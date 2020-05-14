DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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6 saat önce

Şanlıurfa Valisi: PTT'deki yoğunluğun önüne geçemiyoruzŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte 1,5 milyon kişinin yardım aldığını belirterek, "PTT gişelerinde 22 personel yaklaşık 5 bin işlem yapıyor.

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Şanlıurfa Valisi: PTT'deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte 1,5 milyon kişinin yardım aldığını belirterek, "PTT gişelerinde 22 personel yaklaşık 5 bin işlem yapıyor. Günde 300 bin kişi kuyrukta bulunuyor. Bu yoğunluğun önüne geçemiyoruzö dedi.

Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Kalabalıkta dip dibe sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, polis ve görevlilerin sosyal mesafe uyarısına da aldırış etmedi.

VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

Koronavirüs salgınına davetiye çıkaran görüntülerin yaşandığı okullarda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğunluğu azaltmak adına PTT'den takviye personel talep ettiklerini söyledi. Kuyrukta bulunanların çoğunluğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini ifade eden Vali Erin, şöyle dedi:

"Koronavirüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa'da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT'de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyette koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PTT kuyruğunda bekleyenler

Güneşten korunmaya çalışan kadınlar

Dipdipe kıurukta bekleyenler

Yaşanan yoğunluk dronla görüntülenmesi

Vali Abdullah Erin

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Kayseri'nin Yemliha mahallesi sakinleri üfürükçü iddialarına kızgın

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

Hatice A., 30 Nisan günü, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

'ÜFÜRÜKÇÜDEN DEĞİL'

Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Mahalleden Firdevs Çalışkan, "Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak"dedi. Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yemliha köyünün tabelalarından ve köy sokaklarından görüntü

Köy girişinde uygulama yapan Jandarma görüntüsü

Köyde yaşayan Firdevs Çalışkan ile röportaj

Köyün drone görüntüsü

Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ-DHA

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Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde bulunan yazlık sitedeki evde çatıda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Koronavirüs, Şanlıurfa, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:11 Kaynak: DHA


Son Dakika

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