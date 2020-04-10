DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cemil SEVAL - Serkan ÖZDEMİR/ Soma, MANİSA

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Kamyonun açık kalan damperinin yıktığı 2 tonluk tabela, otomobilin üzerine devrildi

NİĞDE'de, sürücüsünün damperi açık unuttuğu kamyon, organize sanayi bölgesinin 2 tonluk tabelasını yıktı. Tabelanın üzerine devrildiği otomobil zarar gördü.

Nığde- Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde, damperi açık unutan kamyon sürücüsü, OSB 'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyonun gelişi

-Kamyonun tabelayı devirmesi

Ali KADI/NIĞDE

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Mersin'de yasakları ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi

MERSİN'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 80 kişiye toplam 38 bin 955 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri ve faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklama göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahısların sokağa çıkma işlemleri ile ilgili olarak, 1 kişi hakkında adli işlem, 22 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 9 bin 232 para cezası kesildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak bin 568 TL para cezası kesildi. Mesire ve piknik alanları ile sahillerde uygulanan tedbirlere uymayan 53 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 26 bin 439 TL para cezası kesilirken, yüzde 50 kapasite yasağına uymayan 13 yolcu aracına bin 716 TL para cezası uygulandı. Vefa Sosyal Destek Grubu ve sokağa çıkma ihlali işlemleri ile ilgili, 270 kişi ikaz edilerek eve gönderilirken 36 kişi hakkında adli, idari işlem yapıldı.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI

Koronavirüs salgını nedeniyle fırsatçılığa yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin adet maske, 462 adet koruyucu tulum ve bin adet maske lastiği yakalandı. Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 53 bin 847 araç içerisinde bulunan toplam 94 bin 354 kişiye bilgilendirme yapıldı.

7 MİLYON 691 TL ÖDEME YAPILDI

Sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 476 personel görevlendirilirken, 11 bin 683 vatandaşa 7 milyon 691 bin 635 TL ödeme yapıldı.

CEZAEVİNE GELEN VATANDAŞLAR ATEŞİ ÖLÇÜLEREK İÇERİ ALINIYOR

Hükümlü ve tutukların kaldığı cezaevlerinde görev yapan jandarma birlikleri tarafından cezaevi girişinde içeriye girmek isteyen tüm şahısların ateşini ölçerken, sevk nakillerde tutuklu ve hükümlünün maske ve eldiven takması, jandarma personelinin ise koruyucu elbise giymesi sağlanıyor. İl ve ilçe Jandarma Komutanlıklarında görevli tüm personelin mesai başlangıcında ateşi ölçülürken, maske ve eldiven dağıtılarak, bina ve kullanılan araçların dezenfektanı yapılıyor. Ayrıca Jandarma birimlerine istek ve talepleri için gelen vatandaşların da güvenlik tedbirleri çerçevesinde ateşi ölçülerek maske ile el dezenfektanı kullanması sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyahat eden araç sürücüleri uyarılırken

-Yasakları ihlal eden vatandaşlar uyarılırken

-Yaşlı vatandaşlara yardım edilirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu oldu

ORDU'da evine gelen Vefa Destek Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla sosyal medyada ilgi odağı olan Burhan Kılıçkını (76), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kılıçkını, kızı ve damadı tarafından 15 yıldır yaşadığı Ordu'dan ayrılıp, tedavisini sürdüreceği memleketi Mersin'e götürüldü.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla, bu kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor. Ordu'da ekiplerden daha önce yardım isteyen Burhan Kılıçkını'nın talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Altınordu Belediyesi Zabıta ekiplerince karşılandı. Sipariş verirken sergilediği kibar tavrıyla sosyal medyada yoğun ilgi gören ve birçok kişinin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını, ayak bileğinden rahatsızlanınca ekiplerden tekrar yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Burhan Kılıçkını tedaviye alındı. Burada yapılan tedavinin ardından Kılıçkını, bugün taburcu edildi.

Mersin'den gelen kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) ile birlikte hastaneden ayrılan Burhan Kılıçkını, daha sonra Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi'nde yaşamını sürdürdüğü evine geldi. Evinden bazı eşyalarını alan Kılıçkını, daha sonra 15 yıl yaşadığı Ordu'ya ve evine veda edip, memleketi Mersin'in yolunu tutu. Özel seyahat izin belgesi alan Kılıçkını, bundan sonraki yaşamını Mersin'in Nezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde sürdürecek.

