DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

2 gündür kayıp olarak aranırken, denizde taş dolu çantaya zincirlenmiş cesedi bulundu

ORDU'un Ünye ilçesinde, 2 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Orhan Toprak'ın (32) denizde, taş dolu sırt çantasına zincirlenmiş cansız bedeni bulundu.

Ünye ilçesinde yaşayan Orhan Toprak, 2 gün önce kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Orhan Toprak her yerde aranırken bugün Burunucu Mahallesi Topyanı Mevkisi'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin bir el ve bir ayağının taş dolu sırt çantasına zincirli olduğu görüldü. Yapılan araştırmayla da cesedin Orhan Toprak'a ait olduğu saptandı.

Toprak'ın cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İçi taş dolu çanta ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deniz kenarında incelemeler

-Cesedin ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

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Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Murat Özver'in kullandığı 58 BY 360 plakalı beton mikseri ile Yahya Bulut yönetimindeki 38 JE 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya Bulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Bulut yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Muhammet Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Sokağa çıkıp polisle tartışan baba- oğula ceza

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden babasına işlem yapan polisleri cep telefonu kaydına alıp, küfür ettiği iddia edilen H.C.D. (13) gözaltına alınmak istenince ayağındaki terlikleri çıkarıp, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 50 metre ileride yakalanan H.C.D. ve babasına, para cezası verilip, ifade için emniyete götürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3940 sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasın rağmen H.İ.D.'nin dışarda olduğunu fark etti. Polis ekibi, H.İ.D.'yi eve girmesi için uyardı. H.İ.D. uyarıyı dikkate almayınca tartışma çıktı. Olayı fark edip gelen H.İ.D.'nin 13 yaşındaki oğlu H.C.D. ise babası hakkında işlem yapan polisleri cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Polis, H.C.D.'den görüntü çekmemesini ve çektiği kaydı silmesini istedi. Uyarılara rağmen görüntü kaydı yapmaya devam eden H.C.D., iddiaya göre tehditler savurdu. Bunun üzerine polis, H.C.D.'yi gözaltına almak istedi. H.C.D. ise ayağındaki terlikleri çıkarıp, koşarak kaçmaya başladı.

50 metre ileride yakalanıp gözaltına alınan H.C.D., ekip aracına alındığı sırada annesinin getirdiği terlikleri giydi. Sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası verilen baba- oğul ifade için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisler detay

Çocuk ve annesi detay

Yalın ayak kalan çocuk detay

Polisin neden kaçtın sorusu detay

Polisin çocuğu araca bindirmesi detay

Annesinin çocuğa terlik getirmesi detay

Genel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

ELAZIĞ'da sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte, araçlarıyla mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca süren yağış nedeniyle Rüstem Paşa Caddesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Beraberinde çocukları Emir Tuğra ve Fatmanur Altungök olan Yasemin Altungök'ün kullandığı 07 MGZ 23 plakalı cip, alt geçitte mahsur kaldı. Anne, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını yarım saat süren çalışmayla kurtardı.