DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

DİYARBAKIR'da, bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Dilek Kaya yaşamını yitirirken, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015 tarihinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf Ç. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Dilek Kaya'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, "Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm" dediği belirtildi.

SİBEL CAN'A SARILIP AĞLAMIŞTI

Yapılan otopsinin ardından Dilek Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşini ziyarete gelen sanatçı Sibel Can'a sarılıp gözyaşı dökmüştü.

Yusuf Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Ambulans

Hatane

Acil

Morg

Dilek Kaya'nın Sibel Can'a sarılması arşiv

Mutlu Kaya, Sibel Can ve Dilek Kaya'nın fotoğrafları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN-Kamera: DİYARBAKIR,

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Cenaze namazları 'mesafeli' kılınıyor

MALATYA'da, vefat edenler için kılınan cenaze namazlarında, 'sosyal mesafe' kuralına uyulup saf tutanlar arasında boşluk bırakıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cami ve mescitlerde cemaatle kılınmasına ara verildi. Kararın ardından cenaze namazlarında ise sosyal mesafe kuralına uyuldu. Şehir Mezarlığı'nda kılınan iki cenaze namazından önce imam, vatandaşlara aralarında boşluklar bırakarak namaz kılmaları uyarısında bulundu. Uyarının ardından büyük çoğunluğu maske ve eldiven takan vatandaşlar namazı aralarında boşluklar bırakarak kıldı.

Cenaze namazının sosyal mesafe kuralına göre uyularak kılınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazına katılanlar

Sosyal mesafede namaz kılanlar

İmamın dua etmesi

Cenazeye katılan 4 vatandaş röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

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Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

SİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarı çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi.

Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Sivas 'ta Mevlana Mahallesinde yaşayan Remzi Koçak, yasağa uymayarak dışarıya çıktı. Eşi Münevver Koçak'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesi sonucu yalnız yaşadığını belirten 5 çocuk babası Remzi Koçak, evde kimsenin olmadığını belirterek yemek yemek için dışarıya çıktığını söyledi. Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Cami yakınlarında bir süre gezen Koçak, basın mensuplarının neden dışarıya çıktığı sorusuna, "Ne yapayım, ne iş göreyim. Evde kadın yok, bir şey yok. Yalnız yaşıyorum. Yemek yapan yok, bir şey yok. Tamam şimdi eve gidiyorum" dedi. Koçak daha sonra evine döndü.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan görüntü

-Sokakta gezen yaşlı adamın görnütüsü

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı. İlçede bu sezon 30 bin dekar alana ekim yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı merkez ve köylerinde ekim sezonu başladı. İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması beklenirken, yazlık ekimler mart sonunda başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuz ayına kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık patates ekimlerinde temmuz ayı sonlarında, kışlık patates ekimlerinde de ağustos ayının son günlerinde başlıyor. Patates ekim işleminde ise önceden tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekim işlemine geçiliyor.

10 yıldır patates ektiğini söyleyen Özcan Görgün, "Patates tohumlarını Ödemiş 'ten getirdik. İlçemizde yazlık patates ekimleri mart ayında başlar ve nisan ayı ortası ya da sonlarına doğru tamamlanır. Temmuz ayı sonlarında söküm başlar. Kışlık ekim dediğimiz agre cinsi patatesler de nisan ayı sonunda başlar. Ağustos gibi biter. Kasım ayında Ödemiş'ten tohumluk patateslerimizi alıyoruz. Depolarımıza indiriyoruz. Mart ayında depolarımızdan çıkartıyoruz. Önce tohumluk patateslerimizin kesimini yaparız. Daha sonra kışın hazırladığımız tarlalara gübreleri atarız. Tohumlarımızı ilaçlar ve ekime başlarız. Ekimden bir ay sonra tekneleme dediğimiz boğaz doldurma işlemini yaparız. Hatları döşer sulama yaparız. Söküm yazlıklarda temmuz ayında başlar. Kışlık ekimlerde de ağustos ayının son günlerinde başlar. Eylül ayının ortasında biter" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patates ekimi için tohumları keserek hazırlayan kadınların görüntüsü

Ekim için kesim işlemi yapılan patates yakın görüntü

Ekime hazır halde patates tohumlarından yakın görüntü

Makine içersinde ilaçlanan patates görüntüsü

Makine tarlada patates ekimi yaparken görüntü

Patates üreticisi Özcan Görgün patates tohumlarının yer aldığı çuvalları hazırlarken görüntüler

RÖP: Özcan Görgün (Patates Üreticisi)

323 MB/// 02.55"

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evde kalmalarını sağlamak için 30 bin adet yardım kolisi hazırlığına başlandı.

