DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de Heyeti Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, HTŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu B.Z. ve A.E. kaldıkları evde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakalanan HTŞ şüphelilerinin adli tabipliğe getirilmesi

-Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Samed Aydın SUN- KAYSERİ,

========================

Erzurum'da pazarcıların yer kavgası

ERZURUM merkez Palandöken İlçesi'nde yer tartışması yüzünden çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavga polis merkezi önünde devam etti. Polis merkezi önüne aracıyla bekleyen bir kişi, silahıyla bir kişiyi yaraladı.

Olay sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre semtinde kurulan Salı pazarında meydana geldi. Burada yer yüzünden 20'ye yakın pazarcı arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, gözaltına alınan 2 kişi Gürcükapı, 3 kişi de Gölbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Pazarda yeni bir olay yaşanması için polis güvenlik tedbirlerini artırdı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE MERMİ YAĞDIRDI

Pazarda yaşanan kavga sonrası öğle saatlerinde Gölbaşı Polis Merkezi önü karıştı. Polis merkezine yakın bir noktada otomobiliyle bekleyen bir kişi, içerden çıkan bir kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat, çevik kuvvet ekipleri bölgede yığılan vatandaşları uzaklaştırırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinde 7 kurşun topladı. Olayı gören bir vatanda, araçla gelen saldırganın elindeki silahla ateş ettiğini kendisinin de birini vurursun diye ikaz ettiğini söyledi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kavgaya karışan esnafa, bir hafta boyunca pazarlara girme yasağı getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri ve toplanan polis ekipleri

-Polislerin vatandaşları uzaklaştırması

-Çevik kuvvet ve özel harekat polisleri

-Olay yerinde inceleme yapılması

-İşaret konulan mermiler

-Bir görgü tanığının olayı anlatması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=========================

Emekli öğretmen, komşusunu öldürüp intihar etti

KASTAMONU'da, emekli öğretmen İlhan Pelenk (53), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı komşusu Gülten Temir'i (38) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen İlhan Pelenk, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu 1 çocuk annesi Gülten Temir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti. Temir, vücüduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Detay

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU

==========================

Bitlis'te toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı operasyonda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Şehit J. Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu" başlatıldı. Operasyon kapsamında 5 Nisan'da arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü basma tip ateşleme anahtarlı, 3 adet plastik şişe içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 15 kilogram 3 adet EYP, aynı bölgede yürütülen Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonunda ise yine toprağa gömülü vaziyette zaman ayarlı, ateşleme anahtarlı, cam kavanoz içerisinde, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP ile 1 adet patlayıcısı olmayan zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar savcının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

========================

Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs salgını sonrasında yaşanabilecek olası gıda sıkıntısına karşı belediyeye ait 35 dönüm araziye mısır tohumu ekiyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'ye 'boş arazileri değerlendirelim' çağrısı yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, salgın sonrası oluşabilecek olası gıda sıkıntısına karşı, belediyeye ait 7 farklı alanda toplam 35 dönüm araziye, mısır tohumu ekmeye başladı. Tarımla ilgili sivil topum kuruluşu temsilcileriyle 10 günlük fikir alışverişi sonrasında mısır yetiştirme kararı alan belediye, ilk ekimi Güzeloba Mahallesi 'ndeki arazide gerçekleştirdi. Tohum ekimine Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, belediye personeli ve sivil toplu kuruluşu temsilcileri katıldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Uysal, Türkiye'ye 'boş arazileri değerlendirelim' çağrısı yaptı. Türkiye genelinde boş arazi kalmamasını ve gıda ürünlerinin ekimi yapılmasını talep eden Uysal, " Antalya 'nın tarımla ilgili sivil toplum temsilcileri burada. Boş arazi kalmasın. Çünkü bize hububat satan ülkelerde satış durdu. Bizim ihracatımız devam ediyor. Olası bir tehlike durumu var. Bizim de buna karşı imkanları geniş olan Türkiye'de çok arazimiz var. Arazilerimizi dolduralım gecikme bizi sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.

