DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Ailesi domates toplayan ikizler, bayramı serada kutladı

ANTALYA'da, yasağa rağmen özel izinle üretime devam eden çiftçiler, çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, 6 yaşındaki ikizler İsmail ve Asiye, babalarına yardım için gittikleri serada, Türk bayrağı astıktan sonra domates topladı.

Türkiye'deki 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, bu sabah da üretimin durmaması için sera ve tarlalarına gitti. Antalya'da kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesindeki çiftçiler, sabah erken saatlerde gittikleri seralarında ürünlerin bakımını yapıp, günlük hasatlarını tamamladı. Yurtpınar Mahallesi'ndeki Süleyman Kurtan da serasında yetiştirdiği domateslerin hasadını gerçekleştirdi. Bugün TBMM'nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı olması nedeniyle serada farklı bir çalışma yapan Kurtan, komşusunun küçük çocuklarını seraya getirip, onlarla birlikte hem hasat yaptı hem de çocuk bayramlarını kutladı.

Çocuklarının yasak nedeniyle evden çıkmalarına izin verilmediği için canlarının sıkıldığını fark ettiğini, onlara hem etkinlik hem de moral olması için bu yolu tercih ettiğini belirten Süleyman Kurtan, çocuklara birer maske taktı. 6 yaşındaki İsmail ve Asiye Zullu önce seraya Türk bayrağı astı, ardından hem domates toplayarak eğlendi hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Canları sıkıldığı için babalarının yanına geldiğini ve domates toplamayı çok sevdiklerini belirten İsmail ve Asiye, dışarı çıkamadıkları için canlarının sıkıldığını anlattı.

Üretici Süleyman Kurtan, "Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Çiftçilere izin verildi, biz serada çalışıyoruz. Okullar kapalı olunca çocuklar dışarı çıkamadı, kutlama yapamadı. Ben de onları seraya getirdim hem can sıkıntısını gideriyorlar hem de yardım ediyorlar bize" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Domates serasından görüntü

Domateslerden görüntü

Çocukların domates toplarken görüntüleri

RÖP 1: İsmail Zullu

RÖP 2: Asiye Zullu

Serada çalışanlardan görüntü

RÖP 3: Süleyman Kurtan

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 28 Nisan günü, koronavirüs nedeniyle SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıkacak. Sadece tutukluluk hali görüşülecek olan Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir'in kastı öldürmek değildi. Kaldı ki nefsi müdafaa hükümleri vardı. En azından bu sınırın aşılması vardı. Suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirilmesi ihtimaline binaen, mümkünse en ağır adli kontrol şartlarını uygulamak kaydıyla Kadir'imizi salıverin diyeceğiz" dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma 28 Nisan Salı gününe alındı.

SEGBİS İLE KATILACAK

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 30 Mart tarihinde, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla Hakimler Savcılar Genel Sekreterliği'nin bir kısım yargı faaliyetlerinde tedbirler alarak, tüm duruşma tarihlerinin 30 Nisan sonrasına ertelendiğini kaydetti. Tutuklularla ilgili davaların ise istisna tutulduğunu ifade eden Aladağ, şunları söyledi:

"Tutuklu işler istisna tutuldu. Ancak tutuklu işlere ilişkinde hali hazırda Konya Adliyesi'nde uygulama şu şekilde; Sanık, SEGBİS ile bağlanmakta. Taraflar duruşmada hazır olmuyor. Sadece tutukluluğun devam edilip etmeyeceği noktasında kısa beyanımızı alıp, bu konuda karar verilecek. Esasa dair bir savunma yapılmayacak. Malum iddianamedeki sevk maddelerini kabul etmiyoruz, Kadir'in kastı öldürmek değildi. Kaldı ki nefsi müdafaa hükümleri vardı. En azından bu sınırın aşılması vardı. Bu çerçevede suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirilmesi ihtimaline binaen, mümkünse en ağır adli kontrol şartlarını uygulamak kaydıyla, Kadir'imizi salıverin diyeceğiz. "

Kadir Şeker'in cezaevinde üniversiteye hazırlanmak için ders çalışmaya devam ettiğini belirten Aladağ, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevindeki görüşmeler hem oraya gidecekler hem de oradakilerin sağlığı için sınırlı. Ancak Kadir'den, ailesinden haberler almaktayım. Hali hazırda derslerine çalışmakta, sağlık durumu gayet iyi. Bu tedbirler ortadan kalktıktan sonra sıkça Kadir'le görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa Aladağ röp.

_Kadir Şeker adliyeye sevk

Olayın gerçekleştiği park detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde bahar ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bahar ayında yağan karla birlikte Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Ziğana Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Mersin'den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, "Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz" dedi. Gaziantep'ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise, "Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı'na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zigana Dağı'ndan kar görüntüleri

-Röportajlar

-Detaylar

-Muhabir Anonsu (Selçuk Başar)

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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Büyükşehir'den 100'üncü yılda 100 çocuğa hediye paketi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 100 çocuğa 23 Nisan hediyeleri ulaştırdı.

