DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Bağ evinde çıkan yangın iki kardeşi canından etti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 3 yaşındaki Irmak Kartal ve ablası Nazlı Kartal kaldıkları bağ evinde çıkan yangında yaşamlarını yitirdi.

Çine'nin kırsal Cumalı Mahallesi'ndeki Ayşe- Ahmet Kartal çiftine ait bağ evinde bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek odalı bağ evini tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri kısa sürede söndü. Alevlerin söndürülmesinin ardından komşulardan Ahmet Ali Karataş ile içeri giren itfaiye ekipleri, Irmak Kartal ile ablası Nazlı Kartal'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı. İki kardeşin anne ve babasının tarlalarında oldukları öğrenildi. Acı haberi komşularından alan Kartal çifti, gözyaşlarına boğuldu. İki çocuğun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga gönderildi. Öte yandan itfaiye ekipleri ile iki kardeşi dışarı çıkarmak için girdiği bağ evinde dumandan etkilendiği öğrenilen Ahmet Ali Karataş, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangında ölen Irmak ve Nazlı Kartal kardeşlerin babaları Ahmet Kartal ile fotoğrafı

-Yanan bağ evinin görüntüsü

-İki kardeşin cesetlerinin götürülmesinden görüntü

-Yanan bağ evinin çevresinde toplanan komşulardan görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

========================

Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durdu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan 'dan gelen zemzem sularında satışlar durdu. Hac ve umre malzemesi satan Ahmet Diyarbekirli, "Zemzem sularımız yurtdışından geldiği için vatandaşlarımızda bir tedirginlik var. Satışlarımız yüzde 80 oranında azaldı" dedi.

Koronavirüs salgını, Ramazan ayına günler kala zemzem satışı yapan esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde 10 yıldır hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini ifade etti. Vatandaşların zemzem sularını almada bir tedirginlik yaşadığını vurgulayan Diyarbekirli, "Koronavirüs salgını bütün sektörleri olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. 11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle geçen seneye oranla satışlarımız yüzde 80 düştü. Normalde bu zamanlar 20-30 koli zemzem satarken şimdi 1 koliyi anca satabiliyoruz. Salgından dolayı birçok dükkan kapalı. Biz müşterilerimize hizmet vermek amacıyla dükkanlarımızı açıyoruz. Zemzemlerimiz 2 TL'den başlayarak 20 TL'ye kadar var. Zemzem sularımız yurtdışından geldiği için vatandaşlarımızda bir tedirginlik söz konusu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Diyarbekirli ile röportaj

-Zemzemlerden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

=========================

Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis etti

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Ömer Şahin (65), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu için Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından tahsis edilen özel araç ile evine gitti.

Uludere ilçesinde yaşayan böbrek hastası Ömer Şahin, rahatsızlanınca Uludere Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş grubunda olduğu için evine gidemedi. Bunun üzerine Uludere Kaymakamlığı'nı arayarak, yardım istedi. Kaymakam Ahmet Solmaz da özel araç tahsis etti. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından özel araçla hastaneden alınan Şahin, evine götürüldü.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, devletin tüm imkanlarını vatandaşa ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Bizler sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için gayret ediyoruz. Vatandaşımız talep ettiğinde ambulansla hastaneye ulaştırılıyor. Tedavileri tamamladıktan sonra, istedikleri zaman sosyal yardımlaşma vakfımızın numarasını aramaları yeterli oluyor. Vatandaşımızı, market ihtiyaçlarını gördükten sonra da eve bırakıyoruz. Biz bunu bu salgın başladığı günden beri yapıyoruz. Elimizdeki imkanları, devletin imkanlarını vatandaşa en hızlı ve en etkili şekilde ulaştırabiliriz çabası içerisindeyiz" dedi.

Özel araçla evine götürülen Ömer Şahin ise Kaymakam Solmaz'a teşekkür etti.