DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Marmaris 5.2'lik depremle sallandı

MUĞLA'nın marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Marmariste endişe yarattı. Zeminden 61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın yanısıra İzmir, Aydın ve Antalaya gibi birçok il ve ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

BAŞKAN GÜRÜN: CAN VE MAL KAYBI YOK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindiriciö dedi.

Deprem sonrası yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üstü Marmaris ilçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ilçelerimizde ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür bölgede her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla temasa geçtik. Kendileriyle görüştük. Muhtarlarımızda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler."

Ali GÜNDOĞAN - Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla),

Adana'da nişasta fabrikasında yangın

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin 4 saati aşkın süredir yaptığı müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Bugün saat 18.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki bir nişasta fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı bir sırada depo kısmında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede yayılırken, farikadan yayılan dumanla gökyüzü siyaha boyandı. İhbar üzerine bölgeye Adana büyükşehir Belediyebi itfaiye ekiplerinin yanı sıra tarsus'tan 4, Osmaniye'de 2 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğünden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 2 TOMA aracı ile polis ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Halen 25 araç ve 60 personel ile yaklaşık 4.5 saat sürdürülen söndürme çalışmalarında, yangın kontrol altına alınmadı. Yangın yaralanan olmazken, işyerindeki çalışma ise sonlandırıldı.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Bursa'da alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştı

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Maddi hasarlı kazadan sonra yapılan testte her iki sürücünün de alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı İznik ilçesindeki İstanbul Kapı mevkisinde meydana geldi. Orhangazi ilçesi yönüne giden Muzaffer Temer yönetimindeki 16 FE 911 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Nizamettin Güney yönetimindeki 16 KFH 62 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizamettin Güney'in 1,76 promil, Muzaffer Temel'in ise 2,70 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.