Büyükşehir ekipleri, renkli animasyon kostümleri giyerek, çocukların yaşadıkları evlerin kapısını tek tek çaldı. Ekipler, Tarsus İlçesi'nde Yenice Mahallesi'nin yanı sıra kent merkezindeki Çavuşlu, Turgut Türkalp, Kocavilayet, Demirtaş ve Çay mahallelerindeki 3-8 yaş arası 100 çocuğa, içerisinde oyun kutusu, süt, oyun hamuru, resim defteri, kitap, boya kalemi, el işi kağıdı ve keçe setinin yer aldığı 23 Nisan hediye paketlerini ulaştırdı. Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Mehdi Akgül, 2 çocuğu Muhammet ve Mustafa'ya verilen hediyeler için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Baba Akgül, "Evde oturuyorduk, kapı çaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer 23 Nisan için çocuklara bir hediye göndermiş. Hiç beklemiyorduk, çok teşekkür ediyorum. Çocuklar hediyeyi görünce sevindiler, onlar için büyük bir sevinç oldu. 23 Nisan'da biz çocuklarımızı eğlendireceğiz. Bu süreç bizim için de çocuklar için de çok zor geçiyor. Çocuklar evde tüm gün sıkılıyorlarö dedi.

Turgut Türkalp Mahallesi'nden Mustafa Yat ise çocuklarıyla birlikte evlerinde zor bir süreç geçirdiklerini söyledi. 23 Nisan'ı evlerinde çocuklarıyla birlikte kutlayacaklarını ifade eden Yat, "Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. 23 Nisan için çocuklarımıza hediye verdiler. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyorum. Kötü bir süreç, biz elimizden geldiği kadar çocuklarımızı koruyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekipler çocuklara oyuncak dağıtırken

-Oyuncak alan çocukların ailelerinin konuşmaları

SÜRE: 02'14", BOYUT: 253 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

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Isparta'da site sakinleri bayramı kutladı

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir sitede coşkuyla kutlandı.

Çünür Mahallesi Eymen Park Evleri'nde bulunan 72 dairelik sitenin sakinleri saat 11.00'de balkonlarına çıkarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. 23 Nisan çocuk şarkıları, 10. Yıl Marşı'na eşlik ederek ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir kutlama yapan apartman sakinlerinin coşkusuna çevredeki binalardan da vatandaşlar eşlik etmeye çalıştı.

Site yönetimi tarafından önceden planlanan ve plan dahilinde dairelerde oturanlar tarafından balkonlar balonlar ve bayraklarla süslendi. 100. yıl kutlamalarına hazırlanan 4 bloktan oluşan sitede oturan bir müzisyen de balkonuna kurduğu ses sistemiyle programa katkı sağladı. Evlerinin balkonlarında özel kıyafetlerini giyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Site yöneticisi Ceyhan Erol, "Böylesi anlamlı bir günde koronavirüs nedeniyle çocuklarımızın bu büyük bayramı kutlamaları gerekiyordu. 72 daireli sitemizde böyle bir etkinlik neden yapmayalım diye düşündük ve sosyal medya aracılığı ile sakinlerimizi haberdar ettik. Bayrak temin ederek balkonların süslenmesini sağladık. Evlerinde olan tüm komşularımız bu coşkuya ortak oldu. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkonlarında bayram kutlaması yapan site sakinleri

Ellerinde bayrak sallayan çocuk görüntüleri

İstiklal Marşı ve çocuk şarkılarının birlikte okunması

156 MB/// 04.54"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Balçova'da muhteşem bayram coşkusu

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Balçova'da coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesi'nin süslenen araçları ve masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayınca Balçova Belediyesi çocukların bayramını kutlamak için alternatif bir yöntem buldu. Belediyenin araçları çocuklar için özel olarak süslenerek masal kahramanları ile Balçovayı sokak sokak gezdi. Yine masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı da 23 Nisan şarkıları çalarak ilçeyi turladı. Balçova'nın her sokağına giren araçlar çocukların bayramını kutladı. Bayramı evde geçirecekleri için üzgün olan Balçovalı çocuklar ise yapılan sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Özenle süsledikleri balkon ve pencerelerinden geçen korteje el sallayan çocuklar şarkılara eşlik etti. İki gün boyunca etkinliği sürdüreceklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı, Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmelerini istemedik. Balçova'daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Bir de çocuklarımızın gönderdikleri fotoğrafları kitap haline getirerek 100'üncü yıl onuruna kendilerine dağıtacağız. Ayrıca internet sitemiz üzerinden izleyebilecekleri bir tiyatro oyunu hazırladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bando takımından görüntü

Balkondaki çocuklardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik hazırladı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Sitesi'ni bayrak ve balonlarla süsleyen Başkan Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklardan gelen mesajlar üzerine 23 Nisan'ı buruk kutlamamaları için onlara özel bir sürpriz yaptı. Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan Soğanlı Mahallesi'ndeki meydan ve evlerin balkonları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Başkan Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ev sahibi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Geçen senelerdeki gibi yan yana olamadık. Ama, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Sevgili çocuklar yarınlar sizin, egemenlik kayıtsız şartsız milletindirö dedi.