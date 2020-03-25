DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Koronavirüs korkusundan intihara kalkıştı

KÜTAHYA'da kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan H.G. (29) adlı kadını, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırıp, içeri girerek kurtardı. Hastanede tedaviye alınan H.G.'nin ilk ifadesinde, koronavirüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozduö dedi.

100'ncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan H.G., kendisini odasına kilitleyip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereye çıkan H.G. polisleri görünce odasında bulunan dizüstü bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik eşyaların yanı sıra saksıları site bahçesine fırlattı.

İtfaiye ekipleri H.G.'nin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına hava yastığı açıp, merdivenle 5'inci katın penceresine çıktı. Bu sırada polis ekipleri de daireye girerek odanın kapısı önünde genç kadını ikna etmeye çalıştı. Pencerede itfaiye ekiplerini gören H.G. çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin uyarısı üzerine polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada H.G. sinir krizi geçirerek bayıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi odasında yapılan H.G. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Midesi yıkanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.G., ilk ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu söyledi. Virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini anlatan H.G., "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camda ekipleri izleyen kadının görüntüsü

-Hava yastığının açılması

-İtfaiye merdivenle pencereye çıkılması

-Kadını indirilerek ambulansa alınması

-Attıkları malzemelerin görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kadın profesör, BİYOM Merkezi arazisindeki çalışmayı durdurmak için kepçenin önüne yattı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarlasında yapılmak istenilen altyapı çalışmasına, Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve kepçenin önüne yatan Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak engel olmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan 2 profesör, darp raporu alıp şikayetçi oldu. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proföserlere zor kullanılmadığını bildirdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bir süre önce kreş, botanik bahçesi, bilim müzesi, yapay zeka uygulamaları, mükemmeliyet merkezi, çocuk üniversitesi ve kütüphanesi ile öğrenci projeleri geliştirme ve destek merkezi yapılması için harekete geçti. Ancak proje, yapılması planlanan merkezlerin altyapı çalışmasının, üniversite bünyesinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı ile AB destekli yerli tohum ve bitki üretimi yapılan Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (BİYOM) tarlasında olumsuzluğa neden olacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

BİYOM Müdürü ABD'deki Cornell Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, tarlanın altından geçmesi planlanan alt yapı çalışmasının tohum ve bitki üretimi yapılan tarlaya zarar vereceği gerekçesiyle, projeye karşı çıktı. İki profesör, tarlada nöbet tutmaya başladı.

KEPÇENİN ÖNÜNE YATIP ÇALIŞMAYA ENGEL OLDU

Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, dün sabah çalışma yapmak için tarlaya gelen iş makinelerine engel oldu. PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da tarlaya gelip, iş makinelerine çalışmaları için talimat verdi. Ancak iki profesör, çalışmalara tekrar engel olmak istedi. Bunun üzerine üniversitenin özel güvenlik görevlileri, profesörlere müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Prof. Dr. Alan ve Prof. Dr. Toprak, güvenlik görevlileri tarafından çalışmanın yapılacağı alandan çıkartıldı. Prof. Dr. Toprak, bir süre sonra geri gelip, kepçenin önüne yatarak, çalışmasına engel oldu.

O anlar, diğer öğretim üyeleri tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Özel güvenlik görevlilerinin yeniden müdahalesi ile 2 profesör alandan uzaklaştırılddı.

Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, hastaneden darp raporu alıp, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere kendilerini darp ettiklerini ileri sürdükleri özel güvenlik görevlilerinden ve Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldu.

'BÖYLE MUAMELEYİ HAK ETMEDİK'

BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan, merkezin tarlasında rektör tarafından katliam yapıldığını ileri sürerek, " Türkiye 'nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü'nün de imzası var. Lansmanını Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı. Alan merkezimize tahsisi yapıldığı için biz de tellerle çevirip, damlama sulama sistemi kurduk. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'a projeler yaptık. Arazi kısmı bizim için çok önemli. Günlük gözlemler yapıyoruz. Basit projeler yapmıyoruz. Buradaki projelere saygı gösterilip, destek olunması gerekiyorken, üç yıldır mobinge maruz kalıyoruz. İlk olarak elamanlarımız alındı. Tek tek ektiğimiz binlerce soğan bitkisi var. Direk telleri kesip, kepçelerle müdahalede bulundular. Ne gerek var. Güvenlik görevlilerini bizim üzerimize sürüyorlar. Görev yaptığım bir yerde böyle bir muameleyi hak etmedik. Karşımdakiler boğazıma sarılıp, darp ettiler. Aşağılandım. Kendi yetkili alanımda, çalışmalarıma müdahale edildi. Darp raporu aldım. Rektörden, güvenlik görevlileri ile Yapı İşleri Daire Başkanı'ndan şikayetçi oldum. Kolumda ve göğsümde morluklar oluştu" dedi.

'BİTKİLERİM İÇİN CANIMI VERİRİM'

Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak da uygulama alanındaki ekili ürünleri korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak engel olamadıklarını ifade ederek, "Ürünlerimizi korumak adına gerekirse canımı feda ederim. Oradaki ürünler Türkiye'nin geleceğini temsil ediyor. Tohumda yurt dışına bağımlıyız. Bu bağımlılığı ortada kaldırmak için merkezde çalışıyoruz. Arazimize girerek ektiğimiz bitkileri iş makinesiyle söktüler. Bu bitkileri doku kültürüyle zor şartlarda ürettik. Ürünlerimize zarar gelmemesi için elimizden gelini yaptık ancak kurtaramadık. Polisi çağırdık ancak Rektör, üniversiteye sokmadı. Rektör, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanlış bilgiler vermiş. Sadece bizim arazimizi parçalamak için altyapıyı geçirmişler. Bunun başka bir açıklaması yok. Bir profesör olarak görev yaptığım yerde böyle bir muameleye maruz kalacağım aklıma bile gelmezdi" diye konuştu.

