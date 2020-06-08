DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-14

Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyorİZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekti.

DHA YURT BÜLTENİ-14, System.String[]

Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet, ihlal yapanları belirlemek için harekete geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla İzmir'de vatandaşlar, deniz kenarına akın etti. Şehrin hemen her noktasını dolduran İzmirlilerin en fazla tercih ettiği bölge ise Kordonboyu oldu. Akşamüstü saatlerinde başlayan insan yoğunluğu gecenin geç saatlerine kadar sürerken, sosyal mesafe kuralının büyük oranda hiçe sayıldığı Kordonboyu'na gelen bazı vatandaşlar, birlikte şarkılar söyleyip dans etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok vatandaşın maske de takmadığı görüldü. O görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, harekete geçti. Aynı görüntülerin tekrar yaşanmaması için ihlal yapanların belirlenmesi amacıyla görüntüler incelemeye alındı. Öte yandan hafta sonu yoğunluğun ardından bugün balık avlayan vatandaşlar da hafta sonuna benzer görüntüler sergiledi. Yan yana balık avlayan İzmirlilerin büyük çoğunluğunda da maskeye rastlanmadı.

Kordonboyu'nda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. 2.5 metrelik alanlarla 4 metre çapındaki çemberlerin büyük oradan silindiği de gözler önüne serildi. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Duyarsız vatandaşlara tepki ise yine bölgedeki vatandaşlardan geldi. Devletin aldığı önlemlerle süreci iyi yönettiğini belirten Hasan Çiftçiler (48), "Devlet büyüklerimizin söylediği tedbirleri vatandaşlar olarak almamız gerekiyor. Bu görüntüleri doğru bulmuyorum. Öncelikle sağlık diyorsak bu görüntüler uygun değil. Koronavirüs sürecinde çok fazla emek verildi. Kurallara uyulmazsa emekler boşa gidecek. Cezaların artırılmasının doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

İnsanları pandemiye karşı duyarlı olmaya davet eden, "Kübra Aksoy (24) Bence insanlar daha duyarlı olmalılar. Örneğin benim anne ve babamın kronik rahatsızlıkları var. Mümkün olduğunca evde kalmaya gayret ediyoruz ve herkesten de aynı özveriyi bekliyoruz. Hepimiz önlemlere uyarsak bu süreç çabuk bitecek. Umarım bu görüntüler tekrarlanmaz" dedi.

Kordon'daki vatandaşlardan Rıza Aksoy (29) ise, "Sağlık çalışanlarımız, günlerce uyumadan çalıştılar, evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Bunu bizim için yaptılar. Bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde onlara yardımcı olamayız. Onları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Son Dakika

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler Beşiktaş, Karius'un alternatifini buldu! Kaleyi eski G.Saraylı'ya emanet edecekler         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi         
19:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok         
19:39
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor         
19:22
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti         
19:19
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı         
19:13
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü         
19:09
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor         
19:01
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı         
18:55
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu         
18:36
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı         
18:35
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi         
18:28
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü         
18:27
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı         
18:13
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar 5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar         
18:11
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu         
18:10
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı         
18:09
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 22:29:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]