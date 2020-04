DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (4)

ŞEHİTLERDEN 2'Sİ EMEKLİ KORUCU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı EYP'yi infalak ettirdiği saldırıda şehit olan Alaattin Yıldız (50), Hacı Akdeniz (50), Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa'nın (32) otopsi işlemleri sürüyor.

KIZI PKK'DAN KAÇIP TESLİM OLMUŞ

Sivil şehitlerden Hacı Akdeniz ve Alaattin Yıldız'ın emekli güvenlik korucusu olduğu belirlendi. Hacı Akdeniz'in kızı Fatma'nın 2012'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı, 2019'da ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız'ın 5'er, Hazar'ın 4 ve Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR

Güleda Cankel duruşması ertelendi

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılandığı dava 30 Haziran'a ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları mazeret bildirerek mahkemeye katılmadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Haziran tarihinde erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kavgada, sosyal mesafe ihlalinden 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde 6 Nisan günü saat 09: 30 sıralarında iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Birbirleri ile akraba olan K.D. (46), H.D. (60), İ.D. (41), P.D. (32), R.D. (20) ve S.D.'ye (18) İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kavgaya karıştıklarını tespit ettiği 6 şahsa,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve Sosyal Mesafeye Uyma emrine muhalefet ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3.150 TL olmak üzere toplam 18.900 TL idari para cezası uygulandı.

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı),

Ağrı'da kargo aracında, kaçak sigara ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

AĞRI'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait araçta, 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kargo firmaları aracılığı ile Batı illerine kaçak malzeme götürüleceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı uygulama noktasında durdurdu. Burada savcılık kararı ile araçta yapılan aramalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra, 300 adet elektronik sigara tütünü, 400 adet faturasız markalı çanta, bin 500 adet faturasız oyuncak ile 290 adet Türkçe ibare olmayan Dermaroller ele geçirildi.

200 lira alacağı için arkadaşını odunla dövdü

KARAMAN'da tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi odunla dövdü. Sultani, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde meydana geldi. Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den iddiaya gre 200 lira alacağı istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taheri, Sultani'ye odunla saldırıp dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbari üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem

TOKAT'ta taksici Hüseyin Yıldırım, şoför koltuğu ile yolcuların arasını şeffaf branda çekerek koronavirüse karşı önlem aldı.

Kentte 24 yıldır taksicilik yapan Hüseyin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle aracında brandalı önlem aldı. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Yıldırım, brandaya açtığı bölmeden de müşterilerinden para alıyor.

Müşterilerinin ve kendisinin can güvenliği için bunu yaptığını söyleyen Hüseyin Yıldırım, "Ülkemizi ve dünyayı sarmış olan bu virüs vakası hepimizi etkiledi. Biz hem kendimizin hem de müşterilerimizin can güvenliği için kendimce tedbir aldım. Pratik olarak kendime kabin gibi yaptım. Hem arkadan hem yandan buradan para transferini sağlıyorum. Müşterilerimin bana teması olmuyor, benim müşterime kadar temasım olmuyor. Burada her iki tarafın da can güvenliği için bunu düşündüm yaptım" dedi.

MÜŞTERİSİ SAYISI ARTTI

Müşterilerinin uygulamadan memnun olduğunu ve işlerinin arttığını belirten Hüseyin Yıldırım, "Müşterilerimiz çok memnun. Teşekkür eden var, binip memnun kalıp arayanlar var. Arkadaşlarını, dostlarını arayarak önerenler var. Bunu yaptıktan sonra müşterimizde bir artış oldu. Memnunum. Müşterilerimiz için de bizim içinde iyi oldu. Bu belalardan inşallah biran önce kurtuluruz. Müşterilerimiz indikten sonra dokundukları ve tuttukları yerleri dezenfekte ile ve ıslak mendille temizliyorum, siliyorum. Aracın her kapısında da dezenfekte ve ıslak mendilim var" diye konuştu.

Kuşadası kıyılarında zehirli ölü denizanaları vurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya ölü denizanaları vurdu. Yetkililer tarafından yapılan incelemede içlerinde 'pergelli' denizanası olarak bilinen türün zehirli olduğu belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, mor renge sahip olan türün ölüyken bile zehrini koruduğunu belirterek, "Görenler çıplak elle temas etmesin" dedi.

Kuşadası'nda; kıyıya ölü halde vuran birçok denizanası bulundu. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, Yılancı Burnu, Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri ve Güzelçamlı kıyılarında rastlanan ölü denizanalarından parça alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, içlerinde Latince adı 'Pelagia Noctiluca' olan ve 'pergelli' deniz anası olarak bilinen türün zehirli olduğu tespit edildi.

'SİRKELİ SU İLE YIKAYIN'

Mor renge sahip pergelli denizanasının ölüyken bile zehrini koruduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu canlıya kesinlikle çıplak elle dokunmayın. Eğer zehir, yüz ve gözle temas ederse canınız çok yanabilir. Bu durumda cildinizi ve gözlerinizi sirkeli suyla bolca yıkayın. Pergelli denizanası gibi canlıların Kuşadası kıyılarında görülmesinin başlıca nedenleri arasında insanların deniz ekosistemine saygı göstermemesi geliyor. Son 1 ayda ilçemizde 8 ölü deniz kaplumbağası bulduk. Deniz kaplumbağaları, denizanalarıyla beslenen canlılar olduğu için sayıları azalmaya başladığında bu tür olaylar yaşanıyor" dedi.