'TOHUM PROJESİNİ AKSATANACAK DURUM YAŞANMADI'

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BİYOM'da hocalara karşı kesinlikle zor kullanma gibi bir olay yaşanmamıştır. Hocalarımıza bölgede çalışma yapılacağını anlattım. Ancak onlar direneceklerini söyledi. BİYOM'un atık suları dışarı akmakta ve toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer projeler için atık tahliye borusu geçirmek için 80-100 santimetre derinliğinde kanal açtık. Boruyu döşeyip, kapatacağız. Daha sonra üzerine istediklerini ekip dikebilirler. Görüntülerdeki ağaçları kepçe söktü, onları da saksıya aldık. Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum yaşanmamıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın cep telefonuyla çekilen görüntüleri

-Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın alanda gelmesi

-İki profesörün çalışmaya engel olmaya çalışması

-Güvenlik görevlilerin çalışymalara engel olan iki Prof. DR.'u zorla alandan çıkarması

-Yaşanan arbededen görüntüler

-İş makinesinin bitkileri sökmesi

-Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak'ın iş makinesinin önüne yatması

-Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile röp.

-Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ile röp.

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

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Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine bıraktı

SİVAS'ta alışveriş yapmak için çıktığı sokakta yolunu kaybeden Seher K.'yi (90) polis ekipleri evine bıraktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmaması kuralına rağmen Seher K., dışarıya çıktı. Seher K., bir süre sonra evine dönmek isterken yolunu kaybetti. Kadını çarşıda görenler polise haber verdi. Evini kaybettiğini söyleyen Seher K., çevredeki esnaf tarafından tabureye oturtularak dinlendirildi. Olay yerine gelen polis, Seher K.'yı ekip aracına bindirerek evine götürdü.

Görüntü Dökümü:

-Kadının görüntüsü

-Ekiplerin gelişi

-Polis otosuyla götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Eşi eve almayınca gözyaşı döktü

ANTALYA'da eşi tarafından eve alınmayan T.A. (46) gözyaşı döktü. Sağlık kontrolü sonrasında polis aracına alınan T.A, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu evden uzaklaştırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı mahallesi 2315 sokakta bulunan Adıgüzel Apartmanı'nda meydana geldi. Eşi T.A.'nın iki çocuğu ve kendisine kötü davrandığını iddia eden F.A (42), aldırdığı 'uzaklaştırma kararı'na istinaden kapıya gelen eşini eve almadı. Eşi için bavula elbise koyan F.A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çatıda bekleyen T.A.'yı etkisiz hale getirip aşağıya indirdi. Polise bilgi veren T.A, "Rahatsız olduğum için geceyi hastanede geçirdim. Sabah geldiğimde ise eşim eve almadığı gibi içinde elbiselerimin bulunduğu bavulu önüme atıverdi. Ailem dağıldı. Şimdi ben ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Ekip aracına alınan T.A, evden uzaklaştırıldı. İşsiz adamın bir yıldır ev kirasını ödemediği ve ailesine kötü davrandığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçları detay

Şahsın polisle araca bindirilmesi

Gözyaşı dökmesi

Ambulans ve itfaiye aracı detay

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

DİYARBAKIR'da imam Abdulbari Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında camiden yaptığı anonsta sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözleri tepkiye neden oldu. Müftülüğün hakkında soruşturma başlattığı Abdulbari Y., tepkiler üzerine hayvanlara merhamet konulu bilgilendirme yapıp, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kozan Mahallesi'nde imamlık yapan Abdulbari Y., küresel salgın koronavirüse karşı cami hoparlöründen vatandaşları Kürtçe uyardı. İmam Abdulbari Y.'nin uyarı konuşmasındaki sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği sözlerini içeren video, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Tepkiler üzerine imam Abdulbari Y., ikinci uyarı anonsu yaptı. Abdulbari Y., Kürtçe ve Türkçe olarak camiden yaptığı ikinci uyarısında İslamiyet'te hayvanlara merhamet üzerine bilgi verdi.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Abdulbari Y., konuşmasında ilk konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını savundu. Abdulbari Y., şunları söyledi:

"Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."

MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi. Mahalleli, söz konusu anonsun Miraç Kandili 'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Cami'den yapılan ve tepkiye neden olan Kürtçe anons

İmamın düzeltme anonsu ve hayvanlara merhamet üzerine vaazı

Kozan köyü

Köylülerler röportajlar

Camiden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor

YÜREĞİR Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor. Belediye ekipleri tarafından semt pazarlarında tüm esnafın ve vatandaşların tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Koronavirüs tehdidine karşı Yüreğir Belediyesi tarafından alınan önlemler her geçen gün artıyor. İlçe genelinde 7 gün 24 saat aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Yüreğir Belediyesi başlatmış olduğu uygulama ile virüse karşı önlemler kapsamında pazarlarda esnafın ve vatandaşların ateşini ölçüyor. Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 'e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Pazarda ekiplerin ateş ölçmesi

Haber-Kamera: ADANA,

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Pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde tezgah açan pazar esnafı koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılırken, vatandaşlar ise ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede kurulan pazarlarda, esnafı hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Önlemler kapsamında kapalı pazar yeri girişlerinde vatandaşlar ise ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Vatandaşın el dezenfeksiyonu yapabilmesi için ekipler pazarın girişinde hazır bekledi. Pazara gelenlere el dezenfektanı sıkıldı. Ekipler denetimlerin yanı sıra vatandaşları koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıtanın vatandaşların ateşini ölçmesi

Pazara gelen vatandaşa dezenfektan dökülmesi

Alışveriş yapan vatandaş

Detaylar