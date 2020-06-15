DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİDİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sıdık Pulla'ya başsağlığı dileğinde bulundu.