Tarsus Belediyesi , Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamında, Tarsus Girişimci Kadın Kooperatifi ve gönüllü terziler ile 20 bin maske üretilirken, belediye laboratuvarında bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü 'nün formülasyonuna uygun olarak yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tarsus Belediyesi, üretilen malzemelerle ilçede dezenfeksiyon çalışmaları yapmaya da devam ediyor. Öte yandan, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, 30 bin koli yardım malzemesi hazırlanması için de harekete geçildi.

'20 BİN MASKE ÜRETTİK'

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında 20 bin maske ürettiklerini söyleyerek, "Koranavirüsü ve bunun insanlardaki mortalite oranının çok yüksek olması ve bu salgının çok ciddi düzeyde küresel pandemi şeklinde yayılması elbette yerel yönetimler olarak bizim üzerimize de çok büyük bir yük getirdi. En önemlisi maske üretimine hemen başladık. Şu an 20 bine yakın maske üretimi yapıldı. Yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tabii kentin bütün bölgelerinde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapıyoruz" dedi.

'ERZAKLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ'

Başkan Bozdoğan, 65 yaş ve üstü kişilerin evde kalması için yardım kolileri dağıtacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması, halkımızın evde kalması içinde bütün çabayı gösteriyoruz. Özellikle mortalite oranı, ölüm oranı çok yüksek olan 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için belediye olaraktan erzaklarını biz temin edeceğiz. Onlara bunları düzenli olarak ulaştıracağız. Bu erzaklar ile aynı zamanda halkımıza dezenfektanı, eldiveni ve maskeyi de birlikte vereceğiz. Yeter ki onlar evde kalsınlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dezenfekte çalışmalarından görüntü

Maske dikiminden görüntü

Maskelerin hazırlanması

Maskelerin dezenfekte edilmesi

Dezenfektenin hazırlanması

Dezenfektenin doldurulması

Vatandaşlara dezenfekte dağıtılması

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın konuşması

Dağıtılacak malzemelerinin görüntüsü

Genel ve detay

(BOYUT: 332 MB) (SÜRE: 2,57 DK)

TARSUS(Mersin),

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'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahil kesimleri doldu

KORONAVİRÜS sebebiyle yapılan 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'in sahil kesimlerinde, güneşli havayı görenler soluğu dışarda aldı.

Uyarılara aldırış etmeyip, 'Evde sıkıldıklarını söyleyerek' dışarı çıkanlar, sahilde balık tutup, yürüyüş yaparken kimileri de piknik yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına koronavirüs sebebiyle 'Evde kalın' çağrısı yapılmasına rağmen, İzmir'de, buna uymayanlar oldu. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşin yüzünü göstermesiyle, yasağa rağmen İzmirliler kendilerini sahil kesimlerine attı.

Bayraklı ve İnciraltı sahillerine gelen hemen her yaştan İzmirliler'den kimileri piknik yaparken kimileri ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahil boyunca oltarını denize sallayıp, balık tutmaya çalışanlar da oldu. Özellikle İnciraltı sahili çevresinde uzun araç parkları oluştu. Bazı vatandaşların maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem aldığı görüldü.

İzin günü olması sebebiyle gününü deniz kenarında geçirdiğini söyleyen Hasan Ali Malgaç (57), "Açıkçası izin günümü en güzel şekilde geçirmek için deniz kenarına geldim. Ancak buna rağmen önlemlerimi aldım. Arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra çok kalabalığa da girmiyorum. 'Evde kal' diyorlar ama sıkılıyorum. Mutlaka, kısa süreli de olsa dışarı çıkmak zorundayız. Hava da çok güzel. Ölüm Allah'ın emri ve herkes tadacak" dedi.

Mustafa Çakmak (47) de evde oturmaktan sıkıldığı için oltasını alıp, balık tutmaya geldiğini belirtip, "Evde sürekli olarak koronavirüs haberleri izledim ve psikolojim bozuldu. Ben de kendimce tedbirimi alıyorum. Başka çaremiz de yok. Elbirliğiyle bu işin hakkından da geleceğiz. Dışarıya çıktım ama sosyal mesafe kuralına uyuyorum" diye konuştu.

'HAVA ALIP DÖNECEĞİM'

Dışarıya çıkmasına rağmen kişisel bakımına önem verdiği belirten Hasan Hüseyin İpek (54), "Balık tutmayı seviyorum, o nedenle dışarı çıktım.

Herkes gibi ben de kişisel hijyenime dikkat ediyorum. Maske ve eldivenin çok fayda sağladığını düşünmediğim için takmıyorum. Biraz hava alıp, balık tutup, tekrar ve döneceğim" dedi.

Köpeğini günde gezdiren Halil Alhat (31) da "Gerektiği gibi evde kalıyoruz. Ancak, kısa bir süre de olsa hava almak için sahile geldik. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Kendi önlemlerimizi de alıyoruz. Köpeğim olduğu için günde dört kez ihtiyaçlarını giderebilmesi için dışarı çıkarmam gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahillerden görüntü

-Sahilde oturan insanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportajları

-Sahillerden drone görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Koronavirüse karşı meydanda bariyerli, şeritli önlem

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı bariyer ve şeritlerle vatandaşların girişine kapatıldı.