Mısır ekimi için 10 gündür araştırma yaptıklarını anlatan Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Bir ay önce onlarca ürün ekimi yapılabilirken bugün mevsimden dolayı birkaç ürün ekimi yapılabiliyor. Un ve ekmeği yapılabildiği için mısır ekeceğiz. Belediyemize ait 35 dönüme ekim yapacağız. Türkiye'ye boş arazilere ekim yapılması çağrısı yapıyoruz. Bu alandaki gecikme bize zarar verir. Herkes boş arazilerini dikmeli. Bütün potansiyeli kullanalım aksi halde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyoekonomik durumu daha zarar verebilir."

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin de şehir içerisindeki boş alanlarda üretim yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Şahin, "Koronavirüs insanı öldürür, kıtlık insanlığı öldürdü. Tarımın devamlılığı şart olduğunu biliyoruz. Çiftçi ve üreticileri sağlığını koruyarak faaliyetine devam edebilmeli. İthal ettiğimiz gıda ürünlerinde zorluk çekebiliriz Muratpaşa'dan başlayan hareketin Türkiye genelinde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise şöyle konuştu:

"Tarım olmazsa 83 milyonun yaşama şansı yok. Buradaki 35 dönüm ülkeyi besleyemez, ama 1 metre yerin boş kalmaması için farkındalık yaratmak istiyoruz. Üreticiye banka borçlarının 1 yıl ertelenmesi gibi destek bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Mısır tohumlarından detay

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal açıklama

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin açıklama

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp açıklama

Katılanlardan detay

Mısır dikiminden detay

HABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

========================

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kentte alınan koronavirüs önlemleri ve salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, "Bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti, insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek, önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın dağıttığı yardım paketlerinin bazılarını, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantında kendi elleriyle hazırladı. İçeriğinde bir evin ihtiyacı olan salçadan, pirince, makarnadan, zeytine, yağdan bakliyata kadar tüm gıda maddelerini barındıran 7 bin 500 koli ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Kolilerin 2 bin 500'ünü il merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hazırlarken, 5 bin koliyi ise hayırsever Nergis Cömertoğlu bağışladı.

7500 PAKET YOLA ÇIKTI

65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağının getirildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduklarını söyledi. Bu grupların, evinden çıkamayan ve özellikle yalnız yaşayanlara yardım ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, 19 ilçede çalışmaların başladığını söyledi.

Sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'daki 38 bin vatandaşa 1000'er lira nakdi yardım yapıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gıda yardımı yapılması hususunda bir kaynak aktarıldığını anlatan Münir Karaloğlu, "İl merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 2 bin 500 paket yardım kolisi hazırladı. Buna destek olarak Nergis Cömertoğlu da hayırsever olarak 5 bin paket bağışta bulundu. Bugün toplamda 7 bin 500 paket yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

'GEVŞERSEK ÖNÜNÜ ALAMAYIZ'

Vali Karaloğlu, yardıma muhtaç olanların kesinlikle evlerinden dışarı çıkmamalarını telefonla ilçe kaymakamlıkları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşmalarının yeterli olduğunu söyledi. Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından kentin genel durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Şu ana kadar alınan tedbirlere vatandaşların büyük titizlikle dikkat ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu şöyle konuştu:

"Koronavirüs mücadelesiyle ilgili bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza, titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Erzak lıstesınden detay görüntü

Erzaklardan detay görüntü

Valinin konuşması

Vali ve hayır severin kolileri doldurması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=========================

Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı. Barınağa götürülen kuşun tedavisine başlandı.

İnegöl ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Murat Derin, öğle saatlerinde dairesinin balkonunda, uçmakta zorlanan bir ebabil kuşu gördü. Derin, ebabil kuşunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Barınak yetkilileri tarafından, kuşun kanatlarının tutulduğu ve bu sebeple uçma yetisini kaybettiği ifade edildi. Barınaktaki veterinerler, ebabil kuşunu tedavi altına aldı.

Derin, "Bugün mübarek Berat Kandili. Bizim de bu mübarek günde, balkonumuza mübarek bir kuş misafir oldu. Ebabil kuşu, ülkemizde nadir görülen ve Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen bir kuş. Genelde yüksek yerlerde konum alıyor. Balkonumuza nasıl geldiğini bilemiyoruz, su ve yem vermeye çalıştık. Hayvan barınağına teslim ettik, veteriner arkadaşlarımız ilgilenecektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ebabil kuşundan detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

========================