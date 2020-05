DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3)

ÖZDİL'İN VİLLASINDAKİ YIKIM DURDURULDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri, bugün sabah saat 09.00'da villaya geldi. Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptıktan sonra kiremitleri aktarmaya başladı.

Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı aldırmasının ardından saat 13.00'e kadar süren çalışmalar yarıda bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşçilerinin villadan ayrılmasından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla),

======================

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülmek istenen kadın, zor ikna edildi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, esnaf tarafından şiddetli öksürüğü olduğu fark edilen N.D. (42), hastaneye götürmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle ambulansa bindirilen kadın, 'Covid-19' testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi 'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-N.D.,'nin polis tarafından ambulansa binmeye ikna edilmesi

-Sağlık görevlilerinin N.D.,'yi ambulansa alması

-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya),

========================

Yasak kalkınca, parka akın ettiler

DÜNYA genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, yasağın kalktığı saatlerde parklara akın etti.

Muş 'un Varto ilçesinde saat 11.00'ı gösterdiğinde uzun süradir evden dışarı çıkmaşan çocuklar soluğu parklarda aldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındaki gençler ve çocuklardan 0-14 yaş grubunda olanlar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Muş'un Varto ilçesinde belirtilen saatler içerisinde yasağın kalktığını duyan çocuklar kyarak gittikleri parklarda doyasıya eğlendi.

Varto Belediyesi Ceylan Önkol parkında oynayan çocuklardan Ceren Yetkiner, "Yaklaşık iki aydır dışarı çıkmadık, haliyle evde sıkıldık. Kardeşlerimle birlikte oyun oynamaya geldik. Saatimiz dolduğunda eve döneceğiz" diye konuştu.

Gümgüm mahallesinde oturan ve parka kardeşi ile geldiğini söyleyen İlayda Dikici ise, "Evde çok sıkılmıştık. Kısa süreliğine de olsa yasağın kalkması bizi sevindirdi. İznimizi hep oynayarak geçireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe merkezi

-Çocukların parka gelişi

-Çocukların parkta oynaması

-Çocukların konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO

==========================

İslahiye'deki pazarda tezgahlar sosyal mesafeli açıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan giysi, oyuncak, zücaciye tezgahları sosyal mesafeli olarak açıldı.

Atatürk Mahallesinde kurulan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanan giyim, oyuncak, ayakkabı, zücaciye, nalburiye gibi tezgahlar kısıtlamanın kaldırılmasının ardından açıldı. Pazarda tezgahlar sosyal mesafe kurallarına göre kuruldu. Güvenlik görevlileri sürekli pazarcı esnafı ile vatandaşları maske takılması ile sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Giysi pazarı

Güvenlik görevlileri

Pazarcılarla röpartajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

=====================

Cudi Dağı'nın yamacına 4 milyon 800 bin TL'lik çok amaçlı park

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacına 4 milyon 800 bin TL maliyetli çok amaçlı park yapımına başlandı. Proje tamamlandıktan sonra yeşil alanlar, oyun parkları, spor sahaları ve düğün salonu bulunan çok amaçlı park vatandaşların hizmetine sunulacak.

Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacındaki Görümlü beldesine 2 kilometre uzaklıkta çalılık ve çayırlarla kaplı alana, çok amaçlı park yapılacak. Görümlü Belediyesi tarafından hazırlanan projenin maliyeti 4 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. 12 bin metrekare alan üzerine 4 kademeden oluşacak çok amaçlı parkın içerisine 2 halı saha, 2 çok amaçlı spor sahası, 300 kişilik yemek ve toplantı salonu, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve açık alan düğün salonu inşa edilecek.

'RAHATÇA HALAY ÇEKEBİLECEKLERİ ALAN OLACAK'

Beldeye yeni bir görüntü kazandıracak proje hakkında bilgi veren Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu , "Belde halkına çok amaçlı park kazandıracağız. Startını verdik, inşaatına başladık. 4 kademeden oluşuyor" dedi.

Arazinin el verdiği şartlara uygun olarak projeyi tasarladıklarını belirten Başkan Tellioğlu, şunları söyledi:

"Her kademede yeşil alanlar, park dinleme alanları olacak. Bunun yanında çocuk oyun parkı olacak. En önemlisi de belde halkına açık alan düğün salonu yani bu da yaklaşık 100 metreye 80 metre alanda rahatça halay çekebilecekleri düğünlerini yapabilecekleri bir alan olacak. Yaklaşık 4 milyon 800 bin TL şu an ki maliyeti. Bizim en büyük amacımız, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüp sosyal açıdan bunu yapabilmek. AK belediyeciliği Görümlü halkına gerçek anlamda tanıtmak."