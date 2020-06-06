DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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Türkiye'nin en büyük barajının 3 milyonuncu metreküp betonu döküldüARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak...

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Türkiye'nin en büyük barajının 3 milyonuncu metreküp betonu döküldü

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonu törenle döküldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törende, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de baraj inşaatı sahasında hazır bulundu.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü, yapımı tamamlanan Rize'nin Merkez ve Güneysu İlçesi Taşlıdere Vadisi ıslahı 5'inci kısımı ile Bayburt Demirözü Sulaması projesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenlerde, Yusufeli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye Futbol Federasyonu ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de baraj inşaatı sahasında hazır bulundu.

'18 YILDA 585 BARAJI ÜLKEYE KAZANDIRDIK'

Törende video konferans yöntemiyle katılarak konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  barajların sembolik bir öneminin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirde yaşayan insanlar susuzluktan kururken, biz kendi insanlarımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyoruz. Baraj inşaatı işte bu geri kalmışlıkların da bir sembolüdür. 18 yılda 585 yeni barajı ülkeye kazandırdık. İftihar projesi olan Yusufeli Barajı'nın beton dökme işine tanıklık ediyoruz. Barajın 4'te 3'lük gerçeklemesini geride bırakmış oluyoruz. Çoruh, çok hareketli bir havzadır. Çoruh Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizli olan Muratlı ve Borçka gibi baraj ve elektrik santralleriyle ülkemize hizmet ediyoruz. Nisan ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı da, bu gerdanlığın adeta imamesi durumundadır" dedi.

'YILLIK 1.5 MİLYAR LİRA EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'

275 metre gövde yüksekliği barajın 100 katlı bir binanın yüksekliğine eş değer olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tamamen kendi mühendislerimizin eseri olan bu eser ekonomimize yılda 1 buçuk milyar lira katkı sağlayacak ayrıca Çoruh Vadisi'ni de taşkınlardan koruyacak. Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli ilçesi inşa edildi. Burada adeta yeni bir hayat alanı kuruluyor. Bu eser nadide ve dev bir eserdir. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması ve bunu Türk firmalarının, mühendislerinin yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bu eserin ülkemize kazandırılamazında ter döken herkesi, tebrik ediyorumö diye konuştu.

'TAŞKINLAR YAŞANMAYACAK'

Rize'de de ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirilen ıslah çalışmaları sayesinde artık Taşlıdere Vadisi'nde taşkınların yaşanmayacağını belirtti. Bayburt Demirözü Sulaması'nın da açılışını yapan Erdoğan, "Buranın inşasına 2017 yılında başladık ve şu an sulamaya hazır hale geldi. Yatırımın toplam tutarı ise 239 milyondur, bölge için önemli bir yatırım hayata geçirildiö ifadelerini kullandı.

PAKDEMİRLİ: BARAJIN YÜKSEKLİĞİ EYFEL KULESİNE DENK GELİYOR

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli de "Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu betonun dökümünü gerçekleştiriyoruz. Bir damla suyun heba edilmemesi adına birçok proje hayata geçirildi. Ülkemizin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yusufeli Barajı ve HES, gövde yüksekliğiyle neredeyse Eyfel Kulesi'ne denk geliyor. Barajımız, şu an 208 metre yüksekliğine ulaştı. Yüzde 79'luk bir fiziki gerçekleştirme sağladık. 2021 yılının 4'üncü ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı, faaliyete geçtiğinde yıllık 1.9 milyar kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise Antalya kadar büyük bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılamaya eş değerdir. Mühendislik harikası olan bu baraj, dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktırö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp beton döküldü, Rize'nin Merkez ve Güneysu İlçesi Taşlıdere Vadisi ıslahı 5'inci kısımı ile Bayburt Demirözü Sulaması projesinin açılışı Artvin, Rize ve Bayburt'a yapılan video konferans bağlantısı ile gerçekleştirildi.

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan baraj inşaatında şu ana kadar 3 milyon metreküplük imalat gerçekleştirildi.

ARTVİN'DEN EDİRNE'YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEK

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.

ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

GÖRÜNT GEÇİLİYOR

Haber: Nusret DURUR-Irmak Zeynep ÖCAL ARTVİN-DHA

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ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu

ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 70 kutu margarin yağ, Elazığ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulundu.

ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, 'Marshall Yardımı' olarak bilinen Türkiye'ye gönderdiği 70 kutu margarin yağ, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar tespit edilmesinin ardından tahliye edilen Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun çatısında bulundu. Okuldaki onarım sırasında 70 kutu margarin yağı bulunduğunu söyleyen Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, yağların okul çatısına neden bırakıldığı konusunda araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Uslu, Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun 1960'da açıldığını ifade ederek, "Kapaklarını açmadık. Üzerinde imal tarihiyle ilgili bir bilgi de yok. Bu yağları neden saklamışlar bilmiyoruz ama araştırmasını yapacağız" dedi.

Yusufeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 04:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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