DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Selde kaybolan Derya'nın babası konuştu: Sel sizi götürebilir, bahçeden ayrılın dedim Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet Bilen (34), gelini Türkan Bilen (34) ve torunu Medine Bilen'in...

Selde kaybolan Derya'nın babası konuştu: Sel sizi götürebilir, bahçeden ayrılın dedim

Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet Bilen (34), gelini Türkan Bilen (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Derya Bilen (17) ise kayboldu. Halen arama-kurtarma çalışmaları süren Derya'nın babası Nezir Bilen, yağmurun başladığı anda kardeşi Ahmet Bilen'in kendisini aradığını anlatarak, "Sel sizi götürebilir, bahçeden ayrılın' dedim. İki dakika sonra aradım, ulaşamadım. Derya suya kapılınca onu kurtarmak için peşinden gitmişler. Ahmet'in son sözü 'Çocuklarım size emanet' olmuşö dedi.

'İŞ MAKİNELERİ DEREYE İNMELİ'

Bursa- Ankara Yolu üzerinde bulunan restoranındayken yaşananlardan haberdar olan Nezir Bilen, 5'inci günde de devam eden arama-kurtarma çalışmalarını, bölgede akrabalarıyla birlikte takip ediyor. Nezir Bilen, "Arama çalışmaları şelale ve köyün arka kısmında devam ediyor. Ben istiyorum ki dereye bir tane iş makinesi insin. İş makinesi geniş bir alan yapabilir. Kazma kürekle olacak iş değil. Fiziki şartlar yetersiz, kayalık ve taşlık olan alanda çalışma olmuyor. Kazmayla kazılmıyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bana yardımcı olsun. Dereye bir iş makinesi indirsin. Derya'yı bulalımö diye konuştu.

'SEL SİZİ GÖTÜREBİLİR' DEDİM

Suya kapılmadan 2 dakika önce ölen kardeşi Ahmet Bilen'in kendisini aradığını ifade eden Nezir Bilen, o gün olanları şöyle anlattı:

"Dükkanda çalışıyordum. Ahmet aradı. 'Yağmur yağdı, bahçeyi sel aldı' dedi. Ben de 'Oradan ayrılın, sel sizi de götürebilir' dedim. 'Tamam' deyip, kapattı. İki dakika sonra telefonlar kesildi. Aradım ulaşamadım. Diğer kardeşimi aradım, hemen 'Arabayı al git' dedim. Kardeşim, geldikten sonra beni aradı, 'Burada kimse yok' dedi. Ben geldim, AFAD, itfaiye ve jandarmayı aradım. Geldiğimde jandarma da gelmişti. Jandarma bana yukarı çıkmamam gerektiğini söyledi. Sel vardı. Yollar kapalıydı, köprü altı su dolmuştu. Başka bir köy yolu kullanarak, yukarı çıktım. Ahmet, annem, yengem, yeğenim ve kızım yoktu.  Biz burayı dört sene önce aldık. Evi de iki ay önce yaptık. Her hafta sonu, buraya pikniğe geliyorduk. Bu hafta, iş yerinde durduğum için gelememiştim. Ahmet her pazar günü buradaydı.ö

'ÇOCUKLARIM SİZE EMANET'

Eşinin, gelininin ve Ahmet'in 3 çocuğunun kurtulduğunu belirten Nezir Bilen, "Eşim o gün buradaydı ama hiç konuşamıyor, dili tutulmuş. Gelinim, olayı 'Biz arabadaydık. Ahmet abi bana bağırdı. 'Çocuklarım size emanet' dedi. Derya suya düşünce, Ahmet de onu kurtarmak için suya atladı' diye anlattı. Annem onun peşinden, yengem de onların ardından suya atlamış. Hepsi Derya'yı kurtarmak istemişö diye konuştu.

Ahmet Bilen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
22:33
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
21:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 23:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]