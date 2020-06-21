DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kız isteme merasime katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde, iki aile arasındaki kız isteme merasiminin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 6 bina tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Manisa'dan, Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine kız istemek için gelen aile, beldede yaşayan ailenin evine konuk oldu. Akşam kız isteme merasiminin ardından iki aile birlikte yemek yedi. Sabah belirtiler görülmesi üzerine kız isteme merasimine katılanlara Covid-19 testi yapıldı. İki aileden 9 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan araştırmada merasime katılanların 6 farklı binada oturduğu tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlar bazılarının hastanede tedaviye alındığı, ağır belirtiler görülmeyenlerin ise Tunçbilek Misafir Evi'nde yerleştirilerek izole olmaları sağlandığı kaydedildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, kız isteme merasiminin ardından vakaların görüldüğünü söyleyerek, "Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldıkö dedi.

6 BİNADA 30 KİŞİ KARANTİNADA

Karantinaya alınan 6 binadaki 30 kadar kişinin tüm ihtiyaçlarının Tavşanlı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi. Belde camilerinden koronavirüs ile ilgili uyarı anonsları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantinaya alınan sokak ve evler

-Ambulans görüntüsü

-Camiden uyarı anonsu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu

ELAZIĞ'da, serinlemek için 2 arkadaşıyla Hazar Gölü'ne giren Harun Güncü (25), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Güncü'nün cansız bedeni 2 saat sonra su altı arama kurtarma polisleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Adalar mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Harun Güncü ve 2 arkadaşı, şiddetli rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. 2 arkadaşı kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, Güncü bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, su altı arama kurtarma polisleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı arama polisleri 2 saatlik çalışmanın ardından Harun Güncü'nün cansız bedenine ulaştı. Olayı yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Güncü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne morguna götürüldü.

Olaya tanık olan vatandaşlar, Güncü ve arkadaşları göle girdikten sonra şiddetli rüzgarla birlikte dalgaların yükseldiğini anlattı. Deniz bisikletiyle yardıma gidenlerin de rüzgarın şiddetiyle geri dönmek zorunda kaldığını belirtenl vatandaşlar, bir süre sonra Güncü'nün gözden kaybolduğunu ve cansız bedeni çıkınca çok üzüldüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dalgıç polislerin çalışması

-Jandarma ve aile üyeleri

-Cesedin ambulansa götürülmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)

SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYIN

Orman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın çalışmaları cep telefonlarıyla canlı yayınlaması ve özçekim yapması dikkat çekti. Karayiğit'in yakınlarının ise iyi bir haber alabilmek için sahilde umutla bekleyişi devam ediyor.