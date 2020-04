DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Edirne'de cezaevi personeli dışarı çıkamayınca, görev başında nikah kıydı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Edirne Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında sağlık tedbirleri üst düzeyde alınmaya devam ederken, görevli personel ise 3 haftalık nöbetleşe sistemle çalışıyor. Ceza infaz kurumunda tanışarak evlenme kararı alan iki personel Aykut Kuru ve Mehtap Yalnız ise daha önceden kararlaştırdıkları nikah tarihleri çalışma tarihlerine denk gelince, dışarı çıkamadıkları için cezaevinde nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi.

Edirne Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında, koronavirüs önlemleri üst düzeyde devam ediyor. Yaklaşık 72 bin metrekare açık ve kapalı alanı düzenli olarak dezenfekte edilen kurumda görev yapan araçlar her gün görev sonrası ilaçlanarak dezenfekte işleminden geçiriliyor. Personelin düzenli olarak ateşinin ölçüldüğü kuruma kabul edilenlere ise maske ve eldiven dağıtılarak olası salgının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurumda görev yapan poersoneller ise 3'er haftalık nöbetleşe çalışma sistemiyle görev yapıyor.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Edirne Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında sağlık tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu söyledi. İzgeç; "Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda kurumumuzun toplam 72 bin metrekare açık ve kapalı alanı düzenli olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Aynı zamanda kurumun görev yapan servis araçları ve diğer araçları her görev sonrası dezenfekte edilip ilaçlanmakta ve tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Kurum girişinde personel ayrımı yapılmaksızın herkesin ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateş ölçümü normal kabul edilenler kuruma kabul edilmekte, bunun dışındakiler kuruma kabul edilmemektedir. Kurum girişinde eldiven ve maske dağıtımı yapılmakta, el dezenfektanı bulunmaktadır" dedi.

"İLK DEFA KABUL EDİLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR 14 GÜN TEKLİ ODALARA ALINIYOR"

Kuruma ilk defa kabulu yapılan tutuklu ve hükümlülerin sağlık kontrolleri yapılıp 14 gün karantinaya alındığını ifade eden İzgeç; "Sağlık kontrolünde sorun bulunmayan tutuklu ve hükümlüler izole edilmek üzere 14 gün boyunca tutulacakları tekli odalara kabul edilmektedir. Bu şahıslar tekli odalarda 14 boyunca tutulduktan sonra tekrar sağlık muayeneleri yapılıp bir sorun olmadığı takdirde koğuşlara dağıtımı yapılmaktadır" diye konuştu.

PERSONEL GÖREV YAPTIĞI 3 HAFTA BOYUNCA KURUMDAN ÇIKAMIYOR

Kurumda görev yapan personelin de izole edildiğini söyleyen İzgeç; "Bu kapsamda kurumda 3 hafta boyunca yaptığımız planlamaya göre şu an bulunan personelimiz görevini yapacak olup dışarıya çıkışları yasaktır. Personelimiz mesaisini tamamladıktan sonra kurumda kendisi için ayrılan alanda istirahatini yapmakta ve kesinlikle kurum dışına çıkarılmamaktadır. Bu personelimizin görev süresi dolduktan sonra kurum dışında kamu kurumlarının yurtlarına yerleştirdiğimiz izole tuttuğumuz diğer personelimiz göreve kabul edilecek ve görevi onlar devralacaklar" ifadelerini kullandı.

İKİ PERSONELİN NİKAHI KURUMDA KIYILDI

İzolasyon nedeniyle 3 hafta boyunca çalışmak zorunda kalan iki personelin, nikah tarihlerinin bu sürece denk geldiğini ve nikahlarını kurumda kıydıklarını da belirten Savcı İzgeç; "Yanımızda bulunan 2 personelimiz de bu kapsamda görev yapan Aykut bey ve Mehtap hanım daha önce evlilik kararı almış ve bu konuda nikah tarihlerini de almışlardı 5 Nisan olarak. Kurumda izole oldukları için nikahlarını kıyamama ihtimalleri vardı. Bizden talepte bulundular ve biz de bu mutlu günlerini bölmek istemedik. Dün Edirne Belediyesi nikah memurunu davet ettik. Kurumda kendi aramızda nikahlarını kıydık. Bize de bu kapsamda arkadaşlarımıza şahitlik yapmak nasip oldu" dedi.

"MUTLUYUZ, GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Nikah tarihlerini daha önceden aldıklarını ve kurumda kıymak zorunda kaldıklarını söyleyen Mehtap Yalnız; "Nikah tarihini daha önce almıştık. Bu koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbrilerden dolayı nikahımızı burada kıymak zorunda kaldık. Ama mutluyuz, görevimizin başındayız. Amirlerimiz de izin verdiler sağolsunlar. Herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR HATIRA OLDU"

Aykut Kuru da, kurumda nikah kıymanın kendileri için güzel bir hatıra olduğunu söyledi. Kuru; "Burada izolasyonda, görevimizin başındayız. Burada nikahımızı kıydık. Çok güzel bir hatıra oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık tehlikesi geçiren Gölbaşı Göleti'nde doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan, geçtiğimiz yaz kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi. Gölbaşı Barajı'nın, çiftçinin şah damarı olduğunu söyleyen Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Rabbim yardım ederse, yağışlar biraz daha devam ederse bir nebze de olsa çiftçimiz nefes alacak" dedi.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı, geçen yaz kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan barajda yaşanan kuraklık, yağışların artması ve Uludağ eteklerindeki karların erimesiyle son buldu. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmının sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi.

