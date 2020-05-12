DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

Özdil'in komşularının villaları da mühürlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil 'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villada, eklentilerin yıkımı için verilen süre yarın dolarken, bugün de herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu arada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Özdil'in komşularının villalarından bazılarının da yapı kayıt belgelerini iptal ettiği belirtildi. Belediye ekipleri bu villaları mühürledi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi, yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verdi. Belediye tarafından bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verildi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmezken, herhangi bir yıkım işlemi bugün de gerçekleştirilmedi. Özdil ailesinin, kaçak eklentileri bugün yıkmaması durumunda Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri devreye girerek yıkım işlemini gerçekleştirecek. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yalan beyan verdiği belirtilerek, yapı kayıt belgesi alan Hülya Özdil hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

KOMŞU VİLLALAR DA MÜHÜRLENDİ

Kaçak eklentileriyle gündeme gelen Yılmaz Özdil'in villasında yıkım beklenirken, bölgeye gelen Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün villalardan bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal ettiği, bu nedenle belediye ekiplerinin villaları mühürleyip, yapılarda ölçümler yaparak fotoğraf çektikleri bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Villadan görüntü

-Ekiplerin gelişinden görüntü

-Ekiplerin incelemelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Antalya'da, salgın sürecinde sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs salgını sürecinde yapıldığı belirlenen kaçak villa, belediye tarafından mühürlendi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya , "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.

Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan villa, Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre'nin Üçağız Mahallesi'nde 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98,50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.

BEYANLA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMIŞ

Bu kişi tarafından yapılaşmanın yasak olduğu, kesinlikle korunması gereken alandaki 98,50 metrekarelik yapıya 7 Kasım 2018 tarihinde, beyana dayalı olarak yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020'de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi. Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği belirlendi. Bitme aşamasına gelinen villa, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde Demre Belediyesi ekipleri tarafından dün mühürlendi.

'YAPIYI YIKACAĞIZ'

Demre Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Verilen yapı kayıt belgesi de geçerli değil. Beyana dayalı olduğu için gözden kaçmış. Bu bölgede yapı kayıt belgesi verilmesi olanaksız. Yer hazine arazisi. Tapusu da yok. Üçağız Mahallesi'nde evine çivi çakan vatandaş mahkeme kapısında sürünüyor. Adamlar 3 gün içinde 'Elimizde yapı kayıt belgesi var' diyerek 15- 20 işçi çalıştırarak, kaçak malzeme taşıyarak, villa inşa ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. O cennet yeri birilerinin yasal olmadan villa inşa etmesine geçit vermeyeceğiz. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fotoğraflar

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Biyokütle enerji santralinin deposunda yangın

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin desteğe çağrıldığı yangının büyümeden kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Çay merkeze 6 kilometre uzaklıkta İstasyon mevkisinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ham maddelerin kıyılarak toz halinde getirildiği makineden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın bir anda büyüdü. Depoda istiflenen kamış, saman ve ağaç artıklarından oluşan ham maddelerin bir bölümüne sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Alevlere ilk müdahaleyi tesiste hazır bulunan yangın söndürme ekipleri müdahale ederken, ihbar üzerine santrale Çay Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı arazözler çağrıldı. Bolvadin ve Sultandağı ilçeleriyle Çay'a bağlı Karacaören ve Pazarağaç beldelerindeki itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Tesisin iç kısmındaki yangının kontrol altına alınması ve daha fazla büyümesinin önlenmesi amacıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tesisin dıştan görüntüsü

İtfaiyenin görüntüsü

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

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Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı taban fiyat 3.27 TL, destekleme primi ise 13 kuruş olmak üzere 3.40 TL olarak açıklanan yaş çay fiyatı, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatının beklentileri karşılayan bir fiyat olduğunu söyledi. Üretilen ürünün rafta çok tepki görmemesi için yaş çaya gelecek olan fiyatın kuru çaya da uygulanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu uygulandığı zaman zorlayabilir. Raftaki fiyatlar artabilir, enflasyonu tetikleyebilir. Bir taraftan da çiftçinin tarladan beklentisini karşılayacak bir fiyat olmalıydı. Yani 10-11 aralığında olan enflasyon sürecinde 12.7'lik bir fiyat artışı vatandaş açısından normal karşılandı. Ama şöyle bir handikap var. Rize'de açıklanacak olan fiyatla ilgili beklentiler vardı. Hatta '4 TL, 5 TL olacak', '7 TL olmalı' şeklinde yüksek beklentiler vardı. Bunlar çiftçinin de beklentisini yükseltti. Akılcı düşünen, tarladaki üründen beklentisi olan, ürününü kendisi biçen ve bunu kendisi satan çiftçi açısından değerli bir fiyat denildi. Biz sanayiciler için de uygundur, güzel bir fiyat oldu. Kuru çay çok etkilenmez ama kuru çaya da aynı oranda bir zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.

'ENFLASYONA GÖRE FİYAT İYİ'

Çay taban fiyatının normal olduğunu söyleyen çay üreticisi Hamit Hacıfazlıoğlu, "Beklediğim bir fiyat oldu. Ancak işçi ücreti biraz fazla, onda bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Enflasyona göre açıklanan fiyatın normal olduğunu belirten Recep Kuver, "Ben de bir üreticiyim, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çiftçi, bu devletin bel kemiğidir. Çay taban fiyatı açıklandı, bize bir de destek veriliyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım, 8 senedir aynı destek veriliyor. Bunun da artırılması gerekiyor. Onun haricinde fiyat normal" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RTB Başkanı Mehmet Erdoğan'ın açıklaması

Vatandaşlarla röp.

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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İzin belgesi olmadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler geri çevrildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın seyahat kısıtlamasını kaldırdığı Tekirdağ'a, İstanbul'dan yazlıklarına gelenlerden izin belgesi olmayanlar, jandarma tarafından geri çevrildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da kısıtlaması gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18- 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan bir çok kişi İstanbul'dan ketin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatlerin açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kontrol noktasındaki çalışmalar

-Jandarmanın kontrolü

-Araçların belgelerin sorulması

-Geri çevrilen Ersin Hisar ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,

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Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü (2)

O ÇUKUR KAPATILDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde A.Ç.Ç. (5) adlı erkek çocuğunun, uçurtma uçururken düştüğü, internet sağlayıcısı firmanın altyapı çalışmaları kapsamında kullandığı çukurun üstü kapakla kapatıldı. Olayın meydana geldiği Akşemsettin Mahallesi'nde oturan Feyzullah Çimen, sürücülerin de araçlarıyla geçişi sırasında bu çukurlara takıldığını belirtti. Çimen, "Burası çok tehlikeli. Bir an önce burada önlem alınmalıdır" dedi.

Öte yandan mahallede oyun oynayan çocukların, kapağı kapatılan çukurun çevresinde oyun oynamaya devam ettiği gözlendi.