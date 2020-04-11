DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 14

6 saat önce

Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler*- Antalya'da fırıncılar sipariş verilen ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Ekmek fırınından; sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava istediler

*- Antalya'da fırıncılar sipariş verilen ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

*- Ekmeğin yanı sıra fırınlardan sigara, kola, 6 dilim fıstıklı baklava gibi ilginç siparişler de veriliyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 30'u büyükşehir 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkmayı yasakladı. Yasağın 12 saati geride kalırken turizm kenti Antalya'da sokaklar adeta sessizliğe büründü. Yasağın ilk dakikalarından itibaren önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak ekmek almak için beklediği fırınlar çalışmalarını bugün de hız kesmeden devam ettirdi. Fırın işletmecileri vatandaşın evden çıkmaması için ekmekleri siparişle almaya başladı. Telefonla verilen ekmek siparişlerinin ardından ekmekler kapalı kasa kamyonetlerle adreslere gönderilip kapıya kadar ulaştırıldı.

İLGİNÇ İSTEKLER DE VAR

Kent merkezindeki fırınlardan birinin işletmecisi Ali Danış, yasağın ardından sabah erken saatlerden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını ve Çok yoğun olduklarını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç isteklerin olduğunu da vurguladı. Bazı vatandaşların fırında olmayan ürünleri talep ettiğini ifade eden Danış, "Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.

Bir başka fırın işletmecisi Cihan Kolçak ise ekmek siparişlerinin iyi olduğunu sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini ve böylece mağduriyetin önüne geçtiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekmeklerin tezgaha dizilmesi

RÖP 1: Celal Kolçak

Ekmek alanların görüntüsü

RÖP 2: Abdullah Dağ

Ekmeklerin fırından çıkışı

RÖP 3: Ali Danış

Detaylar

421 MB-- 03.48// HD

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, -

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AKYAZI'DA FIRINLAR EKMEK DAĞITTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren 36 ekmek fırını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah saatlerinde itibaren vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarla mahalle mahalle gezerek ekmek dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen fırınlara ait araçlardan ekmek satın aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fırından ekmek siparişi

Araçların sokakları gezerek ekmek satması

Vatandaşların konuşması

Vatandaşların ekmek alması

Detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

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Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Bursa'da fırıncılar, üretimini yaptıkları ekmeği vatandaşın evlerine kadar götürüyor. Bazı fırıncıların da kendi araçlarıyla birlikte sokak sokak gezerek ekmekleri dağıttığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca dün gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 ilden Bursa'da, fırıncılar faaliyetlerini sürdürüyor. Fırıncılar, telefon ile aldıkları siparişleri, vatandaşın kapısına kadar götürerek teslim ediyor. Fırınlar, araçlarla sokak sokak dolaşıp, ekmekleri evlere teslim ediyor. Servis elemanı bulunmayan fırınlara ise, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri dağıtımda yardımcı oldu.

Ekmek satışlarında da önceki günlere kıyasla artış görüldüğünü dile getiren fırın işletmecisi Ali Salim, "Sokağa çıkma yasağının ardından işlerimizde oldukça fazla artış oldu. Vatandaşlar bizleri telefonla arayarak siparişte bulunuyor. Bizler de servis araçlarımızla ekmek servisinde bulunuyoruz" dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentin ilçelerinde de sessizliğin hakim olduğu görüldü. Polis ekipleri, il genelinde kontrolleri sağlarken, yasak dışında kalanlar hariç, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin verilmiyor.

Görüntü dökümleri;

-Ekmek üretiminden detaylar

-Fırıncıdan açıklama

-Evlere servis görüntüleri

-Araçla sokak sokak dağıtım

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-Hasan BOZBEY/BURSA,

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Korkuteli'de sokaklar sessizliğe büründü

*- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk evlerine kapanınca sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Korkuteli Devlet Hastanesi, su dağıtıcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapandı. İlçede vatandaş sokağa çıkmazken, sokaklar ve meydanlar da boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları evlere servis yapan fırınlar tarafından karşılandı. Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yasağın başlamasıyla birlikte ilçede görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağa çıkma yasağı kararının sorunsuz uygulanmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zabıta memurların sokakta halkı anons sistemiyle uyarması

Sokakların boş kalması

Detaylar

HABER -KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (Antalya)-

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Hatay'da caddeler boş kaldı

HATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 31 ilden Hatay'da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, yasak kapsamı dışında olanlar dışında kimsenin olmadığı görüldü. Temel ihtiyaçları için evlerinden çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:11 Kaynak: DHA

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