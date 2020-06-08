DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonunda Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet, ihlal yapanları belirlemek için harekete geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla İzmir'de vatandaşlar, deniz kenarına akın etti. Şehrin hemen her noktasını dolduran İzmirlilerin en fazla tercih ettiği bölge ise Kordonboyu oldu. Akşamüstü saatlerinde başlayan insan yoğunluğu gecenin geç saatlerine kadar sürerken, sosyal mesafe kuralının büyük oranda hiçe sayıldığı Kordonboyu'na gelen bazı vatandaşlar, birlikte şarkılar söyleyip dans etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok vatandaşın maske de takmadığı görüldü. O görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, harekete geçti. Aynı görüntülerin tekrar yaşanmaması için ihlal yapanların belirlenmesi amacıyla görüntüler incelemeye alındı. Öte yandan hafta sonu yoğunluğun ardından bugün balık avlayan vatandaşlar da hafta sonuna benzer görüntüler sergiledi. Yan yana balık avlayan İzmirlilerin büyük çoğunluğunda da maskeye rastlanmadı.

Kordonboyu'nda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. 2.5 metrelik alanlarla 4 metre çapındaki çemberlerin büyük oradan silindiği de gözler önüne serildi. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Duyarsız vatandaşlara tepki ise yine bölgedeki vatandaşlardan geldi. Devletin aldığı önlemlerle süreci iyi yönettiğini belirten Hasan Çiftçiler (48), "Devlet büyüklerimizin söylediği tedbirleri vatandaşlar olarak almamız gerekiyor. Bu görüntüleri doğru bulmuyorum. Öncelikle sağlık diyorsak bu görüntüler uygun değil. Koronavirüs sürecinde çok fazla emek verildi. Kurallara uyulmazsa emekler boşa gidecek. Cezaların artırılmasının doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

İnsanları pandemiye karşı duyarlı olmaya davet eden, "Kübra Aksoy (24) Bence insanlar daha duyarlı olmalılar. Örneğin benim anne ve babamın kronik rahatsızlıkları var. Mümkün olduğunca evde kalmaya gayret ediyoruz ve herkesten de aynı özveriyi bekliyoruz. Hepimiz önlemlere uyarsak bu süreç çabuk bitecek. Umarım bu görüntüler tekrarlanmaz" dedi.

Kordon'daki vatandaşlardan Rıza Aksoy (29) ise, "Sağlık çalışanlarımız, günlerce uyumadan çalıştılar, evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Bunu bizim için yaptılar. Bizim de onlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde onlara yardımcı olamayız. Onları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.