DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı.

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Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fikret Emre'nin (35) arama- kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde yaklaşık 1750 metre yükseklikte cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan cesedi, savcı incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirilip, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek.

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT, Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale (MAG- AME), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği ekipleri ile Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları katıldı. Jandarma kadavra ve iz takip köpekleriyle karadan, drone ile havadan çalışmalara destek verildi. Operasyon Karapınar Mahallesi-Mendos Dağı'nın kuzey yamaçları istikametinde başlandı. Yapılan çalışmalarda 4'üncü gün Mendos Dağı Maden Ocakları bölgesinde, toprak yolun yaklaşık 700 metre üst kısmındaki dere yatağı içerisinde kayıp kişiye ait olduğu düşünülen sırt çantası, telefon ve eşofman zirve hattında bulundu. Arı Tepesi'nde çobanlık yapan bir kişi tarafından Ölüdeniz Jandarma Karakolu'na yapılan ihbar değerlendirildi. Arama faaliyeti Arı Tepesi zirve hattı ve dağın güney yamaçlarına yoğunlaştırıldı.

20 Mayıs tarihinde, ilk izlerin bulunduğu bölgeden yaklaşık 800 metre yukarıda Fikret Emre'ye ait farklı ipuçları da tespit edildi. Arı Dağı güneybatı istikametinde olan ve bahse konu mevkiii içine alan ormanlık alan, dere yataklarını kapsayan dağ yamacı detaylı şekilde arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bu bölgenin güneydoğu yamaçlarında köpeklerin ani reaksiyon göstererek tepki vermeleri sonucu arama yoğunluğu 1100 metre yükseklikteki Karadere mevkii üzerinde yer alan patikada yoğunlaştırıldı. 24 Mayıs'ta operasyona katılan arama-kurtarma ekipleri, JAK Timi tarafından birleştirildi. 1304 rakımlı Meşe Çukuru mevkiii ve Yarış Tepesi arasında kalan ormanlık bölge arandı. Emre'nin tekrar aynı bölgelerden geçmesi olasılığına karşı Karadere mevkiine ve Arı Ovası su kaynağı yakınına fotokapanlar yerleştirildi.

OĞLUNA DRONE İLE SESLENDİ

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları devam ederken, ekipler drone üzerine yerleştirilen hoparlörden kayıp dağcının hayatta olma ihtimaline karşı annesi Füsun Tanrıkulu'nun kaydedilen sesini dinletti. Anne Füsun Emre, hoparlörden dinlettirilen ses kaydında oğluna, "Ne olursun oğlum gel, neredesin hadi çık gel. İnsanlara seslen ve yardım iste çocuğum. Yardım et bana, ben hastalandım. Yalnızım ve sana ihtiyacım var. Fikret oğlum ne olursun gel" çağrısında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama-kurtarma çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Mendos Dağı'nın zirvesinde, bugün saat 16.30 sıralarında Emre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Emre'nin yaklaşık 3 saat yürüme mesafesinde bulunan ve savcısının incelemesinin ardından 1750 metre yükseklikten indirileceği belirtilen cesedinin otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama-kurtarma çalışmalarından görüntü

-Fikret Emre'nin fotoğrafı

Haber - Kamera:  Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

ÇORUM'da, foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erken bebek cesedi bulundu.

Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane morg

-Atık su tesisi

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

SİVAS'ta bir sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı. Site sakinleri bodruma sızan suyu dalgıç pompa yöntemi ile tahliye ederken, incelenip değerlendirilmesini istedi.

Kentte Ahmet Turan Gazi Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde geçtiğimiz yıl su çıkmaya başladı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan çalışmada site yakınlarında belirlenen bir arızanın giderilmesi sonucu su kendiliğinden kesildi. Bir süre sonra site bahçesinden aynı su yeniden çıkmaya başladı. Site sakinleri kendi imkanları ile kuyu açtırdı. 6 ay boyunca dalgıç pompa ile suyun tahliyesi sağlandı. Su ayrıca çevrede bulunan apartmanların bodrum katlarına da zarar verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde kaynak suyu olduğu tespit edildi. Binanın bodrumuna dolan su 24 saat boyunca pompa ile tahliye edilmeye başlandı. Suyun boşuna aktığını söyleyen mahalle sakinleri çalışma yapılmasını istedi.

'24 SAAT KESİNTİSİZ AKIYOR'

Mahalle sakinlerinden İlhan Doğan (50), suyun sürekli aktığını belirterek, "Ekipler buradan numuneler aldı. Kaynak suyu olduğunu söylediler. Suyu tahliye etmek zorundayız. Tahliye etmediğimiz zaman bodrumlarımıza su doluyor. Bu şekilde 24 saat kesintisiz akıyor. Kuyu suyu ise bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Su yollara kadar gidiyor. Atık yerimiz yok. Evlerimiz maalesef sudan ve nemden kurtaramıyoruz. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz" dedi.

Muhittin Ataş ise, "Binamızın zemin katına su doluyor. Biz geçen sene kendi imkanlarımızla bu kuyuyu kazdırdık. Ama daha sonra bina yakınında bir arızanın giderilmesi sonucu su kendi kendine kesildi. Fakat bu sene yine aynı sorunu yaşıyoruz. Ekipler numune aldı ve suyun kaynak suyu olduğu belirlendi. Gördüğünüz gibi su devamlı akıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Mendos Dağı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 05:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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