DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-14

Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılarEDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete açılan tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda cuma namazı kılındı.

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Selimiye'de hafif yağış altında cuma namazı kıldılar

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete açılan tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda cuma namazı kılındı. Bahçede bulunan vatadaşlar ise namazını hafif yağmur altında  kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete kapatılan camilerden bugün 26'si cuma namazı ile birlikte toplu ibadete açıldı. Mimar Sinan'ın,"Ustalık eserim" dediği tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı izin verilen avlu ve bahçede kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Abdestini, maskeni ve seccadeni alda gel' uyarılarına uyan vatandaşlar cuma namazı öncesi Selimiye Camii avlusunu doldurdu.Camiye gelen vatandaşlar, 'sosyal mesafeye uyalım' çıkartmalar ile kendilerine ayrılan bölümlerde saf tuttular. Kalabalığın artmasıyla birlikte vatandaşlar cami bahçesine seccadelerini sererek namaz kıldı.

HAFİF YAĞMUR

Tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı sırasında hafif yağmur yağışı başladı. Bazı vatandaşlar kubbe altında boş alanlara geçerken, bahçede bulunalar ise yağış altında namazlarını kıldı. Yağmurda üzerlerine naylon poşet ve şemsiye ile secdeye yönelen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Selimiye Camii gene-detay

Namaza gelenler

Bekleyenler

Sosyal mesafe çıkartmaları yapıştırılması

Cemaaten detay

Cami avlu kapısının kapanması

Bahçede namaz kılanlar

Yağmurun yağması

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Cuma namazının kılınması

Cenaatin dağılması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Balıklıgöl platosunda, sosyal mesafeli cuma namazı

ŞANLIURFA'nın Balıkgöl platosunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzun zaman sonra Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan camiler, normalleşme doğrultusunda bugün yeniden ibadete açıldı. Şanlıurfa'nın tarihi Balıkgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına katılım, yoğun oldu. Alınan karar gereği caminin bahçesinde namaz kılınırken, cemaat de sosyal mesafe kuralına uyulması için bahçeye belirli aralıklarla çizilen şeritlere göre saf tuttu. Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bahçede bulunan gölgelik alanlar daha çok tercih edildi. Camiye girişte görevliler, maskesi olmayan kişilere maske dağıtırken, seccadesi olmayanlar ise içeri alınmadı. Seccadesi olmayanlar, Balıklıgöl'de satışı yapılan tek kullanımlık seccadeleri satın alarak, namaz kılabildi. Cuma hutbesini okuyan cami imamı İbrahim Onat, halktan salgının yayılmaması için çaba göstermelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dergh camisi

Camiye gelen vatandaşlar

Cuma namazı kılınması

Cami dışında namazlık satanlar

Görevliler tarafından dezenfekte verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu

RİZE'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamına 16 Mart'ta cemaatle ibadete ara verilen camiler, yeniden ibadete açıldı. Rize'de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyan binlerce kişi tarafından kılındı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından kıldırılan namazda Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de saf tuttu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, cuma namazı öncesi alanda ekiplerin titizlikle dezenfekte çalışmaları yaptığını belirterek, "Sosyal mesafeyi koruma adına şeritler çekildi. Belediye otobüslerini alanın etrafına çekerek; hem cemaati dış dünyadan ayırarak manevi hissini artırdık hem de araç trafiğini aksatmamaya özen gösterdik.İnsanlar yaklaşık 9 haftadır cuma namazı kılamamanın isteği ve üzüntüsü içerisinde bir araya gelerek namazımızı hep beraber eda ettik. İnşallah kısa zamanda omuz omuza ve safları sıklaştırarak namaz kılmayı Allah bizlere nasip eder" dedi.

Selimiye Camii, Koronavirüs, Selimiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

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