DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde depremŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olmayan depremin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi'nde ise bazı evlerde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi'nde saat 11.47'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'dan da hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Gazibey Mahallesi'nde evlerde hasar meydana geldi. 22 haneli mahalledeki evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi ve camları kırıldı.

'PENCEREDEN KAÇTIK'

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen Kenan Karageçil, yaşadığı korkuyu anlatarak," Dinlenirken aniden bir sarsıntı meydana geldi. Dışarıya doğru kaçmak için hareketlendik ama deprem anında kapı sıkıştığı için açılmadı. Biz de pencereden çıktık. Çatlaklar var. Toprak evlerde hasarlar var. Büyük bir şiddetle oldu. Daha önceden de deprem olmuştu. Zaman zaman bu bölgede yaşanıyorö dedi.

'EVE GİREMİYORUM'

Evde otururken birden sallantı başladığını belirten Ayşe Karageçil ise, "Korkudan dışarı kaçtım. O esnada evde tektim. Sallantı baya tehlikeliydi. İçeriye giremiyoruz. Hasar çoktur. Evin her köşesinde çatlak oluştu. Çerçeveler, resimler hepsi duvardan düştü. Bir kısmını kaldırabildim. Korkudan içeriye giremiyorum. Dışarıda oturuyorumö ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETLİYDİ ANCAK KISA SÜRDÜ'

Köy halkından Celal Karageçili de, büyük bir gürültü ile sarsıntının başladığını söyleyerek, "Hayvanları otlatmadan dönmüştüm. Evde uzanıp dinleniyordum. Aniden bir gürültü koptu. Ortalık toz duman oldu. Mecburen dışarı kaçtık. Korktuk açıkçası. Tahminimce 10 saniye kadar sürdü. Maddi hasar meydana geldi. Evlerde çatlaklar oluştu. Toprak ev zaten fazla sağlam da değiller. Evlerimiz eski evlerdir. Elazığ depremine göre kıyaslarsak o kadar uzun sürseydi çok kötü şeyler olurdu. Allah'tan çok şiddetli ancak çok kısa sürdüö diye konuştu.

Belediye ve AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmaları başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Depremde zarar gören evler

Mahalle sakinleriyle röportaj

Çatlak duvarlar

Yere düşen tabela

Mahalle girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber--Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

======================

Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da sahte altın üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 247 çeyrek, yarım ve tam altın ile 455 gram altın ele geçirildi. Operasyonda 1'i ihraç edilmiş eski polis memuru olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

anlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte altın üreterek satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda plakası belirlenen bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 12 yarım ve 24 çeyrek altın ile 200 tam altın bulundu. Polis, otomobildeki şüphelinin ifadesi doğrultusunda kent merkezinde 2 iş yeri ve 1 eve daha baskın yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 420 gram ağırlığında altın levha, 10 yarım, 1 çeyrek altın ve yaklaşık 35 gram eritme altın, hassas terazi, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kalıp, hassas kalınlık ölçüm aleti, maşa, metal eritmekte kullanılan 5 hazne, pres, bükme, eritme ve tel astar makinesi, sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda, biri meslekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Polis ekiplerinin araması yapması

İş ve evlerde basın düzenlemesi

Ele geçirilen sahte altınlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

=======================

Caddede yürüyen kişinin öldüğü aile kavgasının görgü tanığı: Ben de ölebilirdim

Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü; eşi sinir krizi geçirdi (2)

'BEN DE ÖLEBİLİRDİM'

Bursa'da, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti.

Olayın evininin önünde olduğunu söyleyen görgü tanığı Serkan Uçkun, "Bir ses duyduk ama araba egzozu sesine benzettik. Birilerinin konuşmalarını duydum. Ambulans istendiğini duydum. Kapıyı açtığımda rahmetli yerde yatıyordu. Kendisine seslendim, daha ölmemişti. Ambulans ve polisi aradım. Ambulans geldi ama ölmüştü. Çok kötü bir şey. O an mermilerin hedefi ben de olabilirdim. Sabah işe gitme vaktimdi. Onun yerine ben de ölebilirdim. Buna karşı önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Hilvan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi         
14:46
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti         
14:33
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü         
14:32
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı         
14:31
Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak Maya Takvimi'nde korkutan 2020 kehaneti! Dünya bir hafta içinde yok olacak         
14:24
Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı Esenyurt'ta 8 aylık bebek 3. kattaki evin camından betona çakıldı         
14:10
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç         
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi         
13:32
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı         
13:32
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var         
13:21
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti         
13:20
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi         
13:19
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak         
13:16
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı         
13:12
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti         
13:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 15:59:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]