İlçede koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalmak yerine sokaklara çıkmaya devam etmesi üzerine belediye ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nı vatandaşların girişine kapattı. Polis , ekip otolarının megafonlarından 'Evden çıkmamanızı tavsiye ediyoruz' şeklinde anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Yaşının 62 olduğunu ifade eden İslam Bayındır , ekiplerin meydanı kapatma çalışmalarını bankta oturarak izledi. Salgından korktuğunu ifade eden Bayındır meydanda oturmakta herhangi bir sakınca görmediğini söyledi. Cumhuriyet Meydanı ekiplerin anonsları bariyer ve emniyet şeridi çekmesinin ardından boşaltıldı.

Önlemler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nı vatandaşların girişine kapattıklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Şu an belediyenin anonsları, sosyal medya, hem de polis ekipleri vasıtasıyla herkese gerekli duyurular yapılıyor. Bizler de az önce Kaymakam beyin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bizim de aldığımız kararlar var. Erbaa'da özellikle meydan çevresinde belirli bir yaş üzerinin sıkça bulunduğu yönünde bize gelen ihbarlar vardı. Ona yönelik de Cumhuriyet Meydanımızda bir çalışma gerçekleştirdik. Bankları kaldırsak bile yine oturma alanlarımız olduğu için meydanı komple şerit çekip kapalı hale getirme çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bazıları belli bir yaş üzeri olmayabilir. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olmayabilir. Dışarı çıkma yasağı onları kapsamıyor olabilir ama burada zaten en önemli durum insanların taşıyıcı olma riskleri oldukça yüksek. O yüzden hem bu yasak kapsamındaki vatandaşlarımız hem de diğer vatandaşlarımızın kendi önlemlerini alıp çok acil ihtiyaç olmaması durumunda evden çıkmamalarını rica ediyoruz. İhtiyaçlara yönelik olarak da belediyemiz; bugünden itibaren de kaymakam beyin başkanlığında vefa grubunu kurmuş bulunmaktayız. Gerek sosyal medyadan gerek diğer iletişim ağlarından numaraları yayınlayıp ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Meydandan görüntüler

-Ekiplerin uyarıları

-Meydanın kapatılması

-Beledişye Başkanını açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT,

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70 yaşındaki adam bankta uyurken bulundu, alkollü çıktı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Fikret Korkmaz (70), koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontrol yapan polis ekiplerince bankta uyurken bulundu. Alkollü olduğu belirlenen Korkmaz, hastaneye götürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursa'da, açık alanlarda gezen polis ekiplerince evde kalınması çağrılarına uyulup, uyulmadığı kontrol edildi. Mustafakemalpaşa'daki Menderes Meydanı'nda, öğle saatlerinde, yaşlı birinin bankta uyuduğu görülünce yanına gidildi. Yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin 70 yaşındaki Fikret Korkmaz olduğu tespit edildi. Yapılan kontrolde ise Korkmaz'ın alkol aldığı, bunun üzerine meydanda sızdığı belirlendi. Sağlık görevlileri, Korkmaz'ı ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri ise ilçedeki Adnan Menderes Meydanı'nda kontrollerini sıklaştırdı. Kimlik kontrolü yapan ekipler, 65 yaş ve üzerindekilere uyarılarda bulunup, evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Görüntü dökümü;

-Yaşlı adamdan detaylar

-Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi

-Sedye ile ambulansa bindirilişi

Süre: 1.57 dakika, Boyut: 238 MB

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

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Yaşlı kadından, gazetecilere tepki

ÇORUM'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Ekmek almak için sokağa çıktığını belirten Nezaket Y. (73) kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni niye çekiyorsunuz gidin sokaktaki diğer kadınları çekin" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Çorum'da emniyet müdürlüğü ekipleri ise açık alanlarda kontrollerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Osmancık Caddesi üzerinde polis tarafından sokakta gezerken yakalanan Nezaket Y., ile polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Nezaket Y., "Benim hiç kimsem yok, ben ekmek almak için dışarı çıktım" dedi. Görevli polis memuru ise koronavirüsü hakkında bilgiler vererek, "Lütfen sokağa çıkmayın ve evinizde oturun bir ihtiyacınız varsa 155 polis İmdat hattını arayın bizler sizlere yardımcı olacağız" diyerek uyardı.

Nezaket Y., karşısında çekim yapan gazetecileri görünce de "Neden beni çekiyorsunuz. Gidin sokakta gezen diğer kadınları çekin" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, yaşlı kadını kollarına girip, evinin kapısına kadar götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinin 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan anons

-Polisin kimlik sorması ve vatandaşlara uyarıları

-Yaşlı kadın ile polis arasında ilginç diyalog

-Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 207 MB

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM