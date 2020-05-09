DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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6 saat önce

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi (RÖPORTAJLARLA YENİDEN)VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün itibariyle 51 olan vaka sayısı bugün 75'e yükseldi.

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Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi (RÖPORTAJLARLA YENİDEN)

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün itibariyle 51 olan vaka sayısı bugün 75'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, taziye ve mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı kaydedilerek, yasağa uymayanların 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirilmeleri istendi.

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla dün itibariyle 51 olan vaka sayısının bugün 75'e yükseldiği belirlendi.

TAZİYE VE MEVLİT GİBİ TOPLU ETKİNLİKLER YASAK

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yürütülen çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısının 75'e yükseldiği bildirilerek şöyle denildi:

"Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta, maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."

Mahalle'de yaşayan Yavuz Yılmaz, taziye nedeniyle karantinada olduklarını belirterek,"Mahallemizdeki vaka sayısı 75'e yükseldi.Mağdur durumdayız. Mahallemizde kimse dışarı çıkamıyor.Sağlık ekiplerinin dışında kimse yok. Ambulansların biri gidip biri geliyor.Durumumuz vahim şuanda. Dikkat edin. Evde kalın" dedi.

Tahir Dikman ise, taziye nedeniyle 6 olan mahallemizdeki vaka sayısının 75'e yüseldiğini ifade ederek,"Muğduruz. Kimse sokağa çıkamıyor. Mahallesmizdeki karantina devam ediyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karantina uygulanan Ortanca Mahallesi

-Mahallenin içini anlatan bir vatandaş

-Yavuz Yılmaz ve Tahir Dikman ile röportaj

-Mahalleye gelen ambulansların gidişleri

-Mahallenin içinden detaylar

-Karantinada olan Göbelek Mahallesi'nden genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Motosiklet sürücüsü, vidanjörün altında kalarak öldü

YOZGAT'ta, motosikleti ile kaldırıma çarpıp savrulan Aytekin Düz (49),  belediyeye ait vidanjörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Eskipazar Mahallesinde meydana geldi. Aytekin Düz yönetimindeki plakasız motosiklet, caddede seyir halindeyken yan tarafındaki sepetin kaldırıma çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan Düz, arkadan gelen O.G. yönetimindeki Yozgat Belediyesine ait 66 DP 795 plakalı vidanjörün altında kaldı. Aytekin Düz, olay yerinde hayatını kaybetti. Düz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Sürücü O.G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Motosikletten görüntü

-Vidanjörden görüntü

-Detay

Haber:  YOZGAT,

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Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi

Bursa'da kamyonet çalan 3 şüpheli, 20 dakika sonra, 5 kilometre mesafedeki bir binanın bahçesinde, çalıların arasında saklanırken yakalandı.

Olay, 27 Nisan gecesi, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin çalındığını gören Ş.K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki onlarca kamerayı mercek altına alan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) kamyonetin Millet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleye giriş-çıkışı kapatan ekipleri fark eden şüpheliler, önce kamyonetle kaçmaya çalıştı. Yakalanacaklarını anlayınca da kamyonu bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 20 dakika sonra şüpheliler H.C.M., M.D. ve M.Ç.'yi Mızrak Sokak'ta bulunan bir binanın bahçesindeki çalıların arasına saklanırken yakaladı.Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

3 şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonun yakalanması

-Ekiplerin inceleme yapması

-Şüpheli şahısların üzerlerinin aranması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi yurt dışında olan bir apartman dairesinden kötü koku yayıldığı ve birinin ölmüş olabileceği ihbarı üzerine itfaiye kapıyı kırarak girdi. Evin içinde inceleme yapan polis ekipleri kötü kokunun ölen bir kediden yayıldığını tespit etti. Çevre sakinleri rahat bir nefes aldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak'taki Yalçın Apartmanı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, 3 katlı apartmanın birinci katından kötü koku yayıldığını ve pencerenin karasinek kaplandığını fark edince evde bir kişinin ölmüş olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sahibi Şerife Yalçın'ın Almanya'da yaşadığını öğrenen polis ekibi kapıyı açamayınca itfaiye ekibi önce apartmanın demir kapısını kırdı. Ardından birinci kattaki dairenin kapısını da kıran ekipler, evde yaptıkları incelemede bir kedinin öldüğünü gördü. Ölen kedinin bulunduğu odanın penceresindeki kara sineklerin yoğunluğu da dikkat çekti. Kedinin eve nasıl girdiği bilinmezken, belediye ekiplerinin de evde ilaçlama yapacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ve polis ekiplerinden detay görüntü,

İtfaiye ekibinin apartman kapısını kırmasından görüntü,

Ekiplerin evin içine girmesinden görüntü,

Bir vatandaşın olayı anlatmasından görüntü.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Sokak köpeklerini döven güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım (2)

'BEN HAYVANLARI SEVERİM'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, "Ben hayvanları severim. Söylenenler yalanö dedi. Tekin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Can ÇELİK/ADANA,

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Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ'daki depremde hasar gören binadan, kalorifer peteklerini çalmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu için boşaltılan binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mustafapaşa Mahallesi'ndeki binaya gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen A.C.Y. ve A.Y. adlı şüphelileri kısa süreli kovalamaca sonunda yakaladı. Binada inceleme yapan polisler, 2 şüphelinin 7 kalorifer peteğini söktüklerini tespit etti.

Şüphelilerden A.C.Y.'nin 10'u hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan, A.Y.'nin de 21'i hırsızlık olmak üzere 26 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y. ve A.Y., mahkemece tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:20 Kaynak: DHA


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