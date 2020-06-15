DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bursa Valisi Canbolat: İlimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor BURSA Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından Bursalılara uyarıda bulunarak "Korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor.

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Bursa Valisi Canbolat: İlimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor

BURSA Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından Bursalılara uyarıda bulunarak "Korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım" açıklamasında bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu. Vali Canbolat'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhabir anonsu

-Şehirden genel ve detay görüntüler

HABER : İsmail Hakkı SEYMEN-HUZEYFE ÖZDEMİR/BURSA,

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Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde esnaf, koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla iş yerlerini gönüllü 10 gün kapatma kararı aldı.

Cizre'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe esnafı, sosyal medyada bir araya geldi. Esnaf, ilçede salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı. Bugün başlayan uygulamayla Cizre ilçesinde çok sayıda iş yerlerinin açılmadığı gözlendi. Sosyal medyada başlatılan uygulamaya vatandaşların da evden çıkmayarak destek verdiğini söyleyen Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, "Koronavirüsün ilçemizde yayılmaması için esnafımız 10 gün boyunca iş yerlerini kapatma kararı aldı. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak evden çıkmama kararı aldı" dedi.

21 yıldır kahvehane işleten Fettah Cıvıldak, salgının yayılımını önlemek amacıyla iş yerini 10 gün boyunca açmayacağını belirterek, "Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız. Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum" dedi.

Esnaf Abdulaziz Bilge ise, "Koronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı. Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık. Çünkü biz de risk altındayız. Bu riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık" diye konuştu.

Koronavirüs, Cizre, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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