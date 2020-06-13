DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş'ın Kütahya Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü 'ne teslim edileceği öğrenildi.

'BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU'

Bursa 'da, eşi Serpil Karataş 'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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