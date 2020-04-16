DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil 2 TIR'ın arasına sıkıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Murtalı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 TIR'ın arasına sıkıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Büyük Karıştıran Beldesi Karayolu'nun fabrikalar mevkisinde meydana geldi. M.A., yönetimindeki otomobil ile fabrikaya giriş yapmak isteyen TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 TIR'ın arasına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M.A. ile beraberinde bulunan N.A., araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak, götürüldükleri Muratlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-TIR'ın çıkış yapması

-Otomobilin iki TIR'ın arasına girmesi

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Antalya'da pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında herkesin arasında 1 metre mesafe olacak şekilde tek sıra girişlerin yapıldığı pazarda vatandaşlar, ürünleri satın alırken tezgahta sosyal mesafeye dikkat etmeden yan yana alış veriş yaptı.

Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında Antalya'da pazar yerine girişler tek kapıdan gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin, pazar girişinde sosyal mesafeye uyarak sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kapıda yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Zabıta pazara gelenlere sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Giriş kapısında belirli zaman aralıklarında içeri girenlerin, dışarıda uyulan sosyal mesafeye tezgah başında dikkat etmediği gözlendi. Pazar alanında herkesin maske ve eldiven kullanmasına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmemesi şaşkınlık yarattı. Bazı vatandaşların da yasak olmasına rağmen ürünlerini seçerek satın aldığı gözlendi.

Pazara girmek için sırada bekleyen bir vatandaş, dışarıda uzun süre sırada bekleyenlerin pazar içinde sosyal mesafeye dikkat etmemesinden dolayı alış veriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, tepki gösterdi.

Pazarda alışverişe gelen Şengül Kaplan, "Sosyal mesafeye uyarak içeri alınmak çok güzel. Sağlımız için çok önemli. Dışarıda tedbir alınmaya çalışılıyor ama içerde insanlar dikkat etmiyor. Dikkat etseler sağlığımız için çok iyi olacak" dedi.

Erdal Kapı da "İçerisi çok kalabalık. Sıra bile çok kalabalık. Dışarıda bile sosyal mesafeye pek dikkat edilmiyor. Uygulayamıyoruz ve ne yaptığımızı bilemediğimiz haldeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazar dış tek sıra detay

Zabıta uyarı detay

Pazar dışı uzun kuyruk detay

Pazar içerisi vatandaşlar ve tezgah detayları

Şengül Kaplan röp1

Erdal Kapu röp2

Bir vatandaş röp3

Genel detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Yol ortasında lüks otomobilinden inip, tulumu ile böyle oynadı

Antalya'da Koronavirüse karşı koruyucu tulumunu giyen kadın sürücü, yol ortasında durdurduğu lüks otomobilinden inip dans etti.

Halay, çekip, Ankara oyun havalarına oynayan kadın sürücüye balkonlarda bulunan vatandaşlar alkışları ile tempo tutarken, bir kişide o anları cep telefonu ile anbean görüntüledi.

Kepez ve Muratpaşa ilçesinde sokaklarda lüks otomobilinden inip, oynayan kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobiline binip gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Lüks otomobilden inen sürücünün oynaması

Balkonlardan sürücüye alkışlı tempo

Vatandaşın oynayan sürücüyü çekmesi ve kameraya alması

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: ANTALYA,

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Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor

AKSARAY'da koronavirüs salgınına karşın çalışmalarını aralıksız sürdüren çiftçiler, kentin en büyük geçim kaynaklardan birisi olan çerezlik ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturdu. Çiftçilerin çalışmaları sırasında, salgına karşı önlem aldıkları görüldü.

Koronvirüs salgını nedeniyle birçok sektörde çalışmalarda kısıtlamaya gidilerken, tarım sektöründe çalışmalar aralıksız sürüyor. Kazıcık köyünde traktörüne binen çiftçiler, önce arazileri ekim yapılır hale getirdi, ardından ise geçim kaynakları olan ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı ekimine başladı. Çiftçilerin maske takıp, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'da 390 bin dekar ekilebilir alanın olduğunu belirtti. Çiftçilerin tarlalarında çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Saklav, şunları söyledi:

"Şehrimizin ekilebilir alanlarında şeker pancarı, ay çekirdeği ve patates tohumları tarlalarla buluşuyor. İlk hasadımız da sarımsakta olacak, daha sonra arpa olarak devam edecek. Şu an için Aksaray'da tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. Çiftçilerimiz tarlalarında ekim ve dikim işlerine devam ediyor. Kentte her hangi bir gıda maddesinin temininde, arzında ve pazarlamasında sıkıntı yok. Bizler de sahadayız, çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz üretiyor, bizler de onlara destek veriyoruz. Gıda denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Şu anda şehrimizdeki bütün gıda işletmelerini denetledik. Uyarıyoruz, rehberlik eğitimleri veriyoruz, böylelikle koronavirüs tedbirlerimizi almış oluyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde herhangi bir sıkıntımız yok."

Çiftçilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Koronavirüs hem dünya üzerinde, hem de ülkemiz üzerinde ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Biz çiftçiler olarak üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yanında olacağız. Şehrimizde yaşayan insanları doyurmaya devam edeceğiz" dedi.