'MEMLEKETİME YERLEŞMEYE KARAR VERDİM'

Evinin önünde konuşan Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle memleketine yerleşme kararı aldığını söyledi. Tek yaşadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Kılıçkını, "Burada 15 yıl oturdum. 15 yıl oturduktan sonra da başıma bu rahatsızlık geldi. Ayağımda şeker hastalığı nedeniyle bir yara var. Sol ayağımın topuğunda. Bir türlü iyileşmedi. Çok doktorlara gittim. Baktılar ufak yara merhem verdiler. Pansuman suyu verdiler. Fakat tek yaşadığım için pek bakamadım kendime. Bu nedenle Devlet Hastanesi'nin Acil Servisine gittim. Beni Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakil ettiler. Plastik Cerrahi Doktoru benim memleketim Mersin'de Tıp Fakültesi'nde varmış. Orada ameliyat olmam gerekiyormuş. Sol ayağımda dört damar tıkalıymış. Onu açacaklarmış. Ondan sonra yarayı tedavi edecekler. Rahatsızlığım nedeniyle en sonunda memleketim olan Mersin'de kalmaya karar verdimö dedi.

'ÖRNEK OLSUN DİYE GÜZEL TÜRKÇE KONUŞUYORUM'

Zabıtaya verdiği kibar yanıtlarla Türkiye 'de gündem olduğu anımsatılan Kılıçkını, "İnsanlara örnek olsun diye güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimeler kullanmaya gayret gösteriyorum. İyilikten başka güzellik düşünmüyorumö ifadelerinde bulundu.

'ÖLÜNCE BENİ BURAYA GÖMSÜNLER DİYORDUM'

Ordu'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu kaydeden Kılıçkını, "Ordu'yu özlerim. Ben bile burada ölürsem şu yeşillikler içerisinde beni gömün diyorum. Memleeketin yazın ateş gibi yanıyor. Çok sıcak. Burada kendime göre eş bulamadım. Eş bulamayınca kızımla birlikte memleketime gitmeye karar verdim. Memleketimde bana ufak tefek kiralık ev bulacaklar. Buradaki eşyalarımı kargoyla alıp, Mersin'e götüreceğimö diye konuştu.

'HİLMİ GÜLER KİBAR VE ASİL BİR İNSAN'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler 'e de teşekkür eden Kılıçkını, "Buradaki memur arkadaşlar sağolsunlar geldiler, ilgilendiler. Herhangi bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. Tek yaşadığım için bazen yemeğimi yaparken erzaklar lazım oluyor. Onu alıp bana getirdiler. Sayın Hilmi Güler başkanımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Kibar ve asil bir insan. Olgun ve pişkin bir insan. Ne mutlu öyle insanlara, öyle insanaö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden taburcu ediliş görüntüsü

-Burhan Kılıçkını evine getirilişi

Kılıçkını konuşması ve veda etmesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Mustafa KIRLAK/ORDU,

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Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi

DÜZCE'de, A.Y. küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetin direksiyonuna geçirerek, sürüş eğitimi verirken, o anları sosyal medyada yayınladı.

Düzce 'de yaşayan A.Y. küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçirerek sürüş eğitimi verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük kişilerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkaran baba, mahalle yollarında çocuklarına kamyoneti kullandırdı. A.Y. oğlu ve kızının kamyoneti kullandığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Küçük kızın dizlerinin üzerinde oturarak direksiyonu kontrol etmesi dikkat çekti.

Trafik yetkilileri, A.Y.'nin aracı bir sürücü kursundan aldığını, babanın, kızı aracı kullandığı sırada gaz ve freni kontrol ettiğini belirterek, A.Y.'nin daha önce araçta bulunan mekanizmayı değiştirmesi konusunda uyarıldığını belirtti. Yetkililer, A.Y.'nin yayınladığı görüntüleri incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İki küçük çocuk aracı sürerken görüntüler ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Emniyetin kuruluş yıldönümü o kurala uyarak kutlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmelikan, Atatürk büstüne çelenk sundu. Özmelikan'ın yanı sıra törene İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Sağlam ile şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı komiser Yusuf Keleş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyarak alanda durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinden detay görüntüler.

Komiser Yusuf Keleş'in günün önem ve anlamını belirten konuşmasını yaparken

İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmelikan'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasından görüntü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından görüntüler

İlçe Emniyet Müdürlüğü tören alanında sosyal mesafe korunarak toplu foto

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Zabıtadan 8 yaşındaki Arda'ya doğum günü sürprizi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zabıta ekipleri, annesi ve babası kronik hasta olduğu için dışarı çıkamayan 8 yaşındaki Arda Sözen'e doğum günü sürprizi yaptı. Zabıta ekiplerinin getirdiği pastayı üfleyen küçük Arda, büyük mutluluk yaşadı.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde kronik hastalıkları bulunan Mesut Sözen ve eşi, doğum günü olan oğulları için pasta almak için dışarı çıkamayınca zabıtadan yardım istedi. Bunun üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin evine gitti. Kapı zili çaldığında karşısında zabıtaları ve doğum günü pastasını gören Arda, büyük mutluluk yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Arda, sürprizi hazırlayan ekiplere teşekkür etti.