DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

Umre'den dönen 337 kişi, Konya'da karantinaya alındı

UMRE için gittiklere Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişi, Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirilmeye başlandı. Üç kafile getirilip yurda yerleştirilecek olan umreden dönenler, 14 gün karantina altında tutulacak.

Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir orada tutulanlardan 337 kişi, bugün kafileler halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i Kız Yurduna getirildi. Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda 14 gün karantinada tutulacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüslerin yurda gidrmesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Haylamaz Mahallesi'nin Hacıveliler küme evlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Güney İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı açıklamada, "Halk sağlığının korunması amacıyla, salgının önlenmesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi Hacıveliler küme evleri, 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Karar gereği adı geçen mevkide vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak mahalle sınırları dışına çıkmamaları izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir" denildi.

Hacıveliler küme evlerine giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Sağlık ekiplerinin de mahalledeki evleri dolaşıp vatandaşların ateşini ölçerek kontroller yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bucak ilçemizde bir vatandaşımızda Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine ikametinin bulunduğu Yenimahalle 1209 sokağın tamamı ve Fatih Mahallesi 1576 sokakta iki bloktan oluşan bir site, her türlü teması önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlar için tedbir alınmıştır" denildi.

SOKAK VE SİTENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmasına karar verilen 1209 Sokak'ın giriş ve çıkışları demir polis barikatları ve şeritlerle kapatıldı. Sokağın içinde ise özel kıyafetli sağlık ekiplerinin çalışma yaptığı görüldü. 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin önünde ise bir polis ekibi görevlendirildi. Sitenin giriş ve çıkışları da polis barikatı ve şeritlerle kapatıldı.

Diğer yandan testi pozitif çıkan vatandaşın 1209 Sokak'ta ikamet ettiği, yakınının oturduğu 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan siteye de bir süre önce ziyarete gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokaktan görüntüler

Sağlık ekiplerinden detaylar

Sitenin önünde polis aracı beklerken görüntü

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Televizyon programını maske takarak yaptılar

ELAZIĞ'da yayın yapan bir televizyonun programında koronavirüse karşı maske takıldı.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ülke genelindeki medya kuruluşları vatandaşları bilgilendirmek için yayınlar yapıyor. Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, vatandaşları bilgilendirmek için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'la maske takarak yayın gerçekleştirdi. Programda maske takan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini ve maske kullanırken ellerin yüz kısmına değdirilmemesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programdan görüntü

Prof. Dr. Ayhan Akbulut'un maske takması

Prof. Dr. Ayhan Akbulut'un vatandaşlara uyarıları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Fırtına seralara zarar verdi, üretici 'bittik' dedi

MUĞLA'nın Fethiye Seydikemer ve Antalya 'nın Kaş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran fırtına turfanda sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda hasara neden oldu. mağdur üreticilerden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımında 'Bittik ağabey' diye bağırıp, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş İlçelerinde meydana gelen fırtına dönümlerce cam ve plastik serayı yerle bir etti. Özellikle Seydikemer'in Kumluova, Karadere, Karaköy, Çukurincir ve Kaş'ın Kınık, Ovaköy, Yeşilköy mahallelerinde turfanda sebze seraları yıkıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 400 dekar serada zarar olduğu öğrenildi.

Fırtına Fethiye'de ağaçların dallarını da kırarken, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Bazı üreticiler fırtına sırasında sera içindeyken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak zararın büyüklüğünü gösterdi. "Bittik ağabey" diye bağıran bir üretici hasarın çok büyük olduğunu bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasar gören seralardan görüntü

-'Bittik ağabey' diye bağıran üreticinin görüntüsü

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE, DHA)

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Dede ve torunlarından 'evde kal' çağrısı

KIRIKKALE'de Halil Gökdemir (78), 2 torunu ile birlikte vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 15 torunu olan Halil Gökdemir, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma yasağına uyarak, evinde kalıyor. Gökdemir, uzmanların 'evde kal' çağrısına destek vermek için torunları Halil Gökdemir (19) ve Erol Efe Gökdemir (12) ile birlikte video çekti. Ellerinde 'Evde kal Türkiye' yazılı kağıt bulunan dede ve torunları, 'evde kal' çağrısına destek verdi. Videoda Halil Gökdemir, "Cumhurbaşkanımızın 65 yaş ve üstü kuralına uyuyoruz" dedi. Torunu Erol Efe ise, "Sevdiklerimiz ve çevremiz için evde kal Türkiye, evde kal Kırıkkale" diye seslendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı (3)

TEMAS ETTİĞİ 12 KİŞİYE TEST YAPILDI

Burdur'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ve 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan sitenin karantinaya alınma kararının 62 yaşındaki Ş.K. adlı kadının testinin pozitif çıkması sonrası alındığı öğrenildi. 1 Nisan tarihinde İstanbul 'da çalışan kızı, damadı ve torunlarının ziyaret ettiği Ş.K.'da 3 Nisan günü ateş ve öksürük rahatsızlığının ortaya çıktığı ve bunun sonrasında da Bucak Devlet Hastanesi 'ne başvurduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve testlerle röntgen çekimlerinden sonra alınan numunelerin koronavirüs testine gönderildiği, dün gece gelen sonuçlara göre Ş.K.'nın testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bunun üzerine Ş.K.'nın ailesinin aralarında bulunduğu 12 kişiye hızlı koronavirüs testi yapıldığı ve ilk sonuçların negatif çıktığı belirtildi. Ş.K.'nın hastanede tedaviye alındığı da kaydedildi.

'TEMAS KURULAN 12 KİŞİ ŞU ANDA EVLERİNDE KARANTİNADA'

"Dün akşam saatlerinde, İstanbul temaslı Bucak ilçemizde ikamet eden, 62 yaşındaki teyzemiz sağlık sorunu şikayetleriyle hastanemize başvurmuş, teyzemize yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Olayın ardından derhal Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Bucak Devlet Hastanesi yönetimi, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gerekli önlem ve tedbirleri almıştır. Hastamız şu an Bucak Devlet Hastane'mizde tedavi altında olup, genel durumu iyi seyretmektedir. Teyzemizin temas kurduğu 12 kişiye ulaşılmış, ilgili kişilerden numune alınarak hızlı test yapılmış, sonuçları negatif çıkmıştır. Detaylı test sonuçları için ilgili kişilerden tekrardan numune alınarak teste gönderilmiştir. Temas kurulan 12 kişi şu anda evlerinde karantina altına alınarak izole edilmiştir. Hastanemizin daha önceden pandemi hastanesi olarak ilan edilmesiyle hastane yönetimimiz ivedi bir şekilde hazırlıklarını yapmıştır. Covid-19 ile ilgili yeterli sayıda hızlı tanı kitleri, tıbbi teçhizat ve malzemeler eksiksiz hazır durumdadır. Salgının ilçemizde yayılmaması için hemşehrilerimizden, Bakanlığımızın ve kurumlarımızın aldığı tedbirlere harfiyen uymalarını istirham ediyorum. Mecburiyetimiz olmadığı sürece evimizden çıkmayalım, evimizde kalalım. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

BURDUR,

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Cinayet zanlısı oto tamirci ile kardeşi adliyede (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde, Hızır Akgün'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. tutuklandı, kardeşi E.İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOCAEL,

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