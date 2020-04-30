DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

BURSA'DA YANGIN, DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI-1

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BURSA

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Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda (2)

KARA: DEVLETİN GÜCÜNÜ VE ŞEFKATİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüsü yenen Ayfer Kahraman'ın (46) eşiyle birlikte hastanede yattıkları dönemde 13 yaşındaki oğulları Volkan'a sahip çıkan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, gazetecilere açıklama yaptı. Kara, "Volkan Kahraman isimli delikanlıyı, 25 Mart tarihinde, anne -babasını Covit-19 tanısıyla hastanemize yatırdığımız için hastanemize getirerek numune aldık. Test sonuçları negatif çıkınca izolasyon kararıyla evine göndermeyi planladık. Ancak anne-babası hastanede yatan 13 yaşındaki bir çocuğu eve göndermek kafamıza yatmadı. Çünkü çocuk evde 14 gün boyunca karantinaya alınacak, dışarı çıkması yasak. Ne yiyip, ne içecek? Bunları düşündük. İlçe kaymakamımız ile görüştüm. Kendisinin de bilgisi dahilinde Volkan'ı, 6 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Anne- babasından hangisi kısa sürede iyileşirse, onunla evine göndermek şartıyla Volkan'ı burada misafir ettik. Hastanemizde, annesi-babası ile dahili telefondan istediği zaman konuşabilme imkanı sunduk. Günlük çıkan yemeklerden ikramda bulunduk. Kantinden hoşuna gidebileceğine inandığımız yiyeceklerden sipariş ettik. Bu şekilde Volkan çocuğumuzu devletin sıcaklığını ve gücünü hissettirerek, hastanemizde misafir ettik. İlk babası taburcu oldu. Babası ile evine gönderdik. Kendilerine devletin gücünü ve şefkatini, vesile olarak göstermeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başhekim Yusuf Kara'nın açıklamaları

Hastanenin dışından görüntüler

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan G. (42), adliyeye sevk edildi. Hakan G., adliyeye götürüldüğü sırada, "Çöp toplayarak geçimini sağlıyordum, nafakasını sağlıyordum. Onun için hurda çaldım, özgürlüğümü feda ettim hapishaneye düştüm. Ben onun için hapishanede kahrolurken o fuhuş yapıp, uyuşturucu içiyordu" diye konuştu.

SOKAĞIN BAŞINDA GELMESİNİ BEKLEMİŞ

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hakan G.'nin sokağın başında beklediği ve durumu fark eden Emel G.'nin can havliyle kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Emel Gür'ün eve giderken köşede bekleyen Hakan Gür 'den kaçarken görüntüsü

Hakan Gür emniyetten çıkartılırken

Hakan Gür'ün açıklamaları

Emniyet binası ve tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi

KARABÜK'te, koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alınan sitede, karantina sonlandı. 14 günlük sürenin 3 gün daha uzatılmasıyla 17 gün evlerinde kaldıklarını belirten site sakinleri, karantina bittiği için mutlu olduklarını söyledi.

Karabük Beşbinevler Mahallesi 2'inci caddedeki 4 blok ve 66 daireden oluşan sitede pozitif vakaların görülmesinin ardından 12 Nisan günü karantina süreci başladı. 26 Nisan günü son bulması beklenen karantina süresi, alınan kararlar doğrultuşunda 3 gün daha uzatıldı. Yapılan son kontrollerin ardından Karabük Valiliği, tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın çıkmaması üzerine karantina süresinin sona erdiğini duyurdu. Gece saatler 00.01'i gösterdiğinde ise evde sıkılan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Karantinanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Ömer Tunca, "Virüs illeti çıktı. Bazı arkadaşlarda pozitif çıkınca bütün siteyi karantinaya aldılar. 14 gün olduğunu söylediler, 14 gün sonra da 3 gün daha uzatıldığını söylediler. 17 gün boyunca evde kapalı kaldık, dışarı çıkamadık, 50 metrekare evin içinde dönüp durduk. Aynı şeyleri yapmak insana sıkıcı geliyor. İnsan bir süre sonra bunalıyor. Tamam aç kalmadık. Allah razı olsun devletimizden her şeyimizi karşıladı, bize yardımcı oldu, bizimle ilgilendiler. Polis arkadaşlar sabahlara kadar burada beklediler ama onlar ne kadar görevini yapsa da devlet yanımızda olmuş olsa da evde ister istemez insanın canı sıkılıyor. Bütün devlet büyüklerimizden sağlık bakanımızdan, tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. İnşallah tez zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz." dedi.

Evde hep aynı şeyleri yaptıkları için sıkıldıklarını karantina biter bitmez sokağa çıktıklarını belirten Ömer Tunca, "17 gün evde kapalı kaldığı için millet neredeyse saat 12'yi bekleyemedi, 2-3 dakika kala herkes kendini dışarıya atmaya başladı. Çünkü herkes evde bunaldı. Çıkıp toprağa basmak elektrik atmak istediler. Bunaldıkları için stres oldukları için rahatlamak istediler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Siteden görüntü

-Sitede yaşayanlardan görüntü

-Sitede yaşayan Ömer Tunca ile röp.

-Balkonda bulunan bir çocuk ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktı

ADANA'da boş bir arazide yeni kazılmış ve etrafı örülmüş mezar, polisi alarma geçirdi. İnsan cesedinin yanı sıra bomba veya silah gömülmüş olma ihtimali nedeniyle dedektör cihazı ve bomba arama köpeği 'Pilot' ile inceleme yapılan mezardan battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsü çıktı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nin yanında boş bir arazide meydana geldi. Bölgede 2 gün önce mezar kazan ve daha sonra etrafını taşlarla ören kimliği belirsiz 2 kişiyi gören Bilal Ateş, bugün de aynı kişileri mezarı sulamaya geldiklerini görünce polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Toprağın altına bomba veya silah saklanmış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, bomba arama köpeği 'Pilot'u da araziye getirdi. Pilot tarafından yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmazken, olay yeri inceleme ekipleri de dedektör cihazla mezarı taradı. Aramalardan sonuç elde edemeyen ekipler kazma ve kürek ile mezarı açınca, battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.