'GÖLBAŞI GÖLETİ, ÇİFTÇİMİZİN ŞAH DAMARI'

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Gölbaşı Göleti, bizim şah damarımız. Çiftçimizin atar damarı. Bu göletimiz, Gölbaşı'ndan başlayıp, tüm Demirtaş Ovası'nın su havzasını sağlayan sulama göletimiz. Nisan yağmurları güzel gidiyor. Karların da erimesiyle su var gibi görünüyor fakat beklediğimiz doluluk yok. Göletin havzası kil dolu olduğu için fazla dolu görünüyor. Dolu testi, su almaz. Suyun aktığı havza kil, çakıl gibi şeylerle dolu. Göletin bir an önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.

'TEMİZLİK YAPILMASI ŞART'

Yağışlarla birlikte baraj gölündeki doluluk oranının artabileceğini dile getiren Kılıç, "Rabbim yardım ederse, yağışlar biraz daha devam ederse bir nebze de olsa çiftçimiz nefes alacak. Geçtiğimiz yıl gibi kurak bir mevsim geçirirsek sıkıntı yaşayacağız. Bunun bedelini ülke olarak öderiz. Bursa, Antalya, Harran Ovası'ndaki çiftçi üretmezse, ülke olarak sıkıntı yaşayacağız. Çiftçimiz için önemi büyük olan Gölbaşı Göleti'nin temizlenmesi gerekiyor. 30 santimetre derinliği olan yerler var. Bazı yerlerde 8, bazı yerlerde 10 metreye kadar acil temizlik gerekiyor" diye konuştu.

Siirt'te karantinadaki vatandaşların ihtiyacını jandarma gideriyor

SİİRT'in Şirvan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle dün gece karantinaya alınan Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezrada giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrol ediliyor. Jandarma ekipleri, yerleşim yerlerinde yaşayanların ihtiyaçlarını da alıp teslim ediyor.

Şirvan'a bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronovirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarının dün gece karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma ekipleri karantinaya alınan köy ve mezraların giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantina uygulanan yerleşim yerlerinde yaşayanların ihtiyaçları için de yardımcı oluyor. Ekipler, vatandaşların maaş, yiyecek, temizlik ve ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını alıp, evlerine teslim ediyor.

Koronavirüs vakası olmayan Anamur'da çilek ve muz üretimine devam

MERSİN'de yılda yaklaşık 500 bin ton muz ve 300 bin ton çileğin üretildiği Anamur ilçesinde Kaymakam İsmail Gültekin, ilçede koronavirüs vakası bulunmadığına dikkat çekerek, çilek ve muz üretimine devam edileceğini söyledi.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, daire amirlerinin de katılımıyla makamında basın toplantısı düzenledi. İlçede herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığına dikkat çeken Gültekin, vaka olma ihtimaline karşı üst düzey tedbirler aldıklarını vurguladı. Gültekin, "Yılda yaklaşık 500 bin ton muz ve 300 bin ton çileğin üretildiği ilçemizde çilek ve muz üretimine devam edeceğiz ama hastalıkla ilgili tedbirlerimizi de alacağız" dedi. Anamur'a dışarıdan gelen yazlıkçıların durumu hakkında da bilgi veren Gültekin, şunları söyledi:

"Gerek emniyet birimlerimiz, gerekse jandarma bürümlerimiz, tüm ilçedeki yazlıkları kontrol ediyorlar, ettiler. Şu an ilçemize kaç kişinin geldiğini, hangi evde yaşadığını biliyoruz. Jandarma bölgesinde ve emniyet bölgesinde farklı farklı kalanlar var ama yazlıklarda şu an itibarı ile 2 bin 300 civarında vatandaşımız kalıyor. Bunlardan 14 günlük karantina süresini tamamlamayan emniyet bölgesinde 29 kişi kaldı, jandarma bölgesinde de yaklaşık bir 15 kişi kaldı. İkisini topladığımızda 50'ye yakın, 14 günlük karantina süresini tamamlamamış vatandaşımız var. Bu vatandaşımızın da günlük kontrolleri yapılıyor. Gördüğünüz her yazlık için gelmiş kişiyi lütfen potansiyel hastalık taşıyabilecek kişi olarak algılamayalalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Anamur KYK yurduna yerleştirilen 135 kişinin ise durumunu normal ve vakaya rastlanmadı."

Kaymakam Gültekin, sosyal yardımlar kapsamında 5 bin aileye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı

SERİK Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları videoyla koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, koronavirüsle mücadelede evde kalmaları tavsiye edilen vatandaşlara hazırladıkları video ile çağrı yaptı. Öğrenciler ve öğretmenleri kendi çektikleri videoda işaret diliyle 'evde kal' çağrısında bulundu. Okuldan yapılan açıklamada, "Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin içinde bulunduğu Vefa Destek Grubu, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türk işaret dilini kullanarak 'Sağlığın için evde kal' diyerek farkındalık oluşturmuştur. Hem işitme engelli hem de diğer tüm vatandaşlarımıza 'Sağlığın için evde kal' çağrısı yapan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi.

Yaban ördeklerinden görsel şölen

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum ilçesinde denizde sürü halinde yüzerken ve denizin üzerinde uçarken görüntülenen yaban ördekleri renkli görüntüler oluşturdu.

Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe sahili açıklarına dün öğleden sonra yaban ördekleri akın etti. Denizde sürü halinde yüzerek ilerleyen binlerce ördek renkli görüntüler oluşturdu. Yaban ördekleri evinin balkonundan turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala görüntüledi.

Ördekler bir süre deniz üstünde görüldükten sonra uçarak bölgeden ayrıldı.

