkıntılarına çarptı. Bir lokomotif raydan çıktı. Kazada adı öğrenilemeyen makinist ile bir tren görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından yolcuların tahliyesi için ek sefer yapılırken, raydan çıkan lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trenden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Kapalı kahvehanede masaların üzerine oturdular, sahilde çadır kurdular

ÇANAKKALE'de, güneşli ve ılık havayı değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayarak, deniz kenarlarına akın etti. İlginç görüntülerin yaşandığı kentte, bazı vatandaşların sahilde çadır kurduğu, bazılarının da kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturduğu görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 12 bin kişinin ölümüne yok açan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ve vaka sayılarının günden güne artmasının ardından yetkililer ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısında bulundu. 'Evde Kal Türkiye' sloganı günbegün yinelenirken, vatandaşların çağrıya uyması için de sosyal hayatın durdurulmasına karar verildi. Bir yandan meydanlardaki banklar da kaldırılırken, belediye ekipleri de vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam etti.

Tüm önlemlerin ardından Türkiye genelinde sokaklar boş kalırken, bugün havanın güneşli ve 20 derecede olduğu Çanakkale 'de ise vatandaşlar dışarı çıktı. Havanın güzel olmasının etkisiyle kendini şehir merkezine uzak sahillere ya da ormanlık alanlara atan vatandaşlar, gün boyu yürüyüş yapıp masa sandalye kurdukları deniz kenarında oturdu.

Vatandaşlar özellikle merkeze bağlı Güzelyalı Köyü'ndeki sahile akın etti. Kumsalın üzerine kurulan kamp sandalyelerine oturan vatandaşlar, deniz havası aldı. Bazılarının da çadır kurduğu görüldü. Çanakkale Belediyesi'ne ait piknik alanının kapalı olmasına rağmen vatandaşların semaver yakıp, çay demlemeleri ve çocuklarıyla balık tutmaları dikkat çekti.

KAHVEHANE KAPANINCA ÖNÜNDEKİ MASAYA OTURDULAR

Köyde de de durum farklı değildi. Köylülerin daha çok kullandığı kahvehaneler kapalı olunca bazı vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktı. Kapalı olan kahvehanelerin önlerindeki masaların üzerine bağdaş kurup oturanlar birbirleriyle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Burdur'da birliğine teslim olan acemi erlerin ateşleri ölçüldü

BURDUR'da acemi birliğine teslim olan erler, ateş ölçümleri yapılarak nizamiyeden içeri alındı. İşlemler nedeniyle nizamiye önünde uzun kuyruk oluşurken, erlerin beraberinde gelen ailelerden bazılarının maske taktığı görüldü.

3'üncü Piyade Tugayı 58'inci Piyade Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'nda askerlik görevlerini yapmak için gelen erler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nizamiye girişinde ateşleri ölçülerek içeri alındı. İşlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle acemi erler yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Bu esnada sıkışık bir vaziyette sıra bekleyen acemi askerlerin durumu bazı ailelerin tepkisine neden oldu. Diğer yandan çocuklarını askerlik görevlerini yapmaları için birliğe teslim etmeye gelen ailelerden az sayıda kişinin de maske taktığı görüldü. Nizamiye önünde ise bir ambulans hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sıra bekleyen askerler

Aileler

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Pazarcılardan koronavirüs önlemi

GAZİANTEP'te, halk pazarındaki pazar esnafı, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldı. Müşterileri ürün seçimi konusunda uyaran pazarcılar, alışveriş yapanların sebze ve meyvelere temas etmemeleri konusunda dikkatli olmasını istiyor.

Gaziantep 'in Deniz Mahallesi'nde her hafta cumartesi günü uzay çatılı pazar yerinde kurulan halk pazarında, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni bir uygulamaya gidildi.

Pazarcılar, maske ve eldivenle çalışırken, müşterilere de ürünlere temas etmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Önlem çerçevesinde müşteri istediği ürünü gösteriyor pazarcılar da o ürünlerden seçerek satışı gerçekleştiriyor.

Ayrıca pazardaki bazı esnafın tezgahlarındaki fiyat yazılı bölüme, 'Sağlık için dokunma, kurallara uyalım, eldivensiz alışveriş yapmayalım' gibi yazıları da dikkat çekiyor.

Pazardaki 140 tezgahta satışı yapılan ürünler sürekli yıkanırken, önlemleri gören müşteriler hem memnun kaldı hem de şaşırdı.

'ÜRÜNLERE TEMAS ETTİRMİYORUZ'

Semt pazarında 26 yıldır tezgah açan Hüseyin Kaya , yaptıkları uygulamanın sağlık açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, müşterilerin memnun olduklarını ifade eti.

Ürünlere temas ettirmediklerini anlatan Kaya, "İşlerimiz gayet güzel. Geçen haftalara göre biraz düştü ama olsun. Burada yapılan önlemler hem sağlığımız için hem de vatandaşlarımız için çok önemli. Müşteriler, aldığımız tedbirlerden dolayı bize alacakları ürünü gösteriyor biz de onlara veriyoruz. Elimizden geldiği kadar temas yaptırmıyoruz. İş bitimi boyunca maske ve eldivenimizi çıkarmıyoruz" dedi.

FİYATLAR AYNI, HAREKETLİLİK DÜŞTÜ

Virüsün fiyatları etkilemediğini söyleyen Hüseyin Kaya, "Fiyatlar aynı hatta bazı ürünlerde mevsimsel olarak yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hareketlilik olayında biraz düşüş var. O da vatandaşlarımızdan ihtiyaçları olan gelip alışveriş yapıyor. Virüs olmadığı zaman geçen haftalarda bazıları gezmek için geliyordu. Şu an sadece alışveriş yapmak isteyen geliyor. O yüzden kalabalıkta biraz eksilme var" şeklinde konuştu.

Pazar esnafından Adem Karaçetin de uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, "Önceliğimiz insan sağlığı. Çok şükür işlerimizde güzel alışveriş de var. İnsanlarımız da saygı gösteriyor bize çünkü seçtirmiyoruz kendimiz veriyoruz. Fiyatlarda aynı değişen bir şey yok düşüş var yükselme yok. Pazarcı esnafı olarak önlemimizi aldık. Müşterilere ürünleri seçtirmiyoruz. Böyle daha temiz ve daha sağlıklı oluyor. 50 kişi dokunacağına bir kişi dokunuyor ve daha sağlıklı" diye konuştu.

Öte yandan alışveriş yapan müşteriler ise, virüsün temas yoluyla bulaştığını pazarda ürünlere sürekli temas olduğunu ifade ederek, uygulamanın yerinde olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazardan görüntüler

Pazarcıların maske ve eldivenle satış yapması

Müşterlerin alışverişi

Pazarcıların tezgahındaki yazılar

Esnaf Hüseyin Kaya ile röp.

Esnaf Adem Karaçetin ile röp.

Müşteriler ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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Koronavirüse karşı saflarda boşluk bırakıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zehra Bulat (76) yaşamını yitirirken, koronavirüse karşı tedbir amaçlı saflarda boşluk bırakılarak cenaze namazı kılındı.

Akyazı'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında defin işlemleri vefat edenin ikamet ettiği adrese görevli imamların gelmesi ve cenaze namazı kıldırmasıyla yapılıyor. Akyazı'da, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Zeynep Bulat'ın cenaze namazında tedbir alınarak, boşluklar bırakılarak saf tutuldu. Ömercikler Mahallesi'ndeki ailenin evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Bulat toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazının kılınması

Saf tutanlardan görüntü

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Motosikletlinin hareketleri korkuttu

MANİSA'da, bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki aracında müzik dinleyerek dans edip trafiği tehlikeye düşürmesi tepki çekti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde seyir halindeki motosikletlinin trafiği tehlikeye düşürme anları, tepki çekti. Bir otomobil sürücünün cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, trafiği tehlikeye düşürüyor. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, tepki topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Motosikletli gencin seyir halindeki akrobasi hareketlerinden görüntü

Elini bırakarak motosiklet kullanmasından görüntü

Ayaklarını yere sürüyerek motosiklet kullanmasından görüntü

Araçların arasından makas atarak ilerlemesinden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,