DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Güleda'nın annesi kızının mezarına çiçek bıraktı

ISPARTA'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) annesi Vefaret Cankel (50), Anneler Günü'nde kızının mezarına çiçek bıraktı. Güleda'nın köpeği Lisa ile birlikte mezarlığa giden ve gözyaşlarına boğulan acılı anne, "Evlat acısı çok zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Isparta'ın Merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, geçen 18 Kasım'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması geçen şubat ayında görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Mahkeme duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel (50), bugün en acı Anneler Günü'nü yaşadı. Anne Cankel, kızının kabrini ziyaret ederek, mezarına çiçek bıraktı. Baba Mustafa Cankel (50), mezar başında Yasin okurken, Güleda'nın halası Sabiha Sandal (59), babaannesi Sabiha Cankel (79) ve anneannesi Gülümser Özentürk'ün (85), ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kızın köpeği Lisa ise biran olsun acılı aileyi mezarlıkta yalnız bırakmadı.

Anne Vefaret Cankel, "Acımız büyük. Onsuz ilk Anneler Günü. Evlat acısı zor. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum derken, baba Cankel ise, "Annelik hakları elinden alınan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Güleda cankel'in fotoğrafları

-Anne Vefaret Cankel ve yakınlarının mezarlığa gelişi

-Anne Vefaret Cankel'in kızının mezarına çiçek bırakması

-Acılı ailenin mezarlıkta görüntüsü

-Güleda Cankel'in köpeğinden görüntü

-Baba Mustafa Cankel'in Yasin okuması

-Anne Vefaret Cankel ile röp.

-Baba Mustafa Cankel ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA

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Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

ÇİÇEKÇİLERİN Anneler Günü dolayısıyla kısıtlı sektörler dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi. Çiçekçilerde yoğun kalabalığın olduğu dikkati çekerken en çok orkide ve gülün satıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında faaliyetleri kısıtlanan işletmeler arasında bulunan çiçekçiler, İçişleri Bakanlığı 'nın son genelgesiyle Anneler Günü'ne özel kısıtlama dışında tutulan sektörler arasında yer aldı. Antalya 'da annelerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde çiçekçilerin yolunu tuttu.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz Türkiye genelinde 5 bin çiçekçide hareketlenme yaşandığını belirterek, cumartesi ve pazar yapılacak satışların, çiçekçilere can suyu olacağını kaydetti. Çiçekçilerin çiçek satarak kısıtlama günlerinde moral bulacağını anlatan Başkan Yılmaz, "Sektörün en azından Anneler Günü için kısıtlama dışında tutulması yönündeki talebimiz karşılık buldu. Verilen izinle sektörümüz hareketlendi. Çiçek moral kaynağı olması açısından önemli bir obje. Diğer günlerde de kısıtlama dışında tutulmasını talep ediyoruz" dedi.

Çiçekçi dükkanı işletmecisi Vedat Bozoğlu ise Anneler Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşadıklarını kaydetti. En çok mevsimlik çiçeklerin alıcı bulduğunu anlatan Bozoğlu, "Beyaz orkide çok sattık. 80 ile 120 lira arasında fiyatı değişiyor. Kırmızı güllerin de çok alıcısı oluyor. Onların da adet fiyatı 10 lira. Farklı aranjmanlar yapıyoruz" dedi.

Kayınvalidesi ve kız kardeşine çiçek alan Fadime Andaç da dışarı çıkamayan kayınvalidesine sürpriz yapmak için çiçek aldığını, çiçekçilerin açık olmasına sevindiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiçekçiden detay

Çiçeklerden detay görüntüler

Canım annem saksısı ve çiçekten detay

Çiçekçiden çiçek satın alan kişilerdeb detay

Röp1: İsmail Yılmaz

Röp2: Vedat Bozoğlu

Röp3: Fadime Andanç

Haber: Alpraslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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69 yaşındaki kadın, alışveriş için sokağa çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çalındığını fark etti ağladı

AKSARAY'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkmaya izin verilmesi üzerine alışveriş yapmak için evinden çıkmaya hazırlanan Şemsi Ata (69) adlı kadın, cüzdanının çalındığı fark edip, polise haber verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ata, "Cüzdanda kaç para olduğunu hatırlamıyorum ama alışveriş için biriktirmiştik. Cüzdanın nasıl çalındığını da bilmiyorum."dedi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Eşi muayene için hastaneye giden Şemsi Ata, 65 yaş ve üstü kişileri bugün belirli süre sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine alışverişe çıkmak istedi. Bunun için evinden çıkmaya hazırlanan Ata, içinde para ve banka kartının olduğu cüzdanının olmadığını fark etti. Eşinin de cüzdanı almadığını öğrenince komşusu yardımıyla polis merkezine gidip, cüzdanının çalındığını bildirdi.

Cüzdanda ne kadar parasının olduğunu hatırlamadığını belirten Ata, gözyaşları içinde, "Bugün dışarı çıkmak için iznimiz vardı. Çalınan cüzdanımın içinde banka kartımda vardı. Bende polislere bildirmek için buraya bir komşumla geldim, Evden nasıl çalındığını bilmiyorum. Ama cüzdan ortada yok. Eşimde almamış. O parayı alışveriş için biriktirmiştik."diye konuştu.

Kadınla birlikte evine giden polis, olayla ilgili çalışma